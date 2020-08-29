https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576478811.html

Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку

Белорусская оппозиция призывает главу министерства внутренних дел Юрия Караева подать в отставку или явиться с повинной, заявила член президиума... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T22:21

2020-08-29T22:21

2020-08-29T22:38

протесты в белоруссии

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белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция призывает главу министерства внутренних дел Юрия Караева подать в отставку или явиться с повинной, заявила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова."В эфире белорусского телевидения вы взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения. Мы все это видели… Если вы берете на себя ответственность за эти события, то у вас есть два варианта: вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной", - сказала Колесникова в эфире своего стрима на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9mXOsAaSnR0" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Политик добавила, что у "других участников этих событий есть тоже вариант явки с повинной", а также обвинила силовиков в убийствах и насилии. Колесникова также обратилась с требованием к главам Следственного комитета и КГБ, а также генпрокурору <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбудить уголовное дело после силовых разгонов митингов."Вы давали присягу белорусскому народу. Ваш долг такой: вы обязаны возбудить уголовные дела по фактам этих преступлений", - подчеркнула Колесникова.После выборов президента 9 августа в Белоруссии начались акции протеста несогласных с результатами голосования. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. 13 августа глава МВД заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", и приносит извинения.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477330.html

https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477298.html

Alex Smolov Призываю Батьку гнать на циков. 18

ralf4002 "Ну, уйдите же в отставку хоть кто-нибудь! Ну, пожалуйста!.." 14

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире