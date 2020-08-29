https://ria.ru/20200829/samara-1576474151.html

Самарский губернатор и Хуснуллин обсудили увеличение объемов ввода жилья

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в субботу обсудили дополнительные меры по увеличению объемов строительства жилья,... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T18:35

2020-08-29T18:35

2020-08-29T18:36

новости - недвижимость

марат хуснуллин

дмитрий азаров

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<strong>САМАРА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> и вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> в субботу обсудили дополнительные меры по увеличению объемов строительства жилья, сообщила пресс-служба правительства региона.Азаров и Хуснуллин на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> обсудили вопросы жилищного и дорожного строительства, а также градостроительного потенциала региона."Мы обсудили проблемные вопросы и наметили пути решения целого ряда важных задач, в том числе, какие дополнительные меры нужно предпринять в ближайшее время для того, чтобы обеспечить искомые уровни строительства в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> с выходом на показатели, обозначенные президентом страны – это 0,82 квадратных метров на каждого жителя", – цитирует Азарова пресс-служба.По словам губернатора, развитие системы ипотечного кредитования, совершенствование улично-дорожной, транспортной сети, инженерной инфраструктуры будут стимулировать жилищное строительство."Одним из сдерживающих факторов, например, в столице нашего региона, является отсутствие на значительной части территории города ливневой канализации и очистных сооружений. Мы активно ведем эту работу: строим очистные сооружения сразу в пяти городах Самарской области. Но в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a> отдельные территории сегодня особо нуждаются в таком инженерном обеспечении", - отметил глава региона.Он сообщил, что также обсудил с вице-премьером проблему обманутых дольщиков, к решению которой прикладываются все усилия. "Уже за достаточно короткий срок 2,5 тысячи дольщиков получили свое жилье либо выплаты и компенсации. Но задача, которая стоит перед нами, не менее масштабная. Напомню, что сейчас остались наиболее сложные, финансово емкие объекты. Уверен, что по каждому из них ситуацию доведем до разрешения", - подчеркнул губернатор.Также Азаров отметил, что в ходе двухсторонней встречи обсудил с зампредом правительства РФ возможность выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на реализацию важнейших инфраструктурных проектов."Очень надеемся, что дополнительные средства уже в текущем году мы получим по второму этапу строительства мостового перехода через реку Самару. Мы идем с опережением освоения средств, что было отмечено, и надеемся получить поддержку", - пояснил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576102247.html

https://realty.ria.ru/20200623/1573369550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - недвижимость, марат хуснуллин, дмитрий азаров, самара, самарская область, казань, общество