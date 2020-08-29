https://ria.ru/20200829/putin-1576476303.html
На митинге в Берлине протестующие скандировали "Путин!"
Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T20:07
2020-08-29T20:07
2020-08-29T22:00
коронавирус covid-19
владимир путин
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги. Закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест. "Потому что Путин может надавить на Трампа", — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.Сегодня в Берлине проходит масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли около 38 тысяч человек. Ранее стало известно о столкновениях протестующих с полицией недалеко от российского посольства. При этом уточняется, что политических мотивов у участников беспорядков не было, а их действия не были направлены против российской дипмиссии. Изначально власти запретили акции, объясняя это тем, что аналогичные митинги, организованные движением Querdenken 711 1 августа, проходили с нарушениями. Полиции пришлось досрочно их завершить. Тогда в акции приняли участие около 20 тысяч человек. В субботу, как и 1 августа, полиция досрочно завершила марш из-за нарушения ограничительных мер.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://стопкоронавирус.рф" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/koronavirus-1576471136.html
Арсений Новиков
Хотят Путина, пусть приглашают к себе.
380
Alex Smolov
Только хо хо хлостану не говорите :)
354
243
германия
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, владимир путин, германия, берлин (город), в мире
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале.
На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги. Закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест.
"Потому что Путин может надавить на Трампа", — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.
Сегодня в Берлине проходит масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли около 38 тысяч человек.
Ранее стало известно о столкновениях протестующих с полицией недалеко от российского посольства. При этом уточняется, что политических мотивов у участников беспорядков не было, а их действия не были направлены против российской дипмиссии.
Изначально власти запретили акции, объясняя это тем, что аналогичные митинги, организованные движением Querdenken 711 1 августа, проходили с нарушениями. Полиции пришлось досрочно их завершить. Тогда в акции приняли участие около 20 тысяч человек. В субботу, как и 1 августа, полиция досрочно завершила марш из-за нарушения ограничительных мер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.