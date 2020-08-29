https://ria.ru/20200829/prikhodko-1576459363.html
Приходько пожаловалась на травлю из-за участия в Евровидении от России
Певица Анастасия Приходько пожаловалась в эфире 4 канала на травлю на Украине из-за своего участия в Евровидении от России. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T06:08
2020-08-29T06:08
2020-08-29T14:34
россия
анастасия приходько
евровидение
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/20199/05/201990513_0:526:1333:1276_1400x0_80_0_0_3df7fbbc8621ea4ecb6d2982ab71c012.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Prikhodko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Приходько</a> пожаловалась в эфире <a href="https://youtu.be/D7HIYieCAzo" target="_blank">4 канала</a> на травлю на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> из-за своего участия в <a href="https://ria.ru/event_Konkurs_pesni_Evrovidenie/" target="_blank">Евровидении</a> от <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>.В 2009 году артистка участвовала в отборе на Евровидение от Украины, однако была дисквалифицирована, после чего ей предложили представлять на конкурсе Россию. Тогда Приходько заняла 11-е место."Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это", — заявила певица.По словам Приходько, в свое время она уехала работать в Россию из-за того, что на Украине ее не оценили."Но жаль, что люди не понимают, что дисквалифицировали меня украинцы, при той власти, которая была. Виктор Ющенко (экс-президент Украины. — Прим. ред.) ничего не мог сделать, потому что это было нечестное Евровидение, были взятки и так далее. Меня просто дисквалифицировали как неудобного участника. У меня был выбор, и я поехала в Россию", — добавила артистка.Ранее певица успела отметиться несколькими антироссийскими высказываниями. Так, она называла предателями украинских артистов, выступающих в России, и призывала "маркировать" их во время выступлений на телевидении соответствующим образом. Помимо этого, Приходько выражала сожаление из-за того, что ее карьера началась в России.
https://ria.ru/20200708/1574034603.html
https://ria.ru/20190720/1556722961.html
Галина Белова
А достали эти приходьки, лободы и пр.. Пожалейте, её дома обижают, поезжай в Америку. На евровидении уроды побеждают, нам то это зачем?
128
Игорь 123
Обраточка прилетела
122
29
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/20199/05/201990513_0:401:1333:1401_1400x0_80_0_0_0419f21c5f3bc841162237df91bb5538.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анастасия приходько, евровидение, украина, в мире
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Певица Анастасия Приходько
пожаловалась в эфире 4 канала
на травлю на Украине
из-за своего участия в Евровидении
от России
.
В 2009 году артистка участвовала в отборе на Евровидение от Украины, однако была дисквалифицирована, после чего ей предложили представлять на конкурсе Россию. Тогда Приходько заняла 11-е место.
"Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это", — заявила певица.
По словам Приходько, в свое время она уехала работать в Россию из-за того, что на Украине ее не оценили.
"Но жаль, что люди не понимают, что дисквалифицировали меня украинцы, при той власти, которая была. Виктор Ющенко (экс-президент Украины. — Прим. ред.) ничего не мог сделать, потому что это было нечестное Евровидение, были взятки и так далее. Меня просто дисквалифицировали как неудобного участника. У меня был выбор, и я поехала в Россию", — добавила артистка.
Ранее певица успела отметиться несколькими антироссийскими высказываниями. Так, она называла предателями украинских артистов, выступающих в России, и призывала "маркировать" их во время выступлений на телевидении соответствующим образом. Помимо этого, Приходько выражала сожаление из-за того, что ее карьера началась в России.