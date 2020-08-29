Ореховый Спас: что приготовить на выходные
Жители стран Ближнего Востока — мастера кисломолочных супов.
В йогурт или кефир кидают изюм, поджаренные орехи, тертые огурцы и зелень: лук, мяту, укроп. Еще можно добавить куриное мясо, немного чеснока или редиса — для остроты.
Холодное первое блюдо таратор готовят в Болгарии. Измельченные огурцы смешивают с грецкими орехами, чесноком, зеленью, специями, оливковым маслом и заливают простоквашей. Все, суп можно подавать на стол!
Жители стран Ближнего Востока — мастера кисломолочных супов.
В йогурт или кефир кидают изюм, поджаренные орехи, тертые огурцы и зелень: лук, мяту, укроп. Еще можно добавить куриное мясо, немного чеснока или редиса — для остроты.
Холодное первое блюдо таратор готовят в Болгарии. Измельченные огурцы смешивают с грецкими орехами, чесноком, зеленью, специями, оливковым маслом и заливают простоквашей. Все, суп можно подавать на стол!
Грецкие орехи необходимы и для популярного американского салата — Вальдорфского (Уолдорфского). Считается, что его рецепт придумали повара знаменитого нью-йоркского отеля "Уолдорф-Астория".
В духовке запекают орехи (десять минут) и куриные грудки (полчаса). Сельдерей и яблоки нарезают кубиками в полсантиметра. Все смешивают, добавляют рубленую петрушку, иногда — виноград, изюм и кайенский перец. Поливают соусом из горчицы, майонеза, сливок и лимонного сока. Вполне здоровая пища!
Грецкие орехи необходимы и для популярного американского салата — Вальдорфского (Уолдорфского). Считается, что его рецепт придумали повара знаменитого нью-йоркского отеля "Уолдорф-Астория".
В духовке запекают орехи (десять минут) и куриные грудки (полчаса). Сельдерей и яблоки нарезают кубиками в полсантиметра. Все смешивают, добавляют рубленую петрушку, иногда — виноград, изюм и кайенский перец. Поливают соусом из горчицы, майонеза, сливок и лимонного сока. Вполне здоровая пища!
Салат может быть десертом — с ягодами и орехами. На тарелку выкладывают дольки арбуза, кусочки мягкого сыра, красного апельсина, разрезанные виноградины и гранат. Смешивать необязательно. Быстро и вкусно!
Салат может быть десертом — с ягодами и орехами. На тарелку выкладывают дольки арбуза, кусочки мягкого сыра, красного апельсина, разрезанные виноградины и гранат. Смешивать необязательно. Быстро и вкусно!
Для сациви грузинские хозяйки отваривают курицу в подсоленной воде с лавровым листом. Затем кусочки без кожи обжаривают в сливочном масле с луком.
В большой миске смешивают грецкие орехи, кинзу, измельченный чеснок, приправу уцхо-сунели, паприку, корицу, жгучий перец, сок лимона, соль и молотый перец. Туда же вливают половину бульона и взбивают все блендером. Этим соусом поливают мясо курицы. Украшение — свежая зелень и зерна граната.
Для сациви грузинские хозяйки отваривают курицу в подсоленной воде с лавровым листом. Затем кусочки без кожи обжаривают в сливочном масле с луком.
В большой миске смешивают грецкие орехи, кинзу, измельченный чеснок, приправу уцхо-сунели, паприку, корицу, жгучий перец, сок лимона, соль и молотый перец. Туда же вливают половину бульона и взбивают все блендером. Этим соусом поливают мясо курицы. Украшение — свежая зелень и зерна граната.
Отличная закуска — рулетики из баклажанов с грецкими орехами и чесноком. Синенькие нарезают вдоль пластинками шириной три миллиметра и, подсолив, укладывают на 20 минут слоями в чашу. В это время нужно подсушить в духовке и размельчить в блендере орехи, добавить к ним сметану, пропущенный через пресс чеснок, кинзу, соль, перец.
Баклажаны промываем, подсушиваем и жарим на сливочном масле. На них тонким слоем выкладываем начинку и сворачиваем рулетики. Подавать на листьях зеленого салата.
Отличная закуска — рулетики из баклажанов с грецкими орехами и чесноком. Синенькие нарезают вдоль пластинками шириной три миллиметра и, подсолив, укладывают на 20 минут слоями в чашу. В это время нужно подсушить в духовке и размельчить в блендере орехи, добавить к ним сметану, пропущенный через пресс чеснок, кинзу, соль, перец.
Баклажаны промываем, подсушиваем и жарим на сливочном масле. На них тонким слоем выкладываем начинку и сворачиваем рулетики. Подавать на листьях зеленого салата.
Еще один вариант орехового рулета готовят в Словении. Называется потица.
Муку смешивают с солью, коричневым сахаром и сливочным маслом, добавляют желтки, ложку рома, полстакана молока и дрожжи, разведенные теплым молоком с сахаром. Тесто ставят в теплое место на полтора часа.
Для начинки орехи рубят в крошку, смешивают с медом, корицей, сахаром, сливочным маслом, ромом, молоком и — десять минут на среднем огне. Остудив, добавляют яичные белки, распределяют начинку на раскатанном тесте и сворачивают его в рулет. Перед подачей к столу посыпают сахарной пудрой.
Еще один вариант орехового рулета готовят в Словении. Называется потица.
