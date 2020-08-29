https://ria.ru/20200829/putin-1576476303.html

На митинге в Берлине протестующие скандировали "Путин!"

Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T20:07

2020-08-29T20:07

2020-08-29T22:00

коронавирус covid-19

владимир путин

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги. Закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест. "Потому что Путин может надавить на Трампа", — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.Сегодня в Берлине проходит масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли около 38 тысяч человек. Ранее стало известно о столкновениях протестующих с полицией недалеко от российского посольства. При этом уточняется, что политических мотивов у участников беспорядков не было, а их действия не были направлены против российской дипмиссии. Изначально власти запретили акции, объясняя это тем, что аналогичные митинги, организованные движением Querdenken 711 1 августа, проходили с нарушениями. Полиции пришлось досрочно их завершить. Тогда в акции приняли участие около 20 тысяч человек. В субботу, как и 1 августа, полиция досрочно завершила марш из-за нарушения ограничительных мер.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://стопкоронавирус.рф" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/koronavirus-1576471136.html

Арсений Новиков Хотят Путина, пусть приглашают к себе. 380

Alex Smolov Только хо хо хлостану не говорите :) 354

243

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир путин, германия, берлин (город), в мире