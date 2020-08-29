https://ria.ru/20200829/pevtsov-1576476334.html
Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народного артиста России Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке, сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T20:07
2020-08-29T20:07
2020-08-29T20:27
марк варшавер
ленком
марк захаров
дмитрий певцов
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Народного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Певцова</a> госпитализировали в больницу в Коммунарке, сообщил РИА Новости директор "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленкома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Varshaver_Mark/" target="_blank" data-auto="true">Марк Варшавер</a>.Собеседник агентства добавил, что у актера воспаление легких, тест на коронавирус был отрицательный.Ранее сообщалось, что "Ленком" из-за болезни Певцова вместо спектакля <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Марка Захарова</a> "Капкан" откроет новый сезон спектаклем "Ва-банк".
Гоша Розов
Выздоравливай , Дмитрий!
35
Арсений Новиков
Подозрительно.....
16
13
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк варшавер, ленком, марк захаров, дмитрий певцов