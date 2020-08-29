https://ria.ru/20200829/posolstvo-1576473067.html
У посольства России в Берлине произошли столкновения
Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T17:42
2020-08-29T17:42
2020-08-29T17:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
посольство россии в германии
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости.</strong> Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.По ее словам, действия протестующих не были направлены на посольство РФ."У произошедшего не было политических мотивов. На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны", - заявила собеседница агентства.В Берлине в субботу проходят акции протеста противников ограничительных мер, введенных властями для борьбы с пандемией коронавируса. Изначально власти запретили акции, ссылаясь на то, что аналогичные акции тех же организаторов - движения Querdenken 711 - 1 августа проходили с нарушениями и были досрочно завершены полицией. Тогда в митинге приняли участие около 20 тысяч человек. В субботу как и 1 августа полиция досрочно завершила марш из-за нарушения ограничительных мер.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200829/marsh-1576468292.html
Чипалина Лукин
Опустить задержанных немедленно. Меркель, уходи. И санкции вам сейчас за это сделаем.
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Игорь Земский
Это другое, понимать надо. Демократическое волеизъявление. Понять всех и расцеловать в уста.
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берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, посольство россии в германии, берлин (город), в мире