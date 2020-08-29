https://ria.ru/20200829/portlend-1576469183.html

В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции

Протестующие в американском Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции города и забросали полицейских камнями, несколько человек были... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T15:20

2020-08-29T15:20

2020-08-29T15:20

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

портленд

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574805971_0:276:3074:2005_1400x0_80_0_0_8cd29ea321c092fc2a8fd394ab452760.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Протестующие в американском Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции города и забросали полицейских камнями, несколько человек были задержаны."В субботу утром участники протеста подожгли офис Портлендской ассоциации полиции (PPA), что привело к объявлению бунта", - сообщается в пресс-релизе полиции.Отмечается, что офис не раз становился целью многочисленных протестов в последние месяцы, и протестующие несколько раз поджигали здание. "Он (офис - ред.) расположен в жилом районе, и есть опасения, что пожар в здании может распространиться на жилые дома, особенно в нынешнюю засушливую погоду", - предупреждает полиция.Правоохранители объявили происходящее бунтом и приказали собравшимся разойтись, в ответ протестующие забросали полицию камнями. Несколько сотрудников полиции получили травмы.Полиция задержала некоторых протестующих.В <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.

https://ria.ru/20200829/besporyadki-1576447529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/ssha-protesty-1576409122.html

галина волох ( Морозова ) Поддерживаю! Выражаю солидарность с великим американским народом в их борьбе за свои права и демократию!)* Больше протестов и разных!)* 27

3

портленд

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире