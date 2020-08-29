https://ria.ru/20200829/posolstvo-1576473067.html

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T17:42

2020-08-29T17:42

2020-08-29T17:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

посольство россии в германии

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости.</strong> Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.По ее словам, действия протестующих не были направлены на посольство РФ."У произошедшего не было политических мотивов. На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны", - заявила собеседница агентства.В Берлине в субботу проходят акции протеста противников ограничительных мер, введенных властями для борьбы с пандемией коронавируса. Изначально власти запретили акции, ссылаясь на то, что аналогичные акции тех же организаторов - движения Querdenken 711 - 1 августа проходили с нарушениями и были досрочно завершены полицией. Тогда в митинге приняли участие около 20 тысяч человек. В субботу как и 1 августа полиция досрочно завершила марш из-за нарушения ограничительных мер.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200829/marsh-1576468292.html

Чипалина Лукин Опустить задержанных немедленно. Меркель, уходи. И санкции вам сейчас за это сделаем. 180

Игорь Земский Это другое, понимать надо. Демократическое волеизъявление. Понять всех и расцеловать в уста. 127

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берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, посольство россии в германии, берлин (город), в мире