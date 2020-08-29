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Названы три переломных момента в старении
Геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев назвал три переломных момента в старении организма с биологической точки зрения. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T09:33
2020-08-29T16:12
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Геронтолог, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Алексей Москалев назвал три переломных момента в старении организма с биологической точки зрения.По его словам, первый "перелом" приходится на возраст 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции.Следующий этап наступает в 60 лет — к этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что это затрагивает жизненно важные функции.Наконец, в 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс — внеклеточные структуры ткани. Из-за этого человек теряет защитные барьеры, в результате число хронических заболеваний увеличивается до семи.Врач подчеркнул, что все эти цифры зависят от образа жизни человека — питания, физических тренировок, уровня стресса и экологической обстановки. Кроме того, Москалев обратил внимание на важность ранней диагностики и своевременного начала лечения хронических заболеваний.Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, старческий возраст начинается у человека после 75 лет. С 65 до 75 лет человек считается пожилым.
https://ria.ru/20200815/1575813791.html
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российская академия наук, общество

Названы три переломных момента в старении

09:33 29.08.2020 (обновлено: 16:12 29.08.2020)
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© Depositphotos / BarabasaПомощь пожилым людям
Помощь пожилым людям
© Depositphotos / Barabasa
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев назвал три переломных момента в старении организма с биологической точки зрения.
По его словам, первый "перелом" приходится на возраст 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции.
Следующий этап наступает в 60 лет — к этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что это затрагивает жизненно важные функции.

"В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний", — заявил геронтолог в интервью "Комсомольской правде".

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Наконец, в 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс — внеклеточные структуры ткани. Из-за этого человек теряет защитные барьеры, в результате число хронических заболеваний увеличивается до семи.
Врач подчеркнул, что все эти цифры зависят от образа жизни человека — питания, физических тренировок, уровня стресса и экологической обстановки. Кроме того, Москалев обратил внимание на важность ранней диагностики и своевременного начала лечения хронических заболеваний.
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, старческий возраст начинается у человека после 75 лет. С 65 до 75 лет человек считается пожилым.
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