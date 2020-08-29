Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200829/posolstvo-1576473067.html
У посольства России в Берлине произошли столкновения
Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T17:42
2020-08-29T17:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
посольство россии в германии
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/142890/91/1428909117_0:181:2997:1867_1400x0_80_0_0_b87228ff73505fa7472031113ad8c640.jpg
<strong>БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости.</strong> Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.По ее словам, действия протестующих не были направлены на посольство РФ."У произошедшего не было политических мотивов. На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны", - заявила собеседница агентства.В Берлине в субботу проходят акции протеста противников ограничительных мер, введенных властями для борьбы с пандемией коронавируса. Изначально власти запретили акции, ссылаясь на то, что аналогичные акции тех же организаторов - движения Querdenken 711 - 1 августа проходили с нарушениями и были досрочно завершены полицией. Тогда в митинге приняли участие около 20 тысяч человек. В субботу как и 1 августа полиция досрочно завершила марш из-за нарушения ограничительных мер.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200829/marsh-1576468292.html
Опустить задержанных немедленно. Меркель, уходи. И санкции вам сейчас за это сделаем.
180
Это другое, понимать надо. Демократическое волеизъявление. Понять всех и расцеловать в уста.
127
23
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/142890/91/1428909117_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_06c84e0f3e575259552dfbcf96961c3f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, посольство россии в германии, берлин (город), в мире

У посольства России в Берлине произошли столкновения

17:42 29.08.2020
46645
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии
Здание посольства Российской Федерации в Германии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.
По ее словам, действия протестующих не были направлены на посольство РФ.
"У произошедшего не было политических мотивов. На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны", - заявила собеседница агентства.
В Берлине в субботу проходят акции протеста противников ограничительных мер, введенных властями для борьбы с пандемией коронавируса. Изначально власти запретили акции, ссылаясь на то, что аналогичные акции тех же организаторов - движения Querdenken 711 - 1 августа проходили с нарушениями и были досрочно завершены полицией. Тогда в митинге приняли участие около 20 тысяч человек. В субботу как и 1 августа полиция досрочно завершила марш из-за нарушения ограничительных мер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Полицейские в Германии
Вчера, 14:40Распространение нового коронавируса
Полиция в Берлине пресекла многотысячный марш "ковид-диссидентов"
671301791745
Обсудить 23
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Посольство России в ГерманииБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Опустить задержанных немедленно. Меркель, уходи. И санкции вам сейчас за это сделаем.
29 августа, 17:52
Чипалина Лукин
112601106
Это другое, понимать надо. Демократическое волеизъявление. Понять всех и расцеловать в уста.
29 августа, 18:02
ИЗИгорь Земский
39810106
Рекомендуем
Милиция Белоруссии
В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
Актер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
На митинге в Берлине скандируют Путин!
На митинге в Берлине протестующие скандировали "Путин!"
Актер Владимир Андреев
Названа причина смерти актера Владимира Андреева
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Две львицы растерзали спасшего их хозяина
Участницы женской акции протеста в Минске
В Минске проходит женская акция протеста
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников обратился к спасшим Навального врачам
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат ответил Джигурде на обвинения в подлоге улик по делу Ефремова
Актер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра Ленком в преддверии 91-го театрального сезона
Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Скриншот сторис Розы Сябитовой в Instagram
Сябитова попала в больницу
Клайпедский морской торговый порт
В Литве ответили на угрозы Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией
Руководитель Московского государственного театра Эстрады Геннадий Хазанов
Хазанов стал самым богатым среди худруков московских театров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния