https://ria.ru/20200829/pivo-1576457941.html

Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян

Россияне все больше отходят от крепких напитков и переходят на светлое пиво из-за его уникальной особенности, рассказал радио Sputnik пивной блогер, автор... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T02:00

2020-08-29T02:00

2020-08-29T02:02

алкоголь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156225/25/1562252589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_eea914b8c4c1aceae0a02037435a287f.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a> все больше отходят от крепких напитков и переходят на светлое пиво из-за его уникальной особенности, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200829/alkogol-1576416085.html">радио Sputnik</a> пивной блогер, автор портала <a href="http://beerbottle.ru" target="_blank">Beerbottle.ru</a> Александр Иджон. Крепкие алкогольные напитки в последние годы теряют позиции в современной России. Их вытесняют здоровый образ жизни и растущая популярность пива. Последнее объясняется "питкостью" этого напитка, считает блогер Александр Иджон. По его мнению, россиянам стало очень близко светлое пиво из-за легкости, с которым оно пьется.При этом темное пиво в России заняло более элитарную позицию. Александр Иджон считает, что его пьют значительно меньше, чем светлого, но делают это не ради алкогольного опьянения, а ради получения особенных вкусовых ощущений. "У темного пива вкусовая палитра несколько больше, чем у светлого. Это связано с тем, что темные сорта более плотные, чем светлые. Из-за высокой плотности имперского стаута или балтийского портера у них в составе будет в два раза больше веществ, чем у стандартных светлых сортов. При этом темное пиво не обязательно более крепкое, чем светлое. Есть темные сорта, которые по содержанию алкоголя, схожи со светлыми. Разница там только вкусовая и цветовая, но у темного пива самые популярные сорта – это плотные и крепкие", - объяснил Александр Иджон в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">радио Sputnik</a>. Блогер особенно отметил, что и темное, и светлое пиво остаются алкоголем, а он вредит здоровью. Неумеренное употребление любого из сортов солодового напитка ведет к нарушению нормальной работы организма.

https://ria.ru/20200823/alkogolizm-1576108951.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алкоголь, общество