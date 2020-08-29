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Туризм
https://ria.ru/20200829/retsepty-1576419576.html
Ореховый Спас: что приготовить на выходные
Орехи чаще всего добавляют в десерты. Между тем они прекрасно дополняют салаты, соусы, закуски и даже супы. Их любят и по-разному готовят во многих странах. В... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T08:00
2020-08-29T08:00
туризм
что приготовить
простые рецепты
рецепты
еда - туризм
туризм
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Мария Селиванова.</strong> Орехи чаще всего добавляют в десерты. Между тем они прекрасно дополняют салаты, соусы, закуски и даже супы. Их любят и по-разному готовят во многих странах. В России 29 августа отмечают Ореховый Спас. К этому времени созревает лещина и начинается сбор урожая. Рецепты самых вкусных ореховых блюд с Ближнего Востока, из США, Грузии, Словении — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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фото, что приготовить, простые рецепты, рецепты, еда - туризм, туризм

Ореховый Спас: что приготовить на выходные

08:00 29.08.2020
2799
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Орехи чаще всего добавляют в десерты. Между тем они прекрасно дополняют салаты, соусы, закуски и даже супы. Их любят и по-разному готовят во многих странах. В России 29 августа отмечают Ореховый Спас. К этому времени созревает лещина и начинается сбор урожая. Рецепты самых вкусных ореховых блюд с Ближнего Востока, из США, Грузии, Словении — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Анна Людковская

Жители стран Ближнего Востока — мастера кисломолочных супов.

В йогурт или кефир кидают изюм, поджаренные орехи, тертые огурцы и зелень: лук, мяту, укроп. Еще можно добавить куриное мясо, немного чеснока или редиса — для остроты.

Холодное первое блюдо таратор готовят в Болгарии. Измельченные огурцы смешивают с грецкими орехами, чесноком, зеленью, специями, оливковым маслом и заливают простоквашей. Все, суп можно подавать на стол!

Холодный суп с кишмишем и грецкими орехами
1 из 11

Жители стран Ближнего Востока — мастера кисломолочных супов.

В йогурт или кефир кидают изюм, поджаренные орехи, тертые огурцы и зелень: лук, мяту, укроп. Еще можно добавить куриное мясо, немного чеснока или редиса — для остроты.

Холодное первое блюдо таратор готовят в Болгарии. Измельченные огурцы смешивают с грецкими орехами, чесноком, зеленью, специями, оливковым маслом и заливают простоквашей. Все, суп можно подавать на стол!

© РИА Новости / Анна Людковская
© РИА Новости / Анна Людковская

Грецкие орехи необходимы и для популярного американского салата — Вальдорфского (Уолдорфского). Считается, что его рецепт придумали повара знаменитого нью-йоркского отеля "Уолдорф-Астория".

В духовке запекают орехи (десять минут) и куриные грудки (полчаса). Сельдерей и яблоки нарезают кубиками в полсантиметра. Все смешивают, добавляют рубленую петрушку, иногда — виноград, изюм и кайенский перец. Поливают соусом из горчицы, майонеза, сливок и лимонного сока. Вполне здоровая пища!

Салат Уолдорф с курицей
2 из 11

Грецкие орехи необходимы и для популярного американского салата — Вальдорфского (Уолдорфского). Считается, что его рецепт придумали повара знаменитого нью-йоркского отеля "Уолдорф-Астория".

В духовке запекают орехи (десять минут) и куриные грудки (полчаса). Сельдерей и яблоки нарезают кубиками в полсантиметра. Все смешивают, добавляют рубленую петрушку, иногда — виноград, изюм и кайенский перец. Поливают соусом из горчицы, майонеза, сливок и лимонного сока. Вполне здоровая пища!

© РИА Новости / Анна Людковская
© Depositphotos / serezniy

Салат может быть десертом — с ягодами и орехами. На тарелку выкладывают дольки арбуза, кусочки мягкого сыра, красного апельсина, разрезанные виноградины и гранат. Смешивать необязательно. Быстро и вкусно!

Фруктовый салат
3 из 11

Салат может быть десертом — с ягодами и орехами. На тарелку выкладывают дольки арбуза, кусочки мягкого сыра, красного апельсина, разрезанные виноградины и гранат. Смешивать необязательно. Быстро и вкусно!

© Depositphotos / serezniy
© Depositphotos / lenyvavsha

Для сациви грузинские хозяйки отваривают курицу в подсоленной воде с лавровым листом. Затем кусочки без кожи обжаривают в сливочном масле с луком.

