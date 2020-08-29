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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477330.html
Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко за 26 лет своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией, заявила член президиума... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T21:14
2020-08-29T23:35
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
борис колесников
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 29 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> за 26 лет своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией, заявила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова во время выступления на YouTube.По ее словам, несмотря на то, что существует Союзное государство, "все, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения".Кроме того, она напомнила о высказывании <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о формировании по просьбе Лукашенко резерва из силовиков для оказания при необходимости помощи Белоруссии."Там все заметили только одну часть, а там есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс", — сказала Колесникова.По ее мнению, Путин пытается донести до жителей Белоруссии, что Лукашенко слаб и не слышит собственный народ.Как отметила Колесникова, вместо того, чтобы "решать и услышать проблемы своего собственного народа", Лукашенко обращается к президенту соседней страны за помощью. Она считает, что такие действия белорусского лидера представляют угрозу нацбезопасности Белоруссии.Белорусская оппозиция, не согласная с официальными итогами президентских выборов, объявила о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура республики возбудила дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.Почти все члены президиума КС посетили Следственный комитет, где были допрошены как свидетели. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/tikhanovskaya-1576463968.html
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576430090.html
https://ria.ru/20200828/syn-lukashenko-ob-oppozitsii-ya-by-ne-nazval-ikh-sopernikami--opponenty-1576455760.html
На какие только ухищрения не пойдет запад чтобы свергнуть неугодную им власть. Вот и льстивые слова пошли в ход. Верить им нельзя, даже если и есть доля истины в том что она говорит. дорвутся до власти и прощай Россия.
113
Правильно сказала. Надоел Лукашенко надоел своим вилянием, хамством, истериками. Они там все русофобы. Выбирать надо прагматичных.
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россия
белоруссия
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светлана тихановская, россия, борис колесников, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией

21:14 29.08.2020 (обновлено: 23:35 29.08.2020)
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МИНСК, 29 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко за 26 лет своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией, заявила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова во время выступления на YouTube.
По ее словам, несмотря на то, что существует Союзное государство, "все, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения".
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Кроме того, она напомнила о высказывании Владимира Путина о формировании по просьбе Лукашенко резерва из силовиков для оказания при необходимости помощи Белоруссии.
"Там все заметили только одну часть, а там есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс", — сказала Колесникова.
По ее мнению, Путин пытается донести до жителей Белоруссии, что Лукашенко слаб и не слышит собственный народ.
"Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет (автомат. — Прим. ред.) Калашникова, надевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН, и там он себя чувствует очень уютно".
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске
Мария Колесникова
Как отметила Колесникова, вместо того, чтобы "решать и услышать проблемы своего собственного народа", Лукашенко обращается к президенту соседней страны за помощью. Она считает, что такие действия белорусского лидера представляют угрозу нацбезопасности Белоруссии.
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Почти все члены президиума КС посетили Следственный комитет, где были допрошены как свидетели. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияБорис КолесниковАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
На какие только ухищрения не пойдет запад чтобы свергнуть неугодную им власть. Вот и льстивые слова пошли в ход. Верить им нельзя, даже если и есть доля истины в том что она говорит. дорвутся до власти и прощай Россия.
29 августа, 21:35
Sergej Klassen
98010014
Правильно сказала. Надоел Лукашенко надоел своим вилянием, хамством, истериками. Они там все русофобы. Выбирать надо прагматичных.
29 августа, 21:27
Арсений Новиков
39310163
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