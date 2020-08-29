https://ria.ru/20200829/su-27-1576458891.html

Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений

Истребитель Су-27 ВВС Украины снес дорожный знак во время учений в Ровенской области, соответствующее видео опубликовал телеканал 2+2. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T03:17

2020-08-29T03:17

2020-08-29T03:17

ввс украины

су-27

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> <a href="http://ria.ru/organization_VVS_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВВС Украины</a> снес дорожный знак во время учений в Ровенской области, соответствующее видео опубликовал телеканал <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1SPi6bhdzUY" target="_blank">2+2</a>.Инцидент произошел на трассе "Киев-Чоп" во время отработки посадки на автомобильную магистраль. На кадрах можно увидеть, как истребитель летит над дорогой и сносит дорожный знак. После этого Су-27 начинает набирать высоту, при этом обломки знака остаются на его воздухозаборнике.Как сообщили ранее в пресс-службе воздушного командования "Центр" ВВС Украины, данные учения являлись элементом подготовки и отработки задач "с целью защиты суверенитета и целостности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и ее граждан".

https://ria.ru/20200828/samolety-1576455585.html

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс украины, су-27, украина, в мире