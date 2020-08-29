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ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля
Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля на фоне решения о нормализации отношений между двумя странами,... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T11:33
2020-08-29T11:58
сша
оаэ
израиль
в мире
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<strong>ДУБАЙ, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> Халифа бен Зейд Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> на фоне решения о нормализации отношений между двумя странами, эмиратские компании получили разрешение торговать с Израилем, сообщило в субботу агентство новостей <a href="https://wam.ae/en/details/1395302865596" target="_blank" rel="nofollow noopener">WAM</a>."Президент ОАЭ выпустил указ под номером 4 от 2020 года об отмене федерального закона под номером 15 от 1972 года о бойкоте Израиля и связанных с этим санкций в соответствии с объявлением о заключении мирного договора с Израилем", - говорится в сообщении госагентства.Согласно указу, теперь компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими компаниями, Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары и продукцию и торговать ею на территории арабской страны.Ранее Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки <a href="http://ria.ru/location_Iordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордан</a>. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.
https://ria.ru/20200815/1575818934.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575756570.html
Это правильно. Теперь пусть заплатят Израилю за экономические потери во время не законных, не поддержанных советом безопасности ООН, санкций.
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сша
оаэ
израиль
РИА Новости
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сша, оаэ, израиль, в мире

ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

11:33 29.08.2020 (обновлено: 11:58 29.08.2020)
23691
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДубай
Дубай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дубай. Архивное фото
ДУБАЙ, 29 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля на фоне решения о нормализации отношений между двумя странами, эмиратские компании получили разрешение торговать с Израилем, сообщило в субботу агентство новостей WAM.
"Президент ОАЭ выпустил указ под номером 4 от 2020 года об отмене федерального закона под номером 15 от 1972 года о бойкоте Израиля и связанных с этим санкций в соответствии с объявлением о заключении мирного договора с Израилем", - говорится в сообщении госагентства.
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Согласно указу, теперь компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими компаниями, Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары и продукцию и торговать ею на территории арабской страны.
Ранее Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.
Церемонии водосвятия на реке Иордан
13 августа, 18:56
Израиль и ОАЭ заявили о полной нормализации отношений
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Обсудить 2
СШАОАЭИзраильВ мире
Популярные комментарии
Это правильно. Теперь пусть заплатят Израилю за экономические потери во время не законных, не поддержанных советом безопасности ООН, санкций.
29 августа, 13:39
Сергей Ростовцев
1600024
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