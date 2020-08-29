https://ria.ru/20200829/okhota-1576458917.html

Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте

Спасатели советуют охотникам соблюдать правила безопасности при обращении с оружием и не злоупотреблять алкоголем. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T03:17

2020-08-29T03:17

2020-08-29T03:17

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Спасатели советуют охотникам соблюдать правила безопасности при обращении с оружием и не злоупотреблять алкоголем.Спасатели также отмечают, что при охоте с лодки необходимо убедиться, что она находится в исправном состоянии."Обязательно наденьте на себя и пассажиров спасательные жилеты. При стрельбе с лодки соблюдайте крайнюю осторожность, человека может выбросить за борт отдачей от ружья при выстреле. Еще одна опасность - это переворачивание лодки. Будьте готовы к действиям в экстренных ситуациях", - добавили в ведомстве.Спасатели также напоминают, что при себе необходимо иметь средства спасения – спасательный круг или крепкую длинную веревку. Купаться можно только на безопасных пляжах или местах, где выставлен спасательный пост.В лесных массивах и на берегах водоемов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Вероятность возникновения пожаров в период охоты значительно увеличивается, частой причиной возгораний является неосторожное обращения с огнем.Место для разведения костра нужно выбирать на открытом пространстве, чтобы рядом не было сухой травы, зарослей камыша, вдали от кустов и деревьев. Ни в коем случае нельзя оставлять огонь без присмотра или ложиться спать рядом с непотушенным костром. Покидая место стоянки, нужно убедиться, что костер потушен.Специалисты отмечают, что в любую поездку на природу нужно брать с собой теплые вещи, провизию и заряженный мобильный телефон, а лучше всего – спутниковый, для мест, где нет сотовой связи. Чтобы не потеряться, нужно ходить только по знакомому маршруту. Кроме того, необходимо следить за прогнозом погоды.

https://ria.ru/20200721/1574666786.html

https://ria.ru/20200713/1574252041.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество