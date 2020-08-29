https://ria.ru/20200829/pokhorony-1576477869.html

Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

Народный артист СССР Владимир Андреев, скончавшийся в субботу в возрасте 90 лет, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T21:41

2020-08-29T21:41

2020-08-29T22:17

культура

владимир андреев (актер)

григорий заславский

ссср

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Народный артист СССР <a href="https://ria.ru/person_vladimir-andreev-artist/" target="_blank">Владимир Андреев</a>, скончавшийся в субботу в возрасте 90 лет, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Театре имени Ермоловой.Ранее ректор ГИТИСа <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Zaslavskijj/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Заславский</a> сообщил РИА Новости, что народный артист <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> Владимир Андреев скончался в субботу. Прощание, предположительно, состоится в среду."Андреев будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сказали в театре.

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир андреев (актер), григорий заславский, ссср