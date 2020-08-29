https://ria.ru/20200829/pevtsov-1576476334.html

Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народного артиста России Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке, сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T20:07

2020-08-29T20:07

2020-08-29T20:27

марк варшавер

ленком

марк захаров

дмитрий певцов

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Народного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Певцова</a> госпитализировали в больницу в Коммунарке, сообщил РИА Новости директор "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленкома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Varshaver_Mark/" target="_blank" data-auto="true">Марк Варшавер</a>.Собеседник агентства добавил, что у актера воспаление легких, тест на коронавирус был отрицательный.Ранее сообщалось, что "Ленком" из-за болезни Певцова вместо спектакля <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Марка Захарова</a> "Капкан" откроет новый сезон спектаклем "Ва-банк".

Гоша Розов Выздоравливай , Дмитрий! 35

Арсений Новиков Подозрительно..... 16

13

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк варшавер, ленком, марк захаров, дмитрий певцов