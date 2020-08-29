Ореховый Спас: что приготовить на выходные

Жители стран Ближнего Востока — мастера кисломолочных супов.

В йогурт или кефир кидают изюм, поджаренные орехи, тертые огурцы и зелень: лук, мяту, укроп. Еще можно добавить куриное мясо, немного чеснока или редиса — для остроты.

Холодное первое блюдо таратор готовят в Болгарии. Измельченные огурцы смешивают с грецкими орехами, чесноком, зеленью, специями, оливковым маслом и заливают простоквашей. Все, суп можно подавать на стол!