https://ria.ru/20200829/sobaka-1576464422.html

В Италии пса наградили за помощь во время пандемии

Десятилетний пинчер по имени Луиджи из небольшого города Фельтре на севере Италии был удостоен премии "Собачья верность" 2020 года за уникальную помощь, которую РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T12:00

2020-08-29T12:00

2020-08-29T12:49

коронавирус covid-19

генуя

италия

в мире

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<strong>РИМ, 29 авг – РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Десятилетний пинчер по имени Луиджи из небольшого города Фельтре на севере <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> был удостоен премии "Собачья верность" 2020 года за уникальную помощь, которую он оказал своим хозяевам во время длительного локдауна, введенного на Апеннинах из-за пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщила РИА Новости глава оргкомитета по присуждению этой международной награды Соня Джентозо (Sonia Gentoso)."Ежегодно мы отмечаем собак, которые оказали людям большую помощь, подтвердив на деле, что они действительно самые близкие и верные друзья человека. В этом году, например, награду получил лабрадор Калипсо, который вместе со своей хозяйкой прошлым летом спас семерых тонувших в море ребят. А еще 12-летняя немецкая овчарка Дирк, которая десять лет своей жизни занималась поиском пропавших без вести людей, помогая сотрудникам службы Гражданской обороны. Стаффордширский бультерьер Момо спас жизнь своим хозяевам, которых он разбудил ночью, когда к их дому вплотную подступил лесной пожар. Еще одна история связана с дворняжкой Фёбе, благодаря трогательной заботе которой буквально вернулся к жизни ее пожилой наставник Джанни, разбитый инсультом. И это только часть наших нынешних лауреатов", - рассказала собеседница агентства.Почетное звание primus inter pares ("первый среди равных") на сей раз было единодушно присуждено пинчеру Луиджи. "Этот симпатичный пес как нельзя лучше соответствует идее нашей премии. Поистине среди собак он стал главным героем этого года, который мы вряд ли когда-то забудем из-за пандемии COVID-19. В тяжелые недели продолжительного локдауна многие четвероногие друзья стали для своих хозяев чуть ли не единственным источником радости и надежды. И Луиджи в какой-то степени стал символом этих непростых испытаний, через которые мы прошли", - отметила Джентозо.Герой нашего времениЛуиджи появился в семье Марии Буццат (Maria Buzzat) десять лет назад. Двухмесячным щенком его привезли домой из города Тревизо, и он сразу признал своим хозяином отца девушки. Мужчина и стал занимался воспитанием питомца, сразу отметив его сообразительность и стремление постоянно находиться рядом с любимыми людьми. Однако три года назад хозяин умер, и тогда пинчер стал "жить на два дома". Утром пес появлялся в доме Марии, где есть довольно большой сад, и с неизменным интересом вынюхивал, что же произошло там до его прихода. Зато ужинать и спать Луиджи возвращался в дом покойного хозяина, где живет его 69-летняя вдова, мать Марии. Расстояние примерно в 300 метров, которое отделяет друг от друга оба здания, пес всегда преодолевал самостоятельно, причем никогда не выходил на проезжую часть, как его когда-то научил любимый хозяин…"Когда в Италии были введены карантинные меры, мы с мамой были вынуждены общаться только по телефону, потому что установленные правила запрещали отходить от дома на расстояние более 200 метров. И вот тут неожиданно выяснилось, что Луиджи может стать настоящим связующим звеном в нашей семье", - рассказала РИА Новости хозяйка лауреата собачьей премии."Как-то я читала свежую газету и поймала себя на мысли, что хотела бы показать одну статью маме. Но как передать ей газету? И тогда я вспомнила о Луиджи. Мы нашли небольшой рюкзачок, положили в него газету и еще кое-какие гостинцы и отправили "курьера" к маме. Не прошло и получаса, как он вернулся к нам с ответной посылкой. При этом всем своим видом Луиджи показывал, что готов немедленно вновь отправиться в путь", - вспоминает Мария.