https://ria.ru/20200829/starenie-1576461188.html

Названы три переломных момента в старении

Геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев назвал три переломных момента в старении организма с биологической точки зрения. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T09:33

2020-08-29T09:33

2020-08-29T16:12

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Геронтолог, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Алексей Москалев назвал три переломных момента в старении организма с биологической точки зрения.По его словам, первый "перелом" приходится на возраст 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции.Следующий этап наступает в 60 лет — к этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что это затрагивает жизненно важные функции.Наконец, в 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс — внеклеточные структуры ткани. Из-за этого человек теряет защитные барьеры, в результате число хронических заболеваний увеличивается до семи.Врач подчеркнул, что все эти цифры зависят от образа жизни человека — питания, физических тренировок, уровня стресса и экологической обстановки. Кроме того, Москалев обратил внимание на важность ранней диагностики и своевременного начала лечения хронических заболеваний.Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, старческий возраст начинается у человека после 75 лет. С 65 до 75 лет человек считается пожилым.

https://ria.ru/20200815/1575813791.html

https://ria.ru/20200628/1573576329.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, общество