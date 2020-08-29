https://ria.ru/20200829/raketa-1576463892.html
США отменили запуск ракеты с разведспутником из-за технических проблем
Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведспутником для ВС США во Флориде отменили в субботу за 3 секунды до старта, сообщила компания-оператор United... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T11:22
2020-08-29T11:22
2020-08-29T11:33
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведспутником для ВС США во Флориде отменили в субботу за 3 секунды до старта, сообщила компания-оператор United Launch Allaince (ULA), которая вела прямую трансляцию.Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был отменен из-за технических проблем. При этом изначально запуск спутника должен был состояться в четверг, 27 августа, однако он был перенесен - сначала на пятницу, а затем на субботу."Руководитель запуска Лу Манджиери объявил, что сегодня мы не будем продолжать отсчет времени до пуска", - говорится в сообщении ULA.Как отметили в компании, следующая попытка запуска может состояться не ранее чем через семь дней.Ракета выводит на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (NRO). Миссия NROL-44 носит секретный характер, поэтому традиционно для таких запусков трансляция прекращается вскоре после старта ракеты-носителя. Как сообщают специализированные издания, в ходе миссий на орбиту выводят аппарат величиной с автобус, который на сегодня является самым сложным и дорогим аппаратом, запускаемым для правительства США.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы сша, космос - риа наука, сша
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведспутником для ВС США во Флориде отменили в субботу за 3 секунды до старта, сообщила компания-оператор United Launch Allaince (ULA), которая вела прямую трансляцию.
Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был отменен из-за технических проблем. При этом изначально запуск спутника должен был состояться в четверг, 27 августа, однако он был перенесен - сначала на пятницу, а затем на субботу.
"Руководитель запуска Лу Манджиери объявил, что сегодня мы не будем продолжать отсчет времени до пуска", - говорится в сообщении ULA.
Как отметили в компании, следующая попытка запуска может состояться не ранее чем через семь дней.
Ракета выводит на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США
(NRO). Миссия NROL-44 носит секретный характер, поэтому традиционно для таких запусков трансляция прекращается вскоре после старта ракеты-носителя. Как сообщают специализированные издания, в ходе миссий на орбиту выводят аппарат величиной с автобус, который на сегодня является самым сложным и дорогим аппаратом, запускаемым для правительства США.