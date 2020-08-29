https://ria.ru/20200829/rastorguev-1576468604.html

Путин наградил орденом Александра Невского солиста группы "Любэ"

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T14:53

2020-08-29T14:53

2020-08-29T22:02

культура

любэ

вгик

николай расторгуев

владимир путин

союз кинематографистов рф

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил орденом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Невского</a> солиста группы "<a href="http://ria.ru/organization_Ljubeh/" target="_blank" data-auto="true">Любэ</a>" <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Rastorguev/" target="_blank" data-auto="true">Николая Расторгуева</a>, соответствующий указ опубликован <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008290001" target="_blank" rel="nofollow noopener">на официальном интернет-портале правовой информации</a>."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Расторгуева Николая Вячеславовича - солиста группы "Любэ", - говорится в тексте указа.Также Путин наградил орденом Невского члена Общероссийской общественной организации "<a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_kinematografistov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Союз кинематографистов РФ</a>" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_SHvarcman/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Шварцмана</a>.Кроме того, Орденом почета награжден профессор кафедры режиссуры неигрового фильма <a href="http://ria.ru/organization_VGIK/" target="_blank" data-auto="true">ВГИК</a> им. С.А. Герасимова <a href="http://ria.ru/person_Miroshnichenko_Sergejj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Мирошниченко</a>.

Ольга Занкова вообще-то награждают и сталеваров и хлеборобов) Только вы на эти сообщения, видимо, внимания не обращаете) Просто их имена не известны - вот и не фиксируете 58

Николай Евгения Сухоручкины Теперь сталевары и хлеборобы не в почёте. Только олигархи да шуты. 35

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любэ, вгик, николай расторгуев, владимир путин, союз кинематографистов рф, общество