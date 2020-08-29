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Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
Оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести не только к порче зарядки, но и к возгоранию. Само же устройство должно храниться в... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T03:05
2020-08-29T03:05
россия
александр косарев
синергия
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести не только к порче зарядки, но и к возгоранию. Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200829/831965591.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор института IT университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев.Не стоит держать телефон на зарядке всегда, так как он тратит свои ресурсы как на фоновые приложения, так и на подзарядку, что приводит к более быстрой изнашиваемости, заключил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kosarev1/" target="_blank" data-auto="true">Косарев</a>.​
https://ria.ru/20200724/1574829962.html
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россия, александр косарев, синергия, технологии, общество

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

03:05 29.08.2020
1630
© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / ratmaner
Зарядка смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести не только к порче зарядки, но и к возгоранию. Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
"Животные могут сжевать шнур и съесть его, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем. Дети также тянут предметы в рот, только для детей последствия окажутся страшнее. Также не рекомендуется оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы или сильного ветра, могут возникнуть скачки напряжения в сети", — отмечает эксперт.​
Не стоит держать телефон на зарядке всегда, так как он тратит свои ресурсы как на фоновые приложения, так и на подзарядку, что приводит к более быстрой изнашиваемости, заключил Косарев.​
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РоссияАлександр КосаревСинергияТехнологииОбщество
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03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
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