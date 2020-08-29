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В Нью-Йорке за два дня в перестрелках погибли три человека
В районах Нью-Йорка Бруклин и Бронкс за пятницу и субботу произошли несколько преступлений с применением огнестрельного оружия – погибли трое мужчин, один... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T20:49
2020-08-29T20:49
нью-йорк (город)
сша
стрельба
в мире
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<strong>НЬЮ-ЙОРК, 29 авг – РИА Новости.</strong> В районах <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> Бруклин и Бронкс за пятницу и субботу произошли несколько преступлений с применением огнестрельного оружия – погибли трое мужчин, один госпитализирован, сообщил телеканал <a href="https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs" target="_blank" rel="nofollow noopener">NY1</a>."Стрельба произошла в Бруклине и Бронксе. В пятницу вечером погиб 27-летний мужчина от огнестрельного ранения в голову", - рассказал телеканал.NY1 также сообщил, что в 4.00 утра субботы стреляли в двух мужчин – от ранения в спину погиб 34-летний человек, жителя 54 лет ранили в голень, он находится в больнице в стабильном состоянии.Кроме того, по данным телеканала в Бруклине в 16.40 в пятницу огнестрельное ранение получил 26-летний мужчина, который позднее скончался в больнице.
https://ria.ru/20200817/1575869032.html
Ничего страшного. Такое происходит в нью-Йорке каждый день. Демократия однако. И стрельба из оружия демократичная.
10
Это что, людей как курей мочат, и никто ни гу - гу? Где правозащитники, ЕС, демократы и либералы, можно людей убивать в США, Украине? Почему не возмущаемся как в России, Белоруссии? Я бы за это плюнул им в ..., если бы достал.
10
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нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
нью-йорк (город), сша, стрельба, в мире

В Нью-Йорке за два дня в перестрелках погибли три человека

20:49 29.08.2020
1163
© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© AP Photo / Susan Walsh
НЬЮ-ЙОРК, 29 авг – РИА Новости. В районах Нью-Йорка Бруклин и Бронкс за пятницу и субботу произошли несколько преступлений с применением огнестрельного оружия – погибли трое мужчин, один госпитализирован, сообщил телеканал NY1.
"Стрельба произошла в Бруклине и Бронксе. В пятницу вечером погиб 27-летний мужчина от огнестрельного ранения в голову", - рассказал телеканал.
NY1 также сообщил, что в 4.00 утра субботы стреляли в двух мужчин – от ранения в спину погиб 34-летний человек, жителя 54 лет ранили в голень, он находится в больнице в стабильном состоянии.
Кроме того, по данным телеканала в Бруклине в 16.40 в пятницу огнестрельное ранение получил 26-летний мужчина, который позднее скончался в больнице.
Полиция США
17 августа, 02:42
В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
23710512
Обсудить 4
Нью-Йорк (город)СШАстрельбаВ мире
Популярные комментарии
Ничего страшного. Такое происходит в нью-Йорке каждый день. Демократия однако. И стрельба из оружия демократичная.
29 августа, 21:00
Рома Филл
1000000
Это что, людей как курей мочат, и никто ни гу - гу? Где правозащитники, ЕС, демократы и либералы, можно людей убивать в США, Украине? Почему не возмущаемся как в России, Белоруссии? Я бы за это плюнул им в ..., если бы достал.
29 августа, 21:15
Козьма ПРУТКОВ.
910000
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