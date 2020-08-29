https://ria.ru/20200829/pantera-1576461549.html

Названа причина смерти актера, сыгравшего Черную Пантеру

Исполнитель роли Черной Пантеры в киновселенной Marvel Чедвик Боузман умер на 43-м году жизни от рака толстой кишки, сообщается на его странице в Twitter. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T09:57

2020-08-29T09:57

2020-08-29T13:26

культура

marvel comics

сша

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Исполнитель роли Черной Пантеры в киновселенной Marvel Чедвик Боузман умер на 43-м году жизни от рака толстой кишки, сообщается на его странице в <a href="https://twitter.com/chadwickboseman/status/1299530165463199747" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По словам родственников Боузмана, о болезни он узнал в 2016 году. Несмотря на курс лечения, за четыре года рак перешел из третьей стадии в четвертую. Актер умер у себя дома в окружении близких.Чедвик Боузман был наиболее известен по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, первого супергероя студии африканского происхождения. Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови".

Олег А. Какой-то расистский заголовок «Названа причина смерти актера, сыгравшего Че...ю пантеру» - считаю необходимо заменить на «Афроамериканскую пантеру» 13

Семён Мосин Из всей новости одно радует, этой мусорной пантеры больше не будет. 12

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, сша