В большой миске смешивают грецкие орехи, кинзу, измельченный чеснок, приправу уцхо-сунели, паприку, корицу, жгучий перец, сок лимона, соль и молотый перец. Туда же вливают половину бульона и взбивают все блендером. Этим соусом поливают мясо курицы. Украшение — свежая зелень и зерна граната.

Сациви с курицей
4 из 11

Для сациви грузинские хозяйки отваривают курицу в подсоленной воде с лавровым листом. Затем кусочки без кожи обжаривают в сливочном масле с луком.

В большой миске смешивают грецкие орехи, кинзу, измельченный чеснок, приправу уцхо-сунели, паприку, корицу, жгучий перец, сок лимона, соль и молотый перец. Туда же вливают половину бульона и взбивают все блендером. Этим соусом поливают мясо курицы. Украшение — свежая зелень и зерна граната.

© Depositphotos / lenyvavsha
© Depositphotos / esheremet

Отличная закуска — рулетики из баклажанов с грецкими орехами и чесноком. Синенькие нарезают вдоль пластинками шириной три миллиметра и, подсолив, укладывают на 20 минут слоями в чашу. В это время нужно подсушить в духовке и размельчить в блендере орехи, добавить к ним сметану, пропущенный через пресс чеснок, кинзу, соль, перец.

Баклажаны промываем, подсушиваем и жарим на сливочном масле. На них тонким слоем выкладываем начинку и сворачиваем рулетики. Подавать на листьях зеленого салата.

Рулетики из жареных баклажанов с ореховой пастой
5 из 11

Отличная закуска — рулетики из баклажанов с грецкими орехами и чесноком. Синенькие нарезают вдоль пластинками шириной три миллиметра и, подсолив, укладывают на 20 минут слоями в чашу. В это время нужно подсушить в духовке и размельчить в блендере орехи, добавить к ним сметану, пропущенный через пресс чеснок, кинзу, соль, перец.

Баклажаны промываем, подсушиваем и жарим на сливочном масле. На них тонким слоем выкладываем начинку и сворачиваем рулетики. Подавать на листьях зеленого салата.

© Depositphotos / esheremet
© Depositphotos / vision.si

Еще один вариант орехового рулета готовят в Словении. Называется потица.

Муку смешивают с солью, коричневым сахаром и сливочным маслом, добавляют желтки, ложку рома, полстакана молока и дрожжи, разведенные теплым молоком с сахаром. Тесто ставят в теплое место на полтора часа.

Для начинки орехи рубят в крошку, смешивают с медом, корицей, сахаром, сливочным маслом, ромом, молоком и — десять минут на среднем огне. Остудив, добавляют яичные белки, распределяют начинку на раскатанном тесте и сворачивают его в рулет. Перед подачей к столу посыпают сахарной пудрой.

Потица – традиционный словенский десерт с грецкими орехами
6 из 11

Еще один вариант орехового рулета готовят в Словении. Называется потица.

Муку смешивают с солью, коричневым сахаром и сливочным маслом, добавляют желтки, ложку рома, полстакана молока и дрожжи, разведенные теплым молоком с сахаром. Тесто ставят в теплое место на полтора часа.

Для начинки орехи рубят в крошку, смешивают с медом, корицей, сахаром, сливочным маслом, ромом, молоком и — десять минут на среднем огне. Остудив, добавляют яичные белки, распределяют начинку на раскатанном тесте и сворачивают его в рулет. Перед подачей к столу посыпают сахарной пудрой.

© Depositphotos / vision.si
© Flickr / Breville USA

Еще древние ассирийцы использовали тертые орехи для восточной сладости — пахлавы.

Листы теста толщиной с бумажный лист нужно промазать сливочным маслом. В Азербайджане их выкладывают слоями в прямоугольную посуду, а в Турции скручивают цилиндриками. Мелко порубленные орехи — грецкие, фундук, фисташки — пропитывают сахарным сиропом, соком лимона, специями, медом, выкладывают между слоями теста и запекают.

Пахлава
7 из 11

Еще древние ассирийцы использовали тертые орехи для восточной сладости — пахлавы.

Листы теста толщиной с бумажный лист нужно промазать сливочным маслом. В Азербайджане их выкладывают слоями в прямоугольную посуду, а в Турции скручивают цилиндриками. Мелко порубленные орехи — грецкие, фундук, фисташки — пропитывают сахарным сиропом, соком лимона, специями, медом, выкладывают между слоями теста и запекают.

