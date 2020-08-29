https://ria.ru/20200829/soobschenie-1576464811.html
СМИ рассказали о загадочном сообщении северокорейской радиостанции
Ютьюб-канал северокорейской государственной радиостанции Pyongyang Broadcast Service загрузил, а затем удалил странное сообщение с набором цифровых кодов. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T11:57
2020-08-29T11:57
2020-08-29T20:58
youtube
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 29 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCNaH2TGwop7CHZvnj0t3yjA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ютьюб-канал</a> северокорейской государственной радиостанции Pyongyang Broadcast Service загрузил, а затем удалил странное сообщение с набором цифровых кодов.Как сообщила газета "<a href="http://www.chosun.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Чосон-Ильбо</a>", видео продолжительностью примерно полторы минуты под названием "0100011001-001" загрузили на хостинг в субботу утром.Южнокорейские журналисты расценили это как "зашифрованное послание" спецагентам <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea">КНДР</a> за границей. Оно содержало "задание по повторению базовой информации об информационных технологиях Университета дистанционного образования для экспедиционных агентов 719". Женщина-диктор в ролике зачитала словосочетания вроде "страница 564 — номер 23", "страница 479 — номер 19, "страница 694 — номер 20" и другие подобные фразы.Как утверждают южнокорейские СМИ, это первый раз, когда КНДР использует ютьюб-канал для передачи сообщений своим разведчикам, хотя само радио регулярно со времен холодной войны проводит подобные трансляции. Последний раз в этом году они проходили 7 и 13 марта.В то же время сообщение похожего содержания, но с другими цифрами размещено в описании самого ютьюб-канала Pyongyang Broadcast Service. С какого момента оно присутствует на канале, неизвестно. Это, как полагают в Сеуле, указывает на то, что такой способ передачи информации Пхеньян использует не впервые.Видео "0100011001-001" уже не отображается на странице канала. Как сообщило агентство Рёнхап, его успели посмотреть как минимум 2,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20200808/1575539087.html
В П
Удивительно другое, В РФ (под Нижним Новгородом) до сих пор используют трофейную гитлеровскую радиостанцию «Голиаф» для связи с подводными лодками на сверхдлинных волнах.
45
Теофраст фон Гогенгейм
Сам видел ? Или приснилось ?
14
23
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_150:0:2879:2047_1400x0_80_0_0_7fb20d53283ed1bf3b8acefb6c2099b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, кндр (северная корея), в мире
СЕУЛ, 29 авг — РИА Новости. Ютьюб-канал
северокорейской государственной радиостанции Pyongyang Broadcast Service загрузил, а затем удалил странное сообщение с набором цифровых кодов.
Как сообщила газета "Чосон-Ильбо
", видео продолжительностью примерно полторы минуты под названием "0100011001-001" загрузили на хостинг в субботу утром.
Южнокорейские журналисты расценили это как "зашифрованное послание" спецагентам КНДР
за границей. Оно содержало "задание по повторению базовой информации об информационных технологиях Университета дистанционного образования для экспедиционных агентов 719". Женщина-диктор в ролике зачитала словосочетания вроде "страница 564 — номер 23", "страница 479 — номер 19, "страница 694 — номер 20" и другие подобные фразы.
Как утверждают южнокорейские СМИ, это первый раз, когда КНДР использует ютьюб-канал для передачи сообщений своим разведчикам, хотя само радио регулярно со времен холодной войны проводит подобные трансляции. Последний раз в этом году они проходили 7 и 13 марта.
В то же время сообщение похожего содержания, но с другими цифрами размещено в описании самого ютьюб-канала Pyongyang Broadcast Service. С какого момента оно присутствует на канале, неизвестно. Это, как полагают в Сеуле, указывает на то, что такой способ передачи информации Пхеньян использует не впервые.
Видео "0100011001-001" уже не отображается на странице канала. Как сообщило агентство Рёнхап, его успели посмотреть как минимум 2,5 тысячи человек.