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В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита ЕАЭС в Минске
Решений о переносе в Россию саммита ЕАЭС, запланированного ранее на осень в Минске, не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:07
2020-08-29T13:07
евразийский экономический союз
дмитрий песков
минск
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Решений о переносе в Россию саммита <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>, запланированного ранее на осень в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Таких решений не принималось", - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли перенос саммита в Россию из-за ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Предыдущая встреча лидеров ЕАЭС, которая изначально должна была пройти в очном режиме в Минске 19 мая, состоялась по видеосвязи из-за пандемии коронавируса COVID-19. По ее итогам сообщалось, что новый саммит планируется провести в столице Белоруссии очно в октябре-ноябре текущего года.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200727/1574991131.html
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минск
белоруссия
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евразийский экономический союз, дмитрий песков, минск, белоруссия

В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита ЕАЭС в Минске

13:07 29.08.2020
1581
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Решений о переносе в Россию саммита ЕАЭС, запланированного ранее на осень в Минске, не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Таких решений не принималось", - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли перенос саммита в Россию из-за ситуации в Белоруссии.
Предыдущая встреча лидеров ЕАЭС, которая изначально должна была пройти в очном режиме в Минске 19 мая, состоялась по видеосвязи из-за пандемии коронавируса COVID-19. По ее итогам сообщалось, что новый саммит планируется провести в столице Белоруссии очно в октябре-ноябре текущего года.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Евразийский экономический союзДмитрий ПесковМинскБелоруссия
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