Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200829/samara-1576474151.html
Самарский губернатор и Хуснуллин обсудили увеличение объемов ввода жилья
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в субботу обсудили дополнительные меры по увеличению объемов строительства жилья,... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T18:35
2020-08-29T18:36
новости - недвижимость
марат хуснуллин
дмитрий азаров
самара
самарская область
казань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017740_0:205:3072:1933_1400x0_80_0_0_3b55df530c48a9a1489d52b81f2b098a.jpg
<strong>САМАРА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> и вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> в субботу обсудили дополнительные меры по увеличению объемов строительства жилья, сообщила пресс-служба правительства региона.Азаров и Хуснуллин на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> обсудили вопросы жилищного и дорожного строительства, а также градостроительного потенциала региона."Мы обсудили проблемные вопросы и наметили пути решения целого ряда важных задач, в том числе, какие дополнительные меры нужно предпринять в ближайшее время для того, чтобы обеспечить искомые уровни строительства в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> с выходом на показатели, обозначенные президентом страны – это 0,82 квадратных метров на каждого жителя", – цитирует Азарова пресс-служба.По словам губернатора, развитие системы ипотечного кредитования, совершенствование улично-дорожной, транспортной сети, инженерной инфраструктуры будут стимулировать жилищное строительство."Одним из сдерживающих факторов, например, в столице нашего региона, является отсутствие на значительной части территории города ливневой канализации и очистных сооружений. Мы активно ведем эту работу: строим очистные сооружения сразу в пяти городах Самарской области. Но в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a> отдельные территории сегодня особо нуждаются в таком инженерном обеспечении", - отметил глава региона.Он сообщил, что также обсудил с вице-премьером проблему обманутых дольщиков, к решению которой прикладываются все усилия. "Уже за достаточно короткий срок 2,5 тысячи дольщиков получили свое жилье либо выплаты и компенсации. Но задача, которая стоит перед нами, не менее масштабная. Напомню, что сейчас остались наиболее сложные, финансово емкие объекты. Уверен, что по каждому из них ситуацию доведем до разрешения", - подчеркнул губернатор.Также Азаров отметил, что в ходе двухсторонней встречи обсудил с зампредом правительства РФ возможность выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на реализацию важнейших инфраструктурных проектов."Очень надеемся, что дополнительные средства уже в текущем году мы получим по второму этапу строительства мостового перехода через реку Самару. Мы идем с опережением освоения средств, что было отмечено, и надеемся получить поддержку", - пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576102247.html
https://realty.ria.ru/20200623/1573369550.html
самара
самарская область
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017740_290:0:3021:2048_1400x0_80_0_0_e7f0eab21388003998fa33ae1d0553be.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - недвижимость, марат хуснуллин, дмитрий азаров, самара, самарская область, казань, общество

Самарский губернатор и Хуснуллин обсудили увеличение объемов ввода жилья

18:35 29.08.2020 (обновлено: 18:36 29.08.2020)
180
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в субботу обсудили дополнительные меры по увеличению объемов строительства жилья, сообщила пресс-служба правительства региона.
Азаров и Хуснуллин на встрече в Казани обсудили вопросы жилищного и дорожного строительства, а также градостроительного потенциала региона.
"Мы обсудили проблемные вопросы и наметили пути решения целого ряда важных задач, в том числе, какие дополнительные меры нужно предпринять в ближайшее время для того, чтобы обеспечить искомые уровни строительства в Самарской области с выходом на показатели, обозначенные президентом страны – это 0,82 квадратных метров на каждого жителя", – цитирует Азарова пресс-служба.
По словам губернатора, развитие системы ипотечного кредитования, совершенствование улично-дорожной, транспортной сети, инженерной инфраструктуры будут стимулировать жилищное строительство.
Экономический анализ
21 августа, 16:27
Самарские бизнесмены получили 11,8 млрд льготных кредитов из-за COVID
"Одним из сдерживающих факторов, например, в столице нашего региона, является отсутствие на значительной части территории города ливневой канализации и очистных сооружений. Мы активно ведем эту работу: строим очистные сооружения сразу в пяти городах Самарской области. Но в Самаре отдельные территории сегодня особо нуждаются в таком инженерном обеспечении", - отметил глава региона.
Он сообщил, что также обсудил с вице-премьером проблему обманутых дольщиков, к решению которой прикладываются все усилия. "Уже за достаточно короткий срок 2,5 тысячи дольщиков получили свое жилье либо выплаты и компенсации. Но задача, которая стоит перед нами, не менее масштабная. Напомню, что сейчас остались наиболее сложные, финансово емкие объекты. Уверен, что по каждому из них ситуацию доведем до разрешения", - подчеркнул губернатор.
Также Азаров отметил, что в ходе двухсторонней встречи обсудил с зампредом правительства РФ возможность выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на реализацию важнейших инфраструктурных проектов.
"Очень надеемся, что дополнительные средства уже в текущем году мы получим по второму этапу строительства мостового перехода через реку Самару. Мы идем с опережением освоения средств, что было отмечено, и надеемся получить поддержку", - пояснил он.
Российские рубли
23 июня, 15:25
Самарскому военному выдали рекордную субсидию на жилье в 14,5 млн рублей
002001
Обсудить 0
Новости - НедвижимостьМарат ХуснуллинДмитрий АзаровСамараСамарская областьКазаньОбщество
Рекомендуем
Вид на Большой Каменный мост в Москве
Ремонт Большого Каменного моста в Москве завершится досрочно
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мишустин увеличил размер субсидии регионам для перевода транспорта на газ
Туристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
На подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода потратят более 20 млрд рублей
В Москве возобновили работу парки
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Руководитель Московского государственного театра Эстрады Геннадий Хазанов
Хазанов стал самым богатым среди худруков московских театров
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омской области нужна помощь в строительстве детской больницы
Поездка по трассе Таврида
Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
Автотрасса в Татарстане
В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца
Актер Владимир Андреев
Названа причина смерти актера Владимира Андреева
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны
Сергей Безруков
Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
Певец Николай Расторгуев
Путин наградил орденом Александра Невского солиста группы "Любэ"
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
Мы все умрём. Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?
Мы все умрём. Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния