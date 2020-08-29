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Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T03:03
2020-08-29T03:03
россия
дональд трамп
сша
экономика
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<strong>ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>.Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Anglija/" target="_blank" data-auto="true">Новая Англия</a> на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране."А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод", - продолжил Трамп.США в 2019 году покупали в России в среднем 515 тысяч баррелей нефти в день. Общий импорт российской нефти и нефтепродуктов из России в США оценивался в 13,8 миллиарда долларов за 2019 год.
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россия, дональд трамп, сша, экономика

Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России

03:03 29.08.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России.
Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.

"В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. А знаете, почему? Потому что губернатор (Нью-Йорка демократ Эндрю) Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда прийти", - заявил Трамп.

"А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод", - продолжил Трамп.
США в 2019 году покупали в России в среднем 515 тысяч баррелей нефти в день. Общий импорт российской нефти и нефтепродуктов из России в США оценивался в 13,8 миллиарда долларов за 2019 год.
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03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
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