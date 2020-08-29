https://ria.ru/20200829/smartfon-1576458275.html
Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
Оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести не только к порче зарядки, но и к возгоранию. Само же устройство должно храниться в... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T03:05
2020-08-29T03:05
2020-08-29T03:05
россия
александр косарев
синергия
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести не только к порче зарядки, но и к возгоранию. Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200829/831965591.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор института IT университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев.Не стоит держать телефон на зарядке всегда, так как он тратит свои ресурсы как на фоновые приложения, так и на подзарядку, что приводит к более быстрой изнашиваемости, заключил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kosarev1/" target="_blank" data-auto="true">Косарев</a>.
https://ria.ru/20200724/1574829962.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр косарев, синергия, технологии, общество