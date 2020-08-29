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https://ria.ru/20200829/su-27-1576458891.html
Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
Истребитель Су-27 ВВС Украины снес дорожный знак во время учений в Ровенской области, соответствующее видео опубликовал телеканал 2+2. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T03:17
2020-08-29T03:17
ввс украины
су-27
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> <a href="http://ria.ru/organization_VVS_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВВС Украины</a> снес дорожный знак во время учений в Ровенской области, соответствующее видео опубликовал телеканал <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1SPi6bhdzUY" target="_blank">2+2</a>.Инцидент произошел на трассе "Киев-Чоп" во время отработки посадки на автомобильную магистраль. На кадрах можно увидеть, как истребитель летит над дорогой и сносит дорожный знак. После этого Су-27 начинает набирать высоту, при этом обломки знака остаются на его воздухозаборнике.Как сообщили ранее в пресс-службе воздушного командования "Центр" ВВС Украины, данные учения являлись элементом подготовки и отработки задач "с целью защиты суверенитета и целостности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и ее граждан".
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ввс украины, су-27, украина, в мире

Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений

03:17 29.08.2020
273
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Истребитель Су-27 ВВС Украины снес дорожный знак во время учений в Ровенской области, соответствующее видео опубликовал телеканал 2+2.
Инцидент произошел на трассе "Киев-Чоп" во время отработки посадки на автомобильную магистраль. На кадрах можно увидеть, как истребитель летит над дорогой и сносит дорожный знак.
После этого Су-27 начинает набирать высоту, при этом обломки знака остаются на его воздухозаборнике.
Как сообщили ранее в пресс-службе воздушного командования "Центр" ВВС Украины, данные учения являлись элементом подготовки и отработки задач "с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан".
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03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
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