https://ria.ru/20200829/pivo-1576457941.html
Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
Россияне все больше отходят от крепких напитков и переходят на светлое пиво из-за его уникальной особенности, рассказал радио Sputnik пивной блогер, автор... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T02:00
2020-08-29T02:00
2020-08-29T02:02
алкоголь
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a> все больше отходят от крепких напитков и переходят на светлое пиво из-за его уникальной особенности, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200829/alkogol-1576416085.html">радио Sputnik</a> пивной блогер, автор портала <a href="http://beerbottle.ru" target="_blank">Beerbottle.ru</a> Александр Иджон. Крепкие алкогольные напитки в последние годы теряют позиции в современной России. Их вытесняют здоровый образ жизни и растущая популярность пива. Последнее объясняется "питкостью" этого напитка, считает блогер Александр Иджон. По его мнению, россиянам стало очень близко светлое пиво из-за легкости, с которым оно пьется.При этом темное пиво в России заняло более элитарную позицию. Александр Иджон считает, что его пьют значительно меньше, чем светлого, но делают это не ради алкогольного опьянения, а ради получения особенных вкусовых ощущений. "У темного пива вкусовая палитра несколько больше, чем у светлого. Это связано с тем, что темные сорта более плотные, чем светлые. Из-за высокой плотности имперского стаута или балтийского портера у них в составе будет в два раза больше веществ, чем у стандартных светлых сортов. При этом темное пиво не обязательно более крепкое, чем светлое. Есть темные сорта, которые по содержанию алкоголя, схожи со светлыми. Разница там только вкусовая и цветовая, но у темного пива самые популярные сорта – это плотные и крепкие", - объяснил Александр Иджон в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">радио Sputnik</a>. Блогер особенно отметил, что и темное, и светлое пиво остаются алкоголем, а он вредит здоровью. Неумеренное употребление любого из сортов солодового напитка ведет к нарушению нормальной работы организма.
https://ria.ru/20200823/alkogolizm-1576108951.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, общество
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россияне
все больше отходят от крепких напитков и переходят на светлое пиво из-за его уникальной особенности, рассказал радио Sputnik
пивной блогер, автор портала Beerbottle.ru
Александр Иджон.
Крепкие алкогольные напитки в последние годы теряют позиции в современной России. Их вытесняют здоровый образ жизни и растущая популярность пива. Последнее объясняется "питкостью" этого напитка, считает блогер Александр Иджон. По его мнению, россиянам стало очень близко светлое пиво из-за легкости, с которым оно пьется.
"В России и во всем мире светлое пиво пользуется большей популярностью, чем темное. Это объясняется отсутствием яркого вкуса. Чем меньше вкуса у пива, тем больше популярность. Вкус у напитка может кому-то нравиться, а кому-то не нравиться. Плюс есть понятие "питкость": если пиво будет с ярким вкусом, то даже если он вам нравится, вы все равно много не выпьете. Популярны наиболее легкие сорта. Их можно выпить много, и вкус не надоест", - рассказал радио Sputnik
блогер.
При этом темное пиво в России заняло более элитарную позицию. Александр Иджон считает, что его пьют значительно меньше, чем светлого, но делают это не ради алкогольного опьянения, а ради получения особенных вкусовых ощущений.
"У темного пива вкусовая палитра несколько больше, чем у светлого. Это связано с тем, что темные сорта более плотные, чем светлые. Из-за высокой плотности имперского стаута или балтийского портера у них в составе будет в два раза больше веществ, чем у стандартных светлых сортов. При этом темное пиво не обязательно более крепкое, чем светлое. Есть темные сорта, которые по содержанию алкоголя, схожи со светлыми. Разница там только вкусовая и цветовая, но у темного пива самые популярные сорта – это плотные и крепкие", - объяснил Александр Иджон в интервью радио Sputnik
.
Блогер особенно отметил, что и темное, и светлое пиво остаются алкоголем, а он вредит здоровью. Неумеренное употребление любого из сортов солодового напитка ведет к нарушению нормальной работы организма.