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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576478811.html
Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
Белорусская оппозиция призывает главу министерства внутренних дел Юрия Караева подать в отставку или явиться с повинной, заявила член президиума... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T22:21
2020-08-29T22:38
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция призывает главу министерства внутренних дел Юрия Караева подать в отставку или явиться с повинной, заявила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова."В эфире белорусского телевидения вы взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения. Мы все это видели… Если вы берете на себя ответственность за эти события, то у вас есть два варианта: вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной", - сказала Колесникова в эфире своего стрима на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9mXOsAaSnR0" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Политик добавила, что у "других участников этих событий есть тоже вариант явки с повинной", а также обвинила силовиков в убийствах и насилии. Колесникова также обратилась с требованием к главам Следственного комитета и КГБ, а также генпрокурору <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбудить уголовное дело после силовых разгонов митингов."Вы давали присягу белорусскому народу. Ваш долг такой: вы обязаны возбудить уголовные дела по фактам этих преступлений", - подчеркнула Колесникова.После выборов президента 9 августа в Белоруссии начались акции протеста несогласных с результатами голосования. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. 13 августа глава МВД заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", и приносит извинения.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477330.html
https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477298.html
Призываю Батьку гнать на циков.
18
"Ну, уйдите же в отставку хоть кто-нибудь! Ну, пожалуйста!.."
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мвд белоруссии, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку

22:21 29.08.2020 (обновлено: 22:38 29.08.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Белорусская оппозиция призывает главу министерства внутренних дел Юрия Караева подать в отставку или явиться с повинной, заявила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
"В эфире белорусского телевидения вы взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения. Мы все это видели… Если вы берете на себя ответственность за эти события, то у вас есть два варианта: вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной", - сказала Колесникова в эфире своего стрима на YouTube.
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Политик добавила, что у "других участников этих событий есть тоже вариант явки с повинной", а также обвинила силовиков в убийствах и насилии. Колесникова также обратилась с требованием к главам Следственного комитета и КГБ, а также генпрокурору Белоруссии возбудить уголовное дело после силовых разгонов митингов.
"Вы давали присягу белорусскому народу. Ваш долг такой: вы обязаны возбудить уголовные дела по фактам этих преступлений", - подчеркнула Колесникова.
После выборов президента 9 августа в Белоруссии начались акции протеста несогласных с результатами голосования. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. 13 августа глава МВД заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", и приносит извинения.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
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Призываю Батьку гнать на циков.
29 августа, 22:24
ASAlex Smolov
1500120
"Ну, уйдите же в отставку хоть кто-нибудь! Ну, пожалуйста!.."
29 августа, 22:28
rralf4002
190013
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