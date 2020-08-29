Студенты Петербургского политеха обучаются через интерактивные игры

<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Новый формат обучения ввели в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) — интерактивное приложение с возможностью выбора ответа поможет студентам усваивать новый материал."Основная идея проекта в том, чтобы сделать процессы и обучения, и тестирования более интересными, так, чтобы это не были прямые ответы на вопросы. В Петербургском политехе для этого используются разные тренажеры. Например, в тренажере по курсу "Философия" студент погружается в определенную локацию и старается запомнить терминологию предмета в игровой форме", — рассказала РИА Новости директор Центра открытого образования СПбПУ Светлана Калмыкова.Игра для студентовОнлайн-тренажер — это приложение, в котором дается не просто комбинация "вопрос — ответ", а целый сценарий с открытыми ответами и интерактивными сценками. Сейчас разработано семь микроигр, которые внедрили в курс "Экономика предприятий. Часть 1", размещенный на национальной платформе "Открытое образование".В процессе студент должен ответить на теоретические вопросы по лекционному материалу, а затем решить практические задачи. После выбора одного из семи тематических модулей программа определит игровую локацию и набор персонажей. В зависимости от ответов игроки будут двигаться по разным сюжетным линиям и получать разные результаты. В конце пользователи могут оценить свои успехи и увидеть себя в общем рейтинге.Планы на будущееПо словам директора Центра открытого образования, в этом году вуз планирует разработать тренажеры с виртуальной реальностью, где студенты смогут управлять роботом, потому что на данный момент приложение представляет собой именно геймификацию обучения."Вуз должен предоставить студентам варианты выбора траектории изучения материала. Преподаватель должен обновлять и переделывать тестовую базу для проверки знаний по курсу, особенно это касается онлайн-формата. Именно поэтому в Санкт-Петербургском политехническом университете мы начали внедрять в онлайн-курсы тренажеры, где нужно проходить определенный сценарий и совершать некоторые действия для достижения результата. Это позволяет избежать быстрого обмена ответами на вопросы среди слушателей курса", — отметила Калмыкова.По итогам внедрения игры в образовательный процесс студенты уже улучшили свои результаты примерно в полтора раза."Мы планируем расширить геймификацию обучения и на технические специальности, где это более необходимо, и на гуманитарные. Это особенно актуально для повышения интереса студентов к учебному процессу в рамках онлайн-обучения", — отметила директор Центра открытого образования.<br>
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Новый формат обучения ввели в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) — интерактивное приложение с возможностью выбора ответа поможет студентам усваивать новый материал.
"Основная идея проекта в том, чтобы сделать процессы и обучения, и тестирования более интересными, так, чтобы это не были прямые ответы на вопросы. В Петербургском политехе для этого используются разные тренажеры. Например, в тренажере по курсу "Философия" студент погружается в определенную локацию и старается запомнить терминологию предмета в игровой форме", — рассказала РИА Новости директор Центра открытого образования СПбПУ Светлана Калмыкова.
Игра для студентов
Онлайн-тренажер — это приложение, в котором дается не просто комбинация "вопрос — ответ", а целый сценарий с открытыми ответами и интерактивными сценками. Сейчас разработано семь микроигр, которые внедрили в курс "Экономика предприятий. Часть 1", размещенный на национальной платформе "Открытое образование".
"Тренажер представляет собой интерактивный комикс, где игроку предлагается, взяв на себя роль рядового сотрудника, использовать обширный комплекс экономических знаний, чтобы производство не останавливалось, а фирма и карьера персонажа развивались. Тренажер охватывает такие темы курса "Экономика предприятия", как "Оборотные средства", "Затраты", "Ценообразование", "Инвестиционные проекты" и многие другие", — прокомментировала Калмыкова.
В процессе студент должен ответить на теоретические вопросы по лекционному материалу, а затем решить практические задачи. После выбора одного из семи тематических модулей программа определит игровую локацию и набор персонажей. В зависимости от ответов игроки будут двигаться по разным сюжетным линиям и получать разные результаты. В конце пользователи могут оценить свои успехи и увидеть себя в общем рейтинге.
По словам директора Центра открытого образования, в этом году вуз планирует разработать тренажеры с виртуальной реальностью, где студенты смогут управлять роботом, потому что на данный момент приложение представляет собой именно геймификацию обучения.
"Вуз должен предоставить студентам варианты выбора траектории изучения материала. Преподаватель должен обновлять и переделывать тестовую базу для проверки знаний по курсу, особенно это касается онлайн-формата. Именно поэтому в Санкт-Петербургском политехническом университете мы начали внедрять в онлайн-курсы тренажеры, где нужно проходить определенный сценарий и совершать некоторые действия для достижения результата. Это позволяет избежать быстрого обмена ответами на вопросы среди слушателей курса", — отметила Калмыкова.
По итогам внедрения игры в образовательный процесс студенты уже улучшили свои результаты примерно в полтора раза.
"Мы планируем расширить геймификацию обучения и на технические специальности, где это более необходимо, и на гуманитарные. Это особенно актуально для повышения интереса студентов к учебному процессу в рамках онлайн-обучения", — отметила директор Центра открытого образования.
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