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Путин наградил ряд российских дипломатов
Президент России Владимир Путин наградил ряд дипломатов орденами Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из опубликованного на РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:55
2020-08-29T13:55
россия
владимир путин
северная америка
израиль
политика
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил ряд дипломатов орденами Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из опубликованного <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008290001" target="_blank" rel="nofollow noopener">на официальном портале правовой информации</a> указа главы государства.Как заявляется, "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" орден Дружбы получили заместитель постоянного представителя РФ при НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> Юрий Горлач, заместитель директора департамента <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a> МИД РФ Алексей Исаков и посол России в Республике Ботсвана Виктор Сибилев.Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден советник посольства РФ в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> Игорь Мартынов.
https://ria.ru/20200829/nagrazhdenie-1576466783.html
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россия, владимир путин, северная америка, израиль, политика

Путин наградил ряд российских дипломатов

13:55 29.08.2020
1077
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ряд дипломатов орденами Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства.
Как заявляется, "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" орден Дружбы получили заместитель постоянного представителя РФ при НАТО в Брюсселе Юрий Горлач, заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Алексей Исаков и посол России в Республике Ботсвана Виктор Сибилев.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден советник посольства РФ в Израиле Игорь Мартынов.
Ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов
Вчера, 13:40
Путин наградил ректора МГИМО орденом "За заслуги перед Отечеством"
27011011
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РоссияВладимир ПутинСеверная АмерикаИзраильПолитика
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