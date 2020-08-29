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Ремонт Большого Каменного моста в Москве завершится досрочно
Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил журналистам, что ремонт Большого Каменного моста в столице, начавшийся в июле текущего года, завершится раньше... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T17:29
2020-08-29T17:29
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Заммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a> заявил журналистам, что ремонт Большого Каменного моста в столице, начавшийся в июле текущего года, завершится раньше запланированного на декабрь 2021 года срока."Все объекты мы выполняем досрочно, и работы по ремонту Большого Каменного моста также планируем завершить раньше запланированного срока. Мы приступили в июле текущего года, по нормативу надо сделать его до декабря 2021 года. Графики сжатые, но организованы таким образом, чтобы сделать ремонт значительно раньше", - сказал он.Сейчас движение по мосту осуществляется по четырем из восьми полос.Большой Каменный мост через Москву-реку был построен в 1938 году и соединил улицу Серафимовича с улицами Знаменка, Волхонка, Моховая и Боровицкой площадью. В 2007 году он был признан объектом культурного наследия. Длина мостового перехода составляет почти 480 метров, ширина - 40 метров. По оценкам экспертов, часть элементов моста находилась в предаварийном состоянии – с ресурсом долговечности не более 2-3 лет.
https://ria.ru/20200826/dorogi-1576318797.html
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петр бирюков, москва, общество

Ремонт Большого Каменного моста в Москве завершится досрочно

17:29 29.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Большой Каменный мост в Москве
Вид на Большой Каменный мост в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вид на Большой Каменный мост в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил журналистам, что ремонт Большого Каменного моста в столице, начавшийся в июле текущего года, завершится раньше запланированного на декабрь 2021 года срока.
"Все объекты мы выполняем досрочно, и работы по ремонту Большого Каменного моста также планируем завершить раньше запланированного срока. Мы приступили в июле текущего года, по нормативу надо сделать его до декабря 2021 года. Графики сжатые, но организованы таким образом, чтобы сделать ремонт значительно раньше", - сказал он.
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Сейчас движение по мосту осуществляется по четырем из восьми полос.
Большой Каменный мост через Москву-реку был построен в 1938 году и соединил улицу Серафимовича с улицами Знаменка, Волхонка, Моховая и Боровицкой площадью. В 2007 году он был признан объектом культурного наследия. Длина мостового перехода составляет почти 480 метров, ширина - 40 метров. По оценкам экспертов, часть элементов моста находилась в предаварийном состоянии – с ресурсом долговечности не более 2-3 лет.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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