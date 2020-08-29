https://ria.ru/20200829/obuchenie-1576280062.html

Студенты Петербургского политеха обучаются через интерактивные игры

Новый формат обучения ввели в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) — интерактивное приложение с возможностью выбора ответа... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T08:00

2020-08-29T08:00

2020-08-29T13:14

санкт-петербург

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

хорошие новости

хорошие новости

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Новый формат обучения ввели в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) — интерактивное приложение с возможностью выбора ответа поможет студентам усваивать новый материал."Основная идея проекта в том, чтобы сделать процессы и обучения, и тестирования более интересными, так, чтобы это не были прямые ответы на вопросы. В Петербургском политехе для этого используются разные тренажеры. Например, в тренажере по курсу "Философия" студент погружается в определенную локацию и старается запомнить терминологию предмета в игровой форме", — рассказала РИА Новости директор Центра открытого образования СПбПУ Светлана Калмыкова.Игра для студентовОнлайн-тренажер — это приложение, в котором дается не просто комбинация "вопрос — ответ", а целый сценарий с открытыми ответами и интерактивными сценками. Сейчас разработано семь микроигр, которые внедрили в курс "Экономика предприятий. Часть 1", размещенный на национальной платформе "Открытое образование".В процессе студент должен ответить на теоретические вопросы по лекционному материалу, а затем решить практические задачи. После выбора одного из семи тематических модулей программа определит игровую локацию и набор персонажей. В зависимости от ответов игроки будут двигаться по разным сюжетным линиям и получать разные результаты. В конце пользователи могут оценить свои успехи и увидеть себя в общем рейтинге.Планы на будущееПо словам директора Центра открытого образования, в этом году вуз планирует разработать тренажеры с виртуальной реальностью, где студенты смогут управлять роботом, потому что на данный момент приложение представляет собой именно геймификацию обучения."Вуз должен предоставить студентам варианты выбора траектории изучения материала. Преподаватель должен обновлять и переделывать тестовую базу для проверки знаний по курсу, особенно это касается онлайн-формата. Именно поэтому в Санкт-Петербургском политехническом университете мы начали внедрять в онлайн-курсы тренажеры, где нужно проходить определенный сценарий и совершать некоторые действия для достижения результата. Это позволяет избежать быстрого обмена ответами на вопросы среди слушателей курса", — отметила Калмыкова.По итогам внедрения игры в образовательный процесс студенты уже улучшили свои результаты примерно в полтора раза."Мы планируем расширить геймификацию обучения и на технические специальности, где это более необходимо, и на гуманитарные. Это особенно актуально для повышения интереса студентов к учебному процессу в рамках онлайн-обучения", — отметила директор Центра открытого образования.<br>

https://ria.ru/20200818/1575901770.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, хорошие новости