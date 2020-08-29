https://ria.ru/20200829/nagrazhdenie-1576466783.html

Путин наградил ректора МГИМО орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T13:40

2020-08-29T13:40

2020-08-29T13:40

российская академия наук

мгимо

анатолий торкунов

владимир путин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576431868_0:58:2831:1650_1400x0_80_0_0_ca427a6e8c5a601f73f56deff555228e.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил ректора МГИМО <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Torkunov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Торкунова</a> орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008290001" target="_blank" rel="nofollow noopener">на официальном интернет-портале правовой информации</a>.Ректор <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>, академик Торкунов в среду отметил 70-летний юбилей."За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени Торкунова Анатолия Васильевича - ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.Торкунов родился 26 августа 1950 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В 1972 году окончил факультет международных отношений МГИМО. В 1974 году назначен помощником ректора МГИМО. В 1986 году был избран деканом факультета международных отношений МГИМО. В 1989 году назначен первым проректором МГИМО. В 1992 году на общем собрании коллектива института был избран ректором МГИМО. Переизбирался на эту должность в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах.В 2003 году избран членом-корреспондентом <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>. С 2005 года является членом и руководителем секции Научного совета при Совете безопасности России. В 2019 году вошел в состав комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. С 2020 года является президентом Фонда развития (Эндаумента) МГИМО.

https://ria.ru/20191023/1560132910.html

https://ria.ru/20191014/1559666541.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, мгимо, анатолий торкунов, владимир путин, москва, общество