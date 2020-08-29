https://ria.ru/20200829/rekord-1576468886.html

В Шотландии продали самого дорогого барана в мире

Самого дорогого барана в мире продали на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии за рекордные 367,5 тысячи фунтов (около 490,6 тысячи долларов),... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T15:18

2020-08-29T15:18

2020-08-29T21:16

шотландия

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Самого дорогого барана в мире продали на аукционе Scottish National Texel Sale в <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландии</a> за рекордные 367,5 тысячи фунтов (около 490,6 тысячи долларов), сообщило британское издание <a href="https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/most-expensive-sheep-double-diamond-auction-scotland-a9692761.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Independent</a>.По его данным, речь идет о баране породы тексель по кличке Double Diamond (Двойной Бриллиант). Начальная ставка составляла 10,5 тысячи фунтов (около 14 тысяч долларов).Итоговая цена, предложенная тремя покупателями, стала рекордно высокой как для <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, так и для всего мира. Предыдущий рекорд установлен на аукционе в шотландском Ланарке в 2009 году. Тогда самый дорогой баран был продан за 231 тысячу фунтов.Бараны породы тексель — одни из наиболее популярных в Великобритании, их выращивают для размножения, в особенности из-за отличного качества мяса. Именно поэтому цены на этих животных настолько высоки.

https://ria.ru/20200427/1570527920.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шотландия, великобритания, в мире