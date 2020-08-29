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https://ria.ru/20200829/rastorguev-1576468604.html
Путин наградил орденом Александра Невского солиста группы "Любэ"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T14:53
2020-08-29T22:02
культура
любэ
вгик
николай расторгуев
владимир путин
союз кинематографистов рф
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил орденом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Невского</a> солиста группы "<a href="http://ria.ru/organization_Ljubeh/" target="_blank" data-auto="true">Любэ</a>" <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Rastorguev/" target="_blank" data-auto="true">Николая Расторгуева</a>, соответствующий указ опубликован <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008290001" target="_blank" rel="nofollow noopener">на официальном интернет-портале правовой информации</a>."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Расторгуева Николая Вячеславовича - солиста группы "Любэ", - говорится в тексте указа.Также Путин наградил орденом Невского члена Общероссийской общественной организации "<a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_kinematografistov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Союз кинематографистов РФ</a>" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_SHvarcman/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Шварцмана</a>.Кроме того, Орденом почета награжден профессор кафедры режиссуры неигрового фильма <a href="http://ria.ru/organization_VGIK/" target="_blank" data-auto="true">ВГИК</a> им. С.А. Герасимова <a href="http://ria.ru/person_Miroshnichenko_Sergejj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Мирошниченко</a>.
вообще-то награждают и сталеваров и хлеборобов) Только вы на эти сообщения, видимо, внимания не обращаете) Просто их имена не известны - вот и не фиксируете
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Теперь сталевары и хлеборобы не в почёте. Только олигархи да шуты.
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РИА Новости
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любэ, вгик, николай расторгуев, владимир путин, союз кинематографистов рф, общество

Путин наградил орденом Александра Невского солиста группы "Любэ"

14:53 29.08.2020 (обновлено: 22:02 29.08.2020)
7475
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Расторгуев
Певец Николай Расторгуев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певец Николай Расторгуев. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Расторгуева Николая Вячеславовича - солиста группы "Любэ", - говорится в тексте указа.
Также Путин наградил орденом Невского члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ" Леонида Шварцмана.
Кроме того, Орденом почета награжден профессор кафедры режиссуры неигрового фильма ВГИК им. С.А. Герасимова Сергей Мирошниченко.
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Обсудить 13
КультураЛюбэВГИКНиколай РасторгуевВладимир ПутинСоюз кинематографистов РФОбщество
Популярные комментарии
вообще-то награждают и сталеваров и хлеборобов) Только вы на эти сообщения, видимо, внимания не обращаете) Просто их имена не известны - вот и не фиксируете
29 августа, 15:19
О Ольга Занкова
2310006
Теперь сталевары и хлеборобы не в почёте. Только олигархи да шуты.
29 августа, 14:56
Николай Евгения Сухоручкины
18011114
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