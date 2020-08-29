https://ria.ru/20200829/studenty-1576458791.html

В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову обращение с просьбой разрешить иностранным студентам... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T03:09

2020-08-29T03:09

2020-08-29T03:09

распространение нового коронавируса

россия

валерий фальков

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dae6354d357130a2c5554414921dbf4d.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке Максим Зайцев направил главе Минобрнауки <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерию Фалькову</a> обращение с просьбой разрешить иностранным студентам въезд в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>.В марте правительство в целях предупреждения проникновения на территорию России новой <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> ограничило въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. В июле кабмин разрешил въезд в РФ иностранным гражданам, которые должны проходить лечение в российских медорганизациях, и лицам, имеющим близкого родственника, опекуна или попечителя, нуждающегося в уходе. Однако в этот перечень не вошли иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Они могут въехать в Россию на тех же основаниях, что и остальные иностранцы.Как пояснил депутат агентству, в его адрес поступает большое количество обращений от иностранных студентов, особенно с гражданством стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>."Иностранные студенты будут вынуждены продолжать проходить обучение в дистанционной форме, что значительно снижает качество предоставляемых знаний по теоретическим дисциплинам, не дает возможности проводить практические занятия и создает дополнительную организационную нагрузку на профессорско-преподавательский состав ввиду необходимости дублирования учебной программы в дистанционный формат", - отметил парламентарий в своем письме. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://rsport.ria.ru/20200826/koronavirus-1576316264.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий фальков, госдума рф, общество