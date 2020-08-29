В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову обращение с просьбой разрешить иностранным студентам въезд в Россию.
В марте правительство в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции ограничило въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. В июле кабмин разрешил въезд в РФ иностранным гражданам, которые должны проходить лечение в российских медорганизациях, и лицам, имеющим близкого родственника, опекуна или попечителя, нуждающегося в уходе. Однако в этот перечень не вошли иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Они могут въехать в Россию на тех же основаниях, что и остальные иностранцы.
"Прошу Вас совместно с Координационным советом при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации рассмотреть возможность решения вопроса в части предоставления иностранным студентам разрешений на въезд в Российскую Федерацию с целью реализации полноценного и непрерывного процесса обучения со стороны российских вузов", - говорится в письме (есть у РИА Новости).
Как пояснил депутат агентству, в его адрес поступает большое количество обращений от иностранных студентов, особенно с гражданством стран СНГ.
"Иностранные студенты будут вынуждены продолжать проходить обучение в дистанционной форме, что значительно снижает качество предоставляемых знаний по теоретическим дисциплинам, не дает возможности проводить практические занятия и создает дополнительную организационную нагрузку на профессорско-преподавательский состав ввиду необходимости дублирования учебной программы в дистанционный формат", - отметил парламентарий в своем письме.
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