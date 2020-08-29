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Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
Истребители НАТО сопроводили десять противолодочных Ту-142, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T16:31
2020-08-29T18:28
николай евменов
ту-142
нато
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Истребители НАТО сопроводили десять противолодочных Ту-142, рассказал главком ВМФ адмирал <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Evmenov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Евменов</a>.Он уточнил, что российские самолеты "выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана".Накануне истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 вылетали на "перехват" трех групп российских самолетов Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски.
https://ria.ru/20200829/perekhvat-1576460940.html
Наши молодцы! Стали нервировать непосредственно США а не европейские страны.
140
Примерно 20 лет назад в Полтаве были разрезаны 11 Ту-160 и 23 Ту-95МС, а также 483 крылатые ракеты Х-55 к ним. Резали на американские деньги, под американским флагом. Через 14 лет Украина перестала существовать, как единое государство. Теперь "небратьям" только и остаётся сидеть на российском форуме и обсуждать термин "сопровождение")) Кстати, после того, как они разрезали стратегов, зарплаты и пенсии у них не выросли.
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РИА Новости
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николай евменов, ту-142, нато, в мире

Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

16:31 29.08.2020 (обновлено: 18:28 29.08.2020)
26763
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПротиволодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Истребители НАТО сопроводили десять противолодочных Ту-142, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
Он уточнил, что российские самолеты "выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана".
Накануне истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 вылетали на "перехват" трех групп российских самолетов Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски.
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Обсудить 88
Николай ЕвменовТу-142НАТОВ мире
Популярные комментарии
Наши молодцы! Стали нервировать непосредственно США а не европейские страны.
29 августа, 16:52
Арсений Новиков
10680006
Примерно 20 лет назад в Полтаве были разрезаны 11 Ту-160 и 23 Ту-95МС, а также 483 крылатые ракеты Х-55 к ним. Резали на американские деньги, под американским флагом. Через 14 лет Украина перестала существовать, как единое государство. Теперь "небратьям" только и остаётся сидеть на российском форуме и обсуждать термин "сопровождение")) Кстати, после того, как они разрезали стратегов, зарплаты и пенсии у них не выросли.
29 августа, 17:40
Vasya Ivanov
4670001
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