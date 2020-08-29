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Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народного артиста России Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке, сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T20:07
2020-08-29T20:27
марк варшавер
ленком
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Народного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Певцова</a> госпитализировали в больницу в Коммунарке, сообщил РИА Новости директор "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленкома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Varshaver_Mark/" target="_blank" data-auto="true">Марк Варшавер</a>.Собеседник агентства добавил, что у актера воспаление легких, тест на коронавирус был отрицательный.Ранее сообщалось, что "Ленком" из-за болезни Певцова вместо спектакля <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Марка Захарова</a> "Капкан" откроет новый сезон спектаклем "Ва-банк".
Выздоравливай , Дмитрий!
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марк варшавер, ленком, марк захаров, дмитрий певцов

Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке

20:07 29.08.2020 (обновлено: 20:27 29.08.2020)
60171
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра "Ленком" в преддверии 91-го театрального сезона
Актер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра Ленком в преддверии 91-го театрального сезона
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Народного артиста России Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке, сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер.
Собеседник агентства добавил, что у актера воспаление легких, тест на коронавирус был отрицательный.
Ранее сообщалось, что "Ленком" из-за болезни Певцова вместо спектакля Марка Захарова "Капкан" откроет новый сезон спектаклем "Ва-банк".
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Обсудить 13
Марк ВаршаверЛенкомМарк ЗахаровДмитрий Певцов
Популярные комментарии
Выздоравливай , Дмитрий!
29 августа, 21:30
Гоша Розов
3200003
Подозрительно.....
29 августа, 20:12
Арсений Новиков
4110010
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