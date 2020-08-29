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https://ria.ru/20200829/morozhenoe-1576460558.html
Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина
Популярное в России мороженое "Коровка из Кореновки", как и продукция других производителей, подорожает на 25-30 процентов после введения обязательной... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T09:06
2020-08-29T14:27
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Популярное в России мороженое "Коровка из Кореновки", как и продукция других производителей, подорожает на 25-30 процентов после введения обязательной маркировки, заявил РИА Новости гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.Собеседник агентства указал на инициативу <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции. Ведомство планирует обязать производителей наносить на упаковку мороженого специальный цифровой код уже с 20 января.Если правительство одобрит решение, дополнительные затраты предприятия на переоборудование только одной производственной площадки, по оценке Московцева, составят 300 миллионов рублей. Эта сумма сопоставима с расходами на запуск нового производства. При этом производительность труда из-за введения этих требований снизится на 40 процентов, рассказал он.Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в <a href="http://ria.ru/location_ZHukovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жуковском</a> президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.Московцев отметил, что рынок чувствителен к росту цен. Он напомнил, что когда в 2018 году выросли цены на молочное сырье, подорожал конечный продукт, а следом упало потребление. Все восстанавливалось почти год, добавил гендиректор комбината.Вдобавок российским компаниям будет сложнее отстаивать позиции на зарубежных рынках, предупредил Московцев. "Мы активно сейчас боремся с нашими конкурентами в ближнем зарубежье — это и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>. Но у них таких систем нет. Естественно, их продукция будет дешевле. Об этом тоже стоит подумать", — указал он.Ранее письмо с просьбой отказаться от обязательной маркировки молочной продукции премьеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> направила Партия роста, приложив расчеты предпринимателей. По мнению авторов обращения, объем контрафакта, с которым призвана бороться система, на этом рынке составляет не более процента и маркировка приведет к неоправданным издержкам добросовестного бизнеса.
https://ria.ru/20200724/1574835182.html
https://ria.ru/20200601/1572267280.html
Сами будете кушать своё мороженое. Это продукт не первой необходимости.
58
Вот из чего должно быть сделано мороженое, если из-за двух капель краски оно дорожает на 30%?
56
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россия
РИА Новости
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россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

09:06 29.08.2020 (обновлено: 14:27 29.08.2020)
11576
© РИА Новости / Николай ХижнякЛиния фасовки мороженого
Линия фасовки мороженого
© РИА Новости / Николай Хижняк
Линия фасовки мороженого. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Популярное в России мороженое "Коровка из Кореновки", как и продукция других производителей, подорожает на 25-30 процентов после введения обязательной маркировки, заявил РИА Новости гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.
Собеседник агентства указал на инициативу Минпромторга о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции. Ведомство планирует обязать производителей наносить на упаковку мороженого специальный цифровой код уже с 20 января.
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Если правительство одобрит решение, дополнительные затраты предприятия на переоборудование только одной производственной площадки, по оценке Московцева, составят 300 миллионов рублей. Эта сумма сопоставима с расходами на запуск нового производства. При этом производительность труда из-за введения этих требований снизится на 40 процентов, рассказал он.
Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
Московцев отметил, что рынок чувствителен к росту цен. Он напомнил, что когда в 2018 году выросли цены на молочное сырье, подорожал конечный продукт, а следом упало потребление. Все восстанавливалось почти год, добавил гендиректор комбината.
Вдобавок российским компаниям будет сложнее отстаивать позиции на зарубежных рынках, предупредил Московцев.
"Мы активно сейчас боремся с нашими конкурентами в ближнем зарубежье — это и Украина, и Белоруссия. Но у них таких систем нет. Естественно, их продукция будет дешевле. Об этом тоже стоит подумать", — указал он.
Ранее письмо с просьбой отказаться от обязательной маркировки молочной продукции премьеру Михаилу Мишустину направила Партия роста, приложив расчеты предпринимателей. По мнению авторов обращения, объем контрафакта, с которым призвана бороться система, на этом рынке составляет не более процента и маркировка приведет к неоправданным издержкам добросовестного бизнеса.
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31565920138
Обсудить 30
РоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Сами будете кушать своё мороженое. Это продукт не первой необходимости.
29 августа, 09:37
Арсений Новиков
4910206
Вот из чего должно быть сделано мороженое, если из-за двух капель краски оно дорожает на 30%?
29 августа, 09:24
bboba608
37123004
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