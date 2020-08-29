https://ria.ru/20200829/samolety-1576470940.html

Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

Истребители НАТО сопроводили десять противолодочных Ту-142, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T16:31

2020-08-29T16:31

2020-08-29T18:28

николай евменов

ту-142

нато

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Истребители НАТО сопроводили десять противолодочных Ту-142, рассказал главком ВМФ адмирал <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Evmenov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Евменов</a>.Он уточнил, что российские самолеты "выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана".Накануне истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 вылетали на "перехват" трех групп российских самолетов Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски.

https://ria.ru/20200829/perekhvat-1576460940.html

Vasya Ivanov

Примерно 20 лет назад в Полтаве были разрезаны 11 Ту-160 и 23 Ту-95МС, а также 483 крылатые ракеты Х-55 к ним. Резали на американские деньги, под американским флагом. Через 14 лет Украина перестала существовать, как единое государство. Теперь "небратьям" только и остаётся сидеть на российском форуме и обсуждать термин "сопровождение")) Кстати, после того, как они разрезали стратегов, зарплаты и пенсии у них не выросли.

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