© Flickr / Breville USA
© Depositphotos / asimojet

Арахисовая паста — традиционный продукт американской кухни.

Подсушите земляные орехи в духовке или на сухой сковороде — пока не потемнеют. Остывая, они "щелкают" и легко очищаются от шелухи. Дальше — в блендер, где орехи сначала превращаются в крошку, затем — не быстро — в пасту.

Можно положить мед, курагу, чернослив, какао. Полчаса — и у вас есть вкусная добавка к кашам, блинчикам, яблокам.

Арахисовая паста
8 из 11

Арахисовая паста — традиционный продукт американской кухни.

Подсушите земляные орехи в духовке или на сухой сковороде — пока не потемнеют. Остывая, они "щелкают" и легко очищаются от шелухи. Дальше — в блендер, где орехи сначала превращаются в крошку, затем — не быстро — в пасту.

Можно положить мед, курагу, чернослив, какао. Полчаса — и у вас есть вкусная добавка к кашам, блинчикам, яблокам.

© Depositphotos / asimojet
© Фото : pixabay/ missingpinky

Считается, что марципан изобрели во время голода, когда не было пшеницы и хлеб делали из миндаля. Этому десерту приписывают способность лечить душевные болезни и благотворно влиять на нервную систему.

Миндаль нужно на пару минут опустить в кипящую воду, чтобы снять шкурку. Потом — просушить четверть часа в духовке, а параллельно в кастрюле растворить сахар в воде температурой 112 градусов (кондитеры называют эту стадию разогрева "мягкий мяч"). Затем орехи перемалывают в блендере с сахарной пудрой до консистенции муки и, взбивая, заливают горячим сиропом. Ложку рома — для аромата. При застывании смесь загустеет.

Готовый марципан заворачивают в пищевую пленку и хранят в холодильнике до трех месяцев.

При желании из полученной массы можно слепить фигурки фруктов. Нужный цвет обеспечит пищевой краситель.

Марципановые сладости
9 из 11

Считается, что марципан изобрели во время голода, когда не было пшеницы и хлеб делали из миндаля. Этому десерту приписывают способность лечить душевные болезни и благотворно влиять на нервную систему.

Миндаль нужно на пару минут опустить в кипящую воду, чтобы снять шкурку. Потом — просушить четверть часа в духовке, а параллельно в кастрюле растворить сахар в воде температурой 112 градусов (кондитеры называют эту стадию разогрева "мягкий мяч"). Затем орехи перемалывают в блендере с сахарной пудрой до консистенции муки и, взбивая, заливают горячим сиропом. Ложку рома — для аромата. При застывании смесь загустеет.

Готовый марципан заворачивают в пищевую пленку и хранят в холодильнике до трех месяцев.

При желании из полученной массы можно слепить фигурки фруктов. Нужный цвет обеспечит пищевой краситель.

© Фото : pixabay/ missingpinky
© Depositphotos / magone

Если в блендере перемолоть чернослив, инжир и обжаренные на сковороде орехи, то из образовавшейся массы можно сформировать шарики конфет. Их кладут в холодильник, чтобы они потом держались на шпажке, и покрывают растопленным на водяной бане темным или белым шоколадом.

Конфеты с орехами и сухофруктами в шоколаде
10 из 11

Если в блендере перемолоть чернослив, инжир и обжаренные на сковороде орехи, то из образовавшейся массы можно сформировать шарики конфет. Их кладут в холодильник, чтобы они потом держались на шпажке, и покрывают растопленным на водяной бане темным или белым шоколадом.

© Depositphotos / magone
© Depositphotos / Freila

Еще одно простое блюдо. С вечера перемешайте четыре стакана муки, две чайные ложки соли, пол-ложки дрожжей, четверть стакана меда, полтора — воды, по стакану сушеной клюквы (или изюма) и орехов. Утром, когда тесто подошло в тепле, сформируйте буханку и выпекайте в духовке полчаса. Верхнюю корочку можно смазать медом. Наслаждайтесь!

Ореховый хлеб с клюквой
11 из 11

Еще одно простое блюдо. С вечера перемешайте четыре стакана муки, две чайные ложки соли, пол-ложки дрожжей, четверть стакана меда, полтора — воды, по стакану сушеной клюквы (или изюма) и орехов. Утром, когда тесто подошло в тепле, сформируйте буханку и выпекайте в духовке полчаса. Верхнюю корочку можно смазать медом. Наслаждайтесь!

© Depositphotos / Freila
2620125
Туризмчто приготовитьпростые рецептыРецептыЕда - ТуризмТуризм
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