https://ria.ru/20200829/pkhuket-1576444041.html

Более 80 отелей Пхукета планируют принимать иностранцев с октября

С 1 октября Пхукет должен возобновить прием иностранных туристов, 82 отеля подали заявки на присвоение статуса центров альтернативного карантина (ALSQ), что... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T12:16

2020-08-29T12:16

2020-08-29T12:16

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>С 1 октября Пхукет должен возобновить прием иностранных туристов, 82 отеля подали заявки на присвоение статуса центров альтернативного карантина (ALSQ), что является необходимым условием для приема зарубежных гостей, сообщает газета "Новости Пхукета".В течение первых 14 дней нахождения в стране путешественники из других стран смогут проживать лишь в подобных заведениях.Как рассказал глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу, процесс сертификации отелей в качестве ALSQ идет медленно. "Многие гостиницы подали заявки, но у большинства из них нет четкого понимания того, что требуется", – заявил заместитель главы РРНО Падунгкиет Утокасени. По его словам, большинство отелей пока не готовы к тому, чтобы быть объявленными центрами ALSQ. Некоторые из них до сих пор переформатируют бюджеты, штат персонала и делают перепланировку. Кроме того, им необходимо иметь партнерское соглашение с больницей, организовать медицинскую зону на своей территории, что требует дополнительных инвестиций.По словам представителя Минздрава, прием и рассмотрение заявок будет продолжаться до 31 октября. При этом Утокасени отметил, что некоторые отели могут со временем пересмотреть свои планы относительно получения статуса ALSQ и полностью сосредоточиться на приеме внутренних туристов.

https://ria.ru/20200810/1575592391.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, отели, туристы, новости - туризм, пхукет (остров)