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Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
Спасатели советуют охотникам соблюдать правила безопасности при обращении с оружием и не злоупотреблять алкоголем. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T03:17
2020-08-29T03:17
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Спасатели советуют охотникам соблюдать правила безопасности при обращении с оружием и не злоупотреблять алкоголем.Спасатели также отмечают, что при охоте с лодки необходимо убедиться, что она находится в исправном состоянии."Обязательно наденьте на себя и пассажиров спасательные жилеты. При стрельбе с лодки соблюдайте крайнюю осторожность, человека может выбросить за борт отдачей от ружья при выстреле. Еще одна опасность - это переворачивание лодки. Будьте готовы к действиям в экстренных ситуациях", - добавили в ведомстве.Спасатели также напоминают, что при себе необходимо иметь средства спасения – спасательный круг или крепкую длинную веревку. Купаться можно только на безопасных пляжах или местах, где выставлен спасательный пост.В лесных массивах и на берегах водоемов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Вероятность возникновения пожаров в период охоты значительно увеличивается, частой причиной возгораний является неосторожное обращения с огнем.Место для разведения костра нужно выбирать на открытом пространстве, чтобы рядом не было сухой травы, зарослей камыша, вдали от кустов и деревьев. Ни в коем случае нельзя оставлять огонь без присмотра или ложиться спать рядом с непотушенным костром. Покидая место стоянки, нужно убедиться, что костер потушен.Специалисты отмечают, что в любую поездку на природу нужно брать с собой теплые вещи, провизию и заряженный мобильный телефон, а лучше всего – спутниковый, для мест, где нет сотовой связи. Чтобы не потеряться, нужно ходить только по знакомому маршруту. Кроме того, необходимо следить за прогнозом погоды.
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60
россия, общество

Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте

03:17 29.08.2020
50
© Fotolia / adrenalinapuraОхотники
Охотники
© Fotolia / adrenalinapura
Охотники. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спасатели советуют охотникам соблюдать правила безопасности при обращении с оружием и не злоупотреблять алкоголем.
"Во избежание несчастных случаев настоятельно рекомендуем охотникам соблюдать правила безопасности при обращении с оружием и не злоупотреблять алкогольными напитками", – сказали РИА Новости в МЧС России.
Спасатели также отмечают, что при охоте с лодки необходимо убедиться, что она находится в исправном состоянии.
"Обязательно наденьте на себя и пассажиров спасательные жилеты. При стрельбе с лодки соблюдайте крайнюю осторожность, человека может выбросить за борт отдачей от ружья при выстреле. Еще одна опасность - это переворачивание лодки. Будьте готовы к действиям в экстренных ситуациях", - добавили в ведомстве.
Спасатели также напоминают, что при себе необходимо иметь средства спасения – спасательный круг или крепкую длинную веревку. Купаться можно только на безопасных пляжах или местах, где выставлен спасательный пост.
Охотник
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В лесных массивах и на берегах водоемов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Вероятность возникновения пожаров в период охоты значительно увеличивается, частой причиной возгораний является неосторожное обращения с огнем.
Место для разведения костра нужно выбирать на открытом пространстве, чтобы рядом не было сухой травы, зарослей камыша, вдали от кустов и деревьев. Ни в коем случае нельзя оставлять огонь без присмотра или ложиться спать рядом с непотушенным костром. Покидая место стоянки, нужно убедиться, что костер потушен.
Специалисты отмечают, что в любую поездку на природу нужно брать с собой теплые вещи, провизию и заряженный мобильный телефон, а лучше всего – спутниковый, для мест, где нет сотовой связи. Чтобы не потеряться, нужно ходить только по знакомому маршруту. Кроме того, необходимо следить за прогнозом погоды.
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03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
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