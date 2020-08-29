https://ria.ru/20200829/moskva-1576475929.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за порывистого ветра в воскресенье и в понедельник ночью, следует из данных прогностической... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T19:52

2020-08-29T19:52

2020-08-29T19:52

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> из-за порывистого ветра в воскресенье и в понедельник ночью, следует из данных прогностической карты на <a href="https://meteoinfo.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду объявлено в столице с 9 часов 30 августа до 6 часов 31 августа.Также Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>. Здесь предупреждение о порывистом ветре действует с 03.00 30 августа до 00.00 31 августа. Кроме того, в Московской области объявлено предупреждение о грозе до 12.00 воскресенья, о дожде - с 6 до 15.00 воскресенья.

https://ria.ru/20200829/pogoda-1576467990.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество