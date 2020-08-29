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https://ria.ru/20200829/montazh-1576467172.html
Джигурда рассказал о "доказательствах" монтажа видео ДТП с Ефремовым
Актер Никита Джигурда в беседе с "Московским комсомольцем" раскрыл подробности результатов экспертизы видео ДТП с Михаилом Ефремовым, которую провел нанятый им... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:56
2020-08-29T14:41
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
никита джигурда
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> в беседе с "<a href="https://www.mk.ru/social/2020/08/28/dzhigurda-podal-zayavlenie-protiv-advokata-poterpevshikh-po-delu-efremova.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московским комсомольцем</a>" раскрыл подробности результатов экспертизы видео ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, которую провел нанятый им эксперт.По его словам, удалось установить, что на записи в момент движения джипа актера по Садовому кольцу была видна "полная и голая" рука, в то время как сам артист был одет в пиджак.Шоумен заявил, что считает видео подлогом и в связи с этим решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь его к уголовной ответственности.Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">врезался</a> в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200827/pashaev-1576360715.html
https://ria.ru/20200826/efremov-1576311296.html
Сбежал от психиатров и сразу за расследования))))))
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Мерзковатый мужичок.......
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, никита джигурда, происшествия

Джигурда рассказал о "доказательствах" монтажа видео ДТП с Ефремовым

13:56 29.08.2020 (обновлено: 14:41 29.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Актер Никита Джигурда в беседе с "Московским комсомольцем" раскрыл подробности результатов экспертизы видео ДТП с Михаилом Ефремовым, которую провел нанятый им эксперт.
По его словам, удалось установить, что на записи в момент движения джипа актера по Садовому кольцу была видна "полная и голая" рука, в то время как сам артист был одет в пиджак.

"Из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких", — добавил Джигурда.

Шоумен заявил, что считает видео подлогом и в связи с этим решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь его к уголовной ответственности.
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Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Обсудить 15
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовНикита ДжигурдаПроисшествия
Популярные комментарии
Сбежал от психиатров и сразу за расследования))))))
29 августа, 14:08
Арсений Новиков
72110002
Мерзковатый мужичок.......
29 августа, 14:05
Егор Панкратов
7610002
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