Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200829/portlend-1576469183.html
В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции
Протестующие в американском Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции города и забросали полицейских камнями, несколько человек были... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:20
2020-08-29T15:20
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портленд
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574805971_0:276:3074:2005_1400x0_80_0_0_8cd29ea321c092fc2a8fd394ab452760.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Протестующие в американском Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции города и забросали полицейских камнями, несколько человек были задержаны."В субботу утром участники протеста подожгли офис Портлендской ассоциации полиции (PPA), что привело к объявлению бунта", - сообщается в пресс-релизе полиции.Отмечается, что офис не раз становился целью многочисленных протестов в последние месяцы, и протестующие несколько раз поджигали здание. "Он (офис - ред.) расположен в жилом районе, и есть опасения, что пожар в здании может распространиться на жилые дома, особенно в нынешнюю засушливую погоду", - предупреждает полиция.Правоохранители объявили происходящее бунтом и приказали собравшимся разойтись, в ответ протестующие забросали полицию камнями. Несколько сотрудников полиции получили травмы.Полиция задержала некоторых протестующих.В <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
https://ria.ru/20200829/besporyadki-1576447529.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/ssha-protesty-1576409122.html
Поддерживаю! Выражаю солидарность с великим американским народом в их борьбе за свои права и демократию!)* Больше протестов и разных!)*
27
3
портленд
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574805971_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1d46fda64513d1c532bea8dfb6fb4372.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире

В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции

15:20 29.08.2020
971
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие против расового неравенства и полицейского насилия в Портленде
Протестующие против расового неравенства и полицейского насилия в Портленде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Протестующие в американском Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции города и забросали полицейских камнями, несколько человек были задержаны.
"В субботу утром участники протеста подожгли офис Портлендской ассоциации полиции (PPA), что привело к объявлению бунта", - сообщается в пресс-релизе полиции.
Протесты в Висконсине, США
Вчера, 08:00
"Стреляли на глазах у детей". Почему бунтует очередной американский город
Отмечается, что офис не раз становился целью многочисленных протестов в последние месяцы, и протестующие несколько раз поджигали здание. "Он (офис - ред.) расположен в жилом районе, и есть опасения, что пожар в здании может распространиться на жилые дома, особенно в нынешнюю засушливую погоду", - предупреждает полиция.
Правоохранители объявили происходящее бунтом и приказали собравшимся разойтись, в ответ протестующие забросали полицию камнями. Несколько сотрудников полиции получили травмы.
Полиция задержала некоторых протестующих.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
Протесты в Портленде
28 августа, 08:39
Снова можно все. В Портленде сняли запрет на арест журналистов
46173453
Обсудить 3
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендСШАВ мире
Популярные комментарии
Поддерживаю! Выражаю солидарность с великим американским народом в их борьбе за свои права и демократию!)* Больше протестов и разных!)*
29 августа, 15:29
галина волох ( Морозова )
2160000
Рекомендуем
Баран, проданный на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии за 367,5 тысяч фунтов
В Шотландии продали самого дорогого барана в мире
Посетители возле истребителя Су-27СМ на выставке форума Армия-2020
Летчики ВКС разыграли воздушный бой на Армейских играх
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Две львицы растерзали спасшего их хозяина
Президент Дональд Трамп
Штаб Байдена выкупил домен с предвыборным лозунгом Трампа
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
В Южной Осетии задержали подозреваемых в причастности к гибели Джабиева
Полицейские в Германии
Полиция в Берлине пресекла многотысячный марш "ковид-диссидентов"
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
Клайпедский морской торговый порт
В Литве ответили на угрозы Лукашенко
Милиция Белоруссии
В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь
Здание посольства Российской Федерации в Германии
У посольства России в Берлине произошли столкновения
Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев
Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку
Скриншот сторис Розы Сябитовой в Instagram
Сябитова попала в больницу
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат ответил Джигурде на обвинения в подлоге улик по делу Ефремова
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал главный способ продлить жизнь
Местные жители на одной из улиц города Цхинвал
В Южной Осетии милиционеров заподозрили в причастности к гибели Джабиева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния