https://ria.ru/20200829/strelba-1576476863.html
В Нью-Йорке за два дня в перестрелках погибли три человека
В районах Нью-Йорка Бруклин и Бронкс за пятницу и субботу произошли несколько преступлений с применением огнестрельного оружия – погибли трое мужчин, один... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T20:49
2020-08-29T20:49
2020-08-29T20:49
нью-йорк (город)
сша
стрельба
в мире
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<strong>НЬЮ-ЙОРК, 29 авг – РИА Новости.</strong> В районах <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> Бруклин и Бронкс за пятницу и субботу произошли несколько преступлений с применением огнестрельного оружия – погибли трое мужчин, один госпитализирован, сообщил телеканал <a href="https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs" target="_blank" rel="nofollow noopener">NY1</a>."Стрельба произошла в Бруклине и Бронксе. В пятницу вечером погиб 27-летний мужчина от огнестрельного ранения в голову", - рассказал телеканал.NY1 также сообщил, что в 4.00 утра субботы стреляли в двух мужчин – от ранения в спину погиб 34-летний человек, жителя 54 лет ранили в голень, он находится в больнице в стабильном состоянии.Кроме того, по данным телеканала в Бруклине в 16.40 в пятницу огнестрельное ранение получил 26-летний мужчина, который позднее скончался в больнице.
https://ria.ru/20200817/1575869032.html
Рома Филл
Ничего страшного. Такое происходит в нью-Йорке каждый день. Демократия однако. И стрельба из оружия демократичная.
10
Козьма ПРУТКОВ.
Это что, людей как курей мочат, и никто ни гу - гу? Где правозащитники, ЕС, демократы и либералы, можно людей убивать в США, Украине? Почему не возмущаемся как в России, Белоруссии? Я бы за это плюнул им в ..., если бы достал.
10
4
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), сша, стрельба, в мире