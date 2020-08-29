https://ria.ru/20200829/morozhenoe-1576460558.html

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

Популярное в России мороженое "Коровка из Кореновки", как и продукция других производителей, подорожает на 25-30 процентов после введения обязательной... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T09:06

2020-08-29T09:06

2020-08-29T14:27

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Популярное в России мороженое "Коровка из Кореновки", как и продукция других производителей, подорожает на 25-30 процентов после введения обязательной маркировки, заявил РИА Новости гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.Собеседник агентства указал на инициативу <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции. Ведомство планирует обязать производителей наносить на упаковку мороженого специальный цифровой код уже с 20 января.Если правительство одобрит решение, дополнительные затраты предприятия на переоборудование только одной производственной площадки, по оценке Московцева, составят 300 миллионов рублей. Эта сумма сопоставима с расходами на запуск нового производства. При этом производительность труда из-за введения этих требований снизится на 40 процентов, рассказал он.Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в <a href="http://ria.ru/location_ZHukovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жуковском</a> президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.Московцев отметил, что рынок чувствителен к росту цен. Он напомнил, что когда в 2018 году выросли цены на молочное сырье, подорожал конечный продукт, а следом упало потребление. Все восстанавливалось почти год, добавил гендиректор комбината.Вдобавок российским компаниям будет сложнее отстаивать позиции на зарубежных рынках, предупредил Московцев. "Мы активно сейчас боремся с нашими конкурентами в ближнем зарубежье — это и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>. Но у них таких систем нет. Естественно, их продукция будет дешевле. Об этом тоже стоит подумать", — указал он.Ранее письмо с просьбой отказаться от обязательной маркировки молочной продукции премьеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> направила Партия роста, приложив расчеты предпринимателей. По мнению авторов обращения, объем контрафакта, с которым призвана бороться система, на этом рынке составляет не более процента и маркировка приведет к неоправданным издержкам добросовестного бизнеса.

https://ria.ru/20200724/1574835182.html

https://ria.ru/20200601/1572267280.html

Арсений Новиков Сами будете кушать своё мороженое. Это продукт не первой необходимости. 58

boba608 Вот из чего должно быть сделано мороженое, если из-за двух капель краски оно дорожает на 30%? 56

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика