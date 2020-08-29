https://ria.ru/20200829/soobschenie-1576464811.html

СМИ рассказали о загадочном сообщении северокорейской радиостанции

Ютьюб-канал северокорейской государственной радиостанции Pyongyang Broadcast Service загрузил, а затем удалил странное сообщение с набором цифровых кодов. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T11:57

2020-08-29T11:57

2020-08-29T20:58

youtube

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>СЕУЛ, 29 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCNaH2TGwop7CHZvnj0t3yjA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ютьюб-канал</a> северокорейской государственной радиостанции Pyongyang Broadcast Service загрузил, а затем удалил странное сообщение с набором цифровых кодов.Как сообщила газета "<a href="http://www.chosun.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Чосон-Ильбо</a>", видео продолжительностью примерно полторы минуты под названием "0100011001-001" загрузили на хостинг в субботу утром.Южнокорейские журналисты расценили это как "зашифрованное послание" спецагентам <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea">КНДР</a> за границей. Оно содержало "задание по повторению базовой информации об информационных технологиях Университета дистанционного образования для экспедиционных агентов 719". Женщина-диктор в ролике зачитала словосочетания вроде "страница 564 — номер 23", "страница 479 — номер 19, "страница 694 — номер 20" и другие подобные фразы.Как утверждают южнокорейские СМИ, это первый раз, когда КНДР использует ютьюб-канал для передачи сообщений своим разведчикам, хотя само радио регулярно со времен холодной войны проводит подобные трансляции. Последний раз в этом году они проходили 7 и 13 марта.В то же время сообщение похожего содержания, но с другими цифрами размещено в описании самого ютьюб-канала Pyongyang Broadcast Service. С какого момента оно присутствует на канале, неизвестно. Это, как полагают в Сеуле, указывает на то, что такой способ передачи информации Пхеньян использует не впервые.Видео "0100011001-001" уже не отображается на странице канала. Как сообщило агентство Рёнхап, его успели посмотреть как минимум 2,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20200808/1575539087.html

В П Удивительно другое, В РФ (под Нижним Новгородом) до сих пор используют трофейную гитлеровскую радиостанцию «Голиаф» для связи с подводными лодками на сверхдлинных волнах. 45

Теофраст фон Гогенгейм Сам видел ? Или приснилось ? 14

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кндр (северная корея)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, кндр (северная корея), в мире