Так необычный "гонец" начал ежедневно курсировать между домами двух женщин. "Конечно, мы и раньше знали, что Луиджи любит нас и всегда рад составить компанию, куда бы мы ни пошли – по делам, в гости или на прогулку в горы. Но все же мы были удивлены тем, как серьезно он отнесся к новому заданию. Пес даже не позволял снимать с себя рюкзак и ложился с ним спать, ожидая, что ему надо будет опять нести свою поклажу", - улыбается Буццат.Естественно, новость о четвероногом "посыльном" немедленно облетела Фельтре и все близлежащие селения. Эта история дошла даже до президента области Венето Луки Дзайя, который рассказал ее своим многочисленным подписчикам в соцсетях. Когда же Луиджи признали победителем на международном конкурсе верных помощников, его хозяйка решила написать об этом губернатору. И тот опять откликнулся.Верные друзьяИдея премии "Собачья верность" возникла в начале 1960-х годов в городке Сан-Рокко-ди-Камольи близ <a href="http://ria.ru/location_Genova/" target="_blank" data-auto="true">Генуи</a>. Однажды там, на центральной площади у церкви появился пес по имени Пуччи. Брошенная хозяевами собака была самого доброго нрава, и вскоре с ней подружились младшеклассники местной школы. Утром Пуччи встречал малышей, которые собирались с окрестных деревень перед церковью, а затем провожал их до школы. На переменах ребята выходили на улицу поиграть с собакой и угощали ее своими завтраками. После занятий Пуччи всегда провожал детей обратно к храму, где их уже ожидали родственники. Так продолжалось изо дня в день на протяжении десяти лет.И вот городской асессор Джачинто Крешини решил отметить заботу удивительного пса и учредить в его честь специальную премию для собак, которые помогают людям. С этим предложением он обратился к приходскому священнику Сан-Рокко дону Карло Джакоббе. Дело в том, что святой Рох, имя которого носит городок, почитается католиками как покровитель собак и домашнего скота. По преданию заболевшего чумой святого, который умирал от голода, спасла собака, принесшая ему хлеба, тогда как люди даже боялись к нему приблизиться.Священнику идея понравилась, и с 1962 года премия "Собачья верность" ежегодно вручается в августе в день памяти св. Роха. Сначала это была региональная награда, затем она получила национальный статус, а позднее стала международной премией, которой ежегодно отмечается собака, живущая в одной из зарубежных стран. С 1966 года в Сан-Рокко вручается также премия "Доброта", которой удостаиваются граждане и общественные организации, внесшие большой вклад в дело защиты собак, зачастую страдающих от людской неблагодарности. В 1981 году на площади у церкви Сан-Рокко в честь 20-летия премии был установлен памятник собаке, на постаменте которого написано "Верному другу человека".Не бойтесь собакВ этом году из-за пандемии COVID-19 вручение 59-й премии "Собачья верность" прошло в особых условиях с соблюдением социальной дистанции и других мер предосторожности. Билеты на церемонию нужно было забронировать заранее, и свободных мест не было уже задолго до праздника в Сан-Рокко, на который прежде съезжались тысячи любителей собак. Впрочем, и на сей раз в городе было многолюдно, поэтому организаторы установили на открытом воздухе огромные экраны, на которые транслировалась церемония вручения наград."И еще для нас это хорошая возможность напомнить о том, что собаки не являются переносчиками вируса SARS-CoV-2, который преимущественно передается от человека человеку. В мире до сих пор зафиксированы лишь несколько случаев инфицирования собак этим типом коронавируса, но клинические исследования показали, что эти животные заразились от своих заболевших хозяев. Так что нам не надо бояться наших четвероногих питомцев! Это мы сами должны защитить их от COVID-19", - заключила собеседница агентства и выразила надежду, что однажды в числе лауреатов премии обязательно появится собака из России.

https://ria.ru/20161121/1481855554.html

https://ria.ru/20200817/1575813461.html

https://ria.ru/20200701/1573748477.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, генуя, италия, в мире