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Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Народный артист СССР Владимир Андреев, скончавшийся в субботу в возрасте 90 лет, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T21:41
2020-08-29T22:17
культура
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Народный артист СССР <a href="https://ria.ru/person_vladimir-andreev-artist/" target="_blank">Владимир Андреев</a>, скончавшийся в субботу в возрасте 90 лет, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Театре имени Ермоловой.Ранее ректор ГИТИСа <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Zaslavskijj/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Заславский</a> сообщил РИА Новости, что народный артист <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> Владимир Андреев скончался в субботу. Прощание, предположительно, состоится в среду."Андреев будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сказали в театре.
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владимир андреев (актер), григорий заславский, ссср

Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

21:41 29.08.2020 (обновлено: 22:17 29.08.2020)
19998
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
Актер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Народный артист СССР Владимир Андреев, скончавшийся в субботу в возрасте 90 лет, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Театре имени Ермоловой.
Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил РИА Новости, что народный артист СССР Владимир Андреев скончался в субботу. Прощание, предположительно, состоится в среду.
"Андреев будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сказали в театре.
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КультураВладимир Андреев (актер)Григорий ЗаславскийСССР
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