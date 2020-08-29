https://ria.ru/20200829/pokhorony-1576477869.html
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Народный артист СССР Владимир Андреев, скончавшийся в субботу в возрасте 90 лет, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T21:41
2020-08-29T21:41
2020-08-29T22:17
культура
владимир андреев (актер)
григорий заславский
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576473125_0:0:2976:1674_1400x0_80_0_0_3aadf66e0b2627b1d2e512f6375f0435.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Народный артист СССР <a href="https://ria.ru/person_vladimir-andreev-artist/" target="_blank">Владимир Андреев</a>, скончавшийся в субботу в возрасте 90 лет, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Театре имени Ермоловой.Ранее ректор ГИТИСа <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Zaslavskijj/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Заславский</a> сообщил РИА Новости, что народный артист <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> Владимир Андреев скончался в субботу. Прощание, предположительно, состоится в среду."Андреев будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сказали в театре.
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576473125_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1ce42f38abc82c2a9c15a9e551ec8267.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир андреев (актер), григорий заславский, ссср