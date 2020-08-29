https://ria.ru/20200829/portlend-1576469183.html
В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции
Протестующие в американском Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции города и забросали полицейских камнями, несколько человек были... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:20
2020-08-29T15:20
2020-08-29T15:20
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портленд
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Протестующие в американском Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции города и забросали полицейских камнями, несколько человек были задержаны."В субботу утром участники протеста подожгли офис Портлендской ассоциации полиции (PPA), что привело к объявлению бунта", - сообщается в пресс-релизе полиции.Отмечается, что офис не раз становился целью многочисленных протестов в последние месяцы, и протестующие несколько раз поджигали здание. "Он (офис - ред.) расположен в жилом районе, и есть опасения, что пожар в здании может распространиться на жилые дома, особенно в нынешнюю засушливую погоду", - предупреждает полиция.Правоохранители объявили происходящее бунтом и приказали собравшимся разойтись, в ответ протестующие забросали полицию камнями. Несколько сотрудников полиции получили травмы.Полиция задержала некоторых протестующих.В <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
https://ria.ru/20200829/besporyadki-1576447529.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/ssha-protesty-1576409122.html
галина волох ( Морозова )
Поддерживаю! Выражаю солидарность с великим американским народом в их борьбе за свои права и демократию!)* Больше протестов и разных!)*
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3
портленд
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Протестующие в американском Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции города и забросали полицейских камнями, несколько человек были задержаны.
"В субботу утром участники протеста подожгли офис Портлендской ассоциации полиции (PPA), что привело к объявлению бунта", - сообщается в пресс-релизе полиции.
Отмечается, что офис не раз становился целью многочисленных протестов в последние месяцы, и протестующие несколько раз поджигали здание. "Он (офис - ред.) расположен в жилом районе, и есть опасения, что пожар в здании может распространиться на жилые дома, особенно в нынешнюю засушливую погоду", - предупреждает полиция.
Правоохранители объявили происходящее бунтом и приказали собравшимся разойтись, в ответ протестующие забросали полицию камнями. Несколько сотрудников полиции получили травмы.
Полиция задержала некоторых протестующих.
В Портленде
и ряде других городов США
проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда
от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.