Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200829/studenty-1576458791.html
В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову обращение с просьбой разрешить иностранным студентам... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T03:09
2020-08-29T03:09
распространение нового коронавируса
россия
валерий фальков
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dae6354d357130a2c5554414921dbf4d.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке Максим Зайцев направил главе Минобрнауки <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерию Фалькову</a> обращение с просьбой разрешить иностранным студентам въезд в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>.В марте правительство в целях предупреждения проникновения на территорию России новой <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> ограничило въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. В июле кабмин разрешил въезд в РФ иностранным гражданам, которые должны проходить лечение в российских медорганизациях, и лицам, имеющим близкого родственника, опекуна или попечителя, нуждающегося в уходе. Однако в этот перечень не вошли иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Они могут въехать в Россию на тех же основаниях, что и остальные иностранцы.Как пояснил депутат агентству, в его адрес поступает большое количество обращений от иностранных студентов, особенно с гражданством стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>."Иностранные студенты будут вынуждены продолжать проходить обучение в дистанционной форме, что значительно снижает качество предоставляемых знаний по теоретическим дисциплинам, не дает возможности проводить практические занятия и создает дополнительную организационную нагрузку на профессорско-преподавательский состав ввиду необходимости дублирования учебной программы в дистанционный формат", - отметил парламентарий в своем письме. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://rsport.ria.ru/20200826/koronavirus-1576316264.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8fbae4ce7e01e6ef93821d20f5c2a498.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валерий фальков, госдума рф, общество

В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам

03:09 29.08.2020
103
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову обращение с просьбой разрешить иностранным студентам въезд в Россию.
В марте правительство в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции ограничило въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. В июле кабмин разрешил въезд в РФ иностранным гражданам, которые должны проходить лечение в российских медорганизациях, и лицам, имеющим близкого родственника, опекуна или попечителя, нуждающегося в уходе. Однако в этот перечень не вошли иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Они могут въехать в Россию на тех же основаниях, что и остальные иностранцы.
"Прошу Вас совместно с Координационным советом при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации рассмотреть возможность решения вопроса в части предоставления иностранным студентам разрешений на въезд в Российскую Федерацию с целью реализации полноценного и непрерывного процесса обучения со стороны российских вузов", - говорится в письме (есть у РИА Новости).
Как пояснил депутат агентству, в его адрес поступает большое количество обращений от иностранных студентов, особенно с гражданством стран СНГ.
"Иностранные студенты будут вынуждены продолжать проходить обучение в дистанционной форме, что значительно снижает качество предоставляемых знаний по теоретическим дисциплинам, не дает возможности проводить практические занятия и создает дополнительную организационную нагрузку на профессорско-преподавательский состав ввиду необходимости дублирования учебной программы в дистанционный формат", - отметил парламентарий в своем письме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
26 августа, 10:05
Мишустин снял ограничения на въезд для иностранных тренеров и спортсменов
200016
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаРоссияВалерий ФальковГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
Охотники
Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
Вид Земли с МКС
Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
Джо Байден
Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
Открытая пивная банка
Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
Люди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы
В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
Полиция
Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
Минск
В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
Курс рубля
На Западе сочли рубль слишком дешевым
Курс рубля
Рубль продолжил рост к доллару и евро
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал об угрозах для жизни Навального в коме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния