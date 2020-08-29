https://ria.ru/20200829/sammit-1576466264.html
В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита ЕАЭС в Минске
Решений о переносе в Россию саммита ЕАЭС, запланированного ранее на осень в Минске, не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:07
2020-08-29T13:07
2020-08-29T13:07
евразийский экономический союз
дмитрий песков
минск
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Решений о переносе в Россию саммита <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>, запланированного ранее на осень в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Таких решений не принималось", - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли перенос саммита в Россию из-за ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Предыдущая встреча лидеров ЕАЭС, которая изначально должна была пройти в очном режиме в Минске 19 мая, состоялась по видеосвязи из-за пандемии коронавируса COVID-19. По ее итогам сообщалось, что новый саммит планируется провести в столице Белоруссии очно в октябре-ноябре текущего года.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200727/1574991131.html
2
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, дмитрий песков, минск, белоруссия
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Решений о переносе в Россию саммита ЕАЭС
, запланированного ранее на осень в Минске
, не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Таких решений не принималось", - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли перенос саммита в Россию из-за ситуации в Белоруссии
.
Предыдущая встреча лидеров ЕАЭС, которая изначально должна была пройти в очном режиме в Минске 19 мая, состоялась по видеосвязи из-за пандемии коронавируса COVID-19. По ее итогам сообщалось, что новый саммит планируется провести в столице Белоруссии очно в октябре-ноябре текущего года.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.