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Путин наградил ректора МГИМО орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:40
2020-08-29T13:40
российская академия наук
мгимо
анатолий торкунов
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил ректора МГИМО <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Torkunov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Торкунова</a> орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008290001" target="_blank" rel="nofollow noopener">на официальном интернет-портале правовой информации</a>.Ректор <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>, академик Торкунов в среду отметил 70-летний юбилей."За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени Торкунова Анатолия Васильевича - ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.Торкунов родился 26 августа 1950 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В 1972 году окончил факультет международных отношений МГИМО. В 1974 году назначен помощником ректора МГИМО. В 1986 году был избран деканом факультета международных отношений МГИМО. В 1989 году назначен первым проректором МГИМО. В 1992 году на общем собрании коллектива института был избран ректором МГИМО. Переизбирался на эту должность в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах.В 2003 году избран членом-корреспондентом <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>. С 2005 года является членом и руководителем секции Научного совета при Совете безопасности России. В 2019 году вошел в состав комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. С 2020 года является президентом Фонда развития (Эндаумента) МГИМО.
https://ria.ru/20191023/1560132910.html
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российская академия наук, мгимо, анатолий торкунов, владимир путин, москва, общество

Путин наградил ректора МГИМО орденом "За заслуги перед Отечеством"

13:40 29.08.2020
3371
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРектор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов
Ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ректор МГИМО, академик Торкунов в среду отметил 70-летний юбилей.
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"За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени Торкунова Анатолия Васильевича - ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве. В 1972 году окончил факультет международных отношений МГИМО. В 1974 году назначен помощником ректора МГИМО. В 1986 году был избран деканом факультета международных отношений МГИМО. В 1989 году назначен первым проректором МГИМО. В 1992 году на общем собрании коллектива института был избран ректором МГИМО. Переизбирался на эту должность в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах.
В 2003 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук. С 2005 года является членом и руководителем секции Научного совета при Совете безопасности России. В 2019 году вошел в состав комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. С 2020 года является президентом Фонда развития (Эндаумента) МГИМО.
Студенты у здания Московского государственного института международных отношений (МГИМО)
14 октября 2019, 06:51
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
1620105
Обсудить 1
Российская академия наукМГИМОАнатолий ТоркуновВладимир ПутинМоскваОбщество
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