Муку смешивают с солью, коричневым сахаром и сливочным маслом, добавляют желтки, ложку рома, полстакана молока и дрожжи, разведенные теплым молоком с сахаром. Тесто ставят в теплое место на полтора часа.
Для начинки орехи рубят в крошку, смешивают с медом, корицей, сахаром, сливочным маслом, ромом, молоком и — десять минут на среднем огне. Остудив, добавляют яичные белки, распределяют начинку на раскатанном тесте и сворачивают его в рулет. Перед подачей к столу посыпают сахарной пудрой.
Еще древние ассирийцы использовали тертые орехи для восточной сладости — пахлавы.
Листы теста толщиной с бумажный лист нужно промазать сливочным маслом. В Азербайджане их выкладывают слоями в прямоугольную посуду, а в Турции скручивают цилиндриками. Мелко порубленные орехи — грецкие, фундук, фисташки — пропитывают сахарным сиропом, соком лимона, специями, медом, выкладывают между слоями теста и запекают.
Еще древние ассирийцы использовали тертые орехи для восточной сладости — пахлавы.
Листы теста толщиной с бумажный лист нужно промазать сливочным маслом. В Азербайджане их выкладывают слоями в прямоугольную посуду, а в Турции скручивают цилиндриками. Мелко порубленные орехи — грецкие, фундук, фисташки — пропитывают сахарным сиропом, соком лимона, специями, медом, выкладывают между слоями теста и запекают.
Арахисовая паста — традиционный продукт американской кухни.
Подсушите земляные орехи в духовке или на сухой сковороде — пока не потемнеют. Остывая, они "щелкают" и легко очищаются от шелухи. Дальше — в блендер, где орехи сначала превращаются в крошку, затем — не быстро — в пасту.
Можно положить мед, курагу, чернослив, какао. Полчаса — и у вас есть вкусная добавка к кашам, блинчикам, яблокам.
Арахисовая паста — традиционный продукт американской кухни.
Подсушите земляные орехи в духовке или на сухой сковороде — пока не потемнеют. Остывая, они "щелкают" и легко очищаются от шелухи. Дальше — в блендер, где орехи сначала превращаются в крошку, затем — не быстро — в пасту.
Можно положить мед, курагу, чернослив, какао. Полчаса — и у вас есть вкусная добавка к кашам, блинчикам, яблокам.
Считается, что марципан изобрели во время голода, когда не было пшеницы и хлеб делали из миндаля. Этому десерту приписывают способность лечить душевные болезни и благотворно влиять на нервную систему.
Миндаль нужно на пару минут опустить в кипящую воду, чтобы снять шкурку. Потом — просушить четверть часа в духовке, а параллельно в кастрюле растворить сахар в воде температурой 112 градусов (кондитеры называют эту стадию разогрева "мягкий мяч"). Затем орехи перемалывают в блендере с сахарной пудрой до консистенции муки и, взбивая, заливают горячим сиропом. Ложку рома — для аромата. При застывании смесь загустеет.
Готовый марципан заворачивают в пищевую пленку и хранят в холодильнике до трех месяцев.
При желании из полученной массы можно слепить фигурки фруктов. Нужный цвет обеспечит пищевой краситель.
Считается, что марципан изобрели во время голода, когда не было пшеницы и хлеб делали из миндаля. Этому десерту приписывают способность лечить душевные болезни и благотворно влиять на нервную систему.
Миндаль нужно на пару минут опустить в кипящую воду, чтобы снять шкурку. Потом — просушить четверть часа в духовке, а параллельно в кастрюле растворить сахар в воде температурой 112 градусов (кондитеры называют эту стадию разогрева "мягкий мяч"). Затем орехи перемалывают в блендере с сахарной пудрой до консистенции муки и, взбивая, заливают горячим сиропом. Ложку рома — для аромата. При застывании смесь загустеет.
Готовый марципан заворачивают в пищевую пленку и хранят в холодильнике до трех месяцев.
При желании из полученной массы можно слепить фигурки фруктов. Нужный цвет обеспечит пищевой краситель.
Если в блендере перемолоть чернослив, инжир и обжаренные на сковороде орехи, то из образовавшейся массы можно сформировать шарики конфет. Их кладут в холодильник, чтобы они потом держались на шпажке, и покрывают растопленным на водяной бане темным или белым шоколадом.
Если в блендере перемолоть чернослив, инжир и обжаренные на сковороде орехи, то из образовавшейся массы можно сформировать шарики конфет. Их кладут в холодильник, чтобы они потом держались на шпажке, и покрывают растопленным на водяной бане темным или белым шоколадом.
Еще одно простое блюдо. С вечера перемешайте четыре стакана муки, две чайные ложки соли, пол-ложки дрожжей, четверть стакана меда, полтора — воды, по стакану сушеной клюквы (или изюма) и орехов. Утром, когда тесто подошло в тепле, сформируйте буханку и выпекайте в духовке полчаса. Верхнюю корочку можно смазать медом. Наслаждайтесь!
Еще одно простое блюдо. С вечера перемешайте четыре стакана муки, две чайные ложки соли, пол-ложки дрожжей, четверть стакана меда, полтора — воды, по стакану сушеной клюквы (или изюма) и орехов. Утром, когда тесто подошло в тепле, сформируйте буханку и выпекайте в духовке полчаса. Верхнюю корочку можно смазать медом. Наслаждайтесь!