https://ria.ru/20200829/putin-1576467086.html

Путин наградил ряд российских дипломатов

Президент России Владимир Путин наградил ряд дипломатов орденами Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из опубликованного на РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T13:55

2020-08-29T13:55

2020-08-29T13:55

россия

владимир путин

северная америка

израиль

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576197503_0:402:2928:2048_1400x0_80_0_0_15aecec9020d3915262b7f1cf2bfbbc5.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил ряд дипломатов орденами Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из опубликованного <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008290001" target="_blank" rel="nofollow noopener">на официальном портале правовой информации</a> указа главы государства.Как заявляется, "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" орден Дружбы получили заместитель постоянного представителя РФ при НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> Юрий Горлач, заместитель директора департамента <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a> МИД РФ Алексей Исаков и посол России в Республике Ботсвана Виктор Сибилев.Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден советник посольства РФ в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> Игорь Мартынов.

https://ria.ru/20200829/nagrazhdenie-1576466783.html

россия

северная америка

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, северная америка, израиль, политика