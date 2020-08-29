https://ria.ru/20200829/mladich-1576466036.html

Сын генерала Младича прокомментировал обвинение против отца

Обвинение против экс-командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича в Международном остаточном механизме для уголовных трибуналов (МОМУТ) построено на... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T12:54

2020-08-29T12:54

2020-08-29T12:54

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ратко младич

карла дель понте

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нато

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босния и герцеговина

нидерланды

оон

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<strong>БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости.</strong> Обвинение против экс-командующего боснийских сербов генерала <a href="http://ria.ru/person_b1f9c76edf77c1151d70f57dcb211573/" target="_blank" data-auto="true">Ратко Младича</a> в Международном остаточном механизме для уголовных трибуналов (МОМУТ) построено на юридическом инструменте фашистской Италии, срок вынесения приговора не определен из-за пандемии COVID-19, заявил РИА Новости сын генерала <a href="http://ria.ru/person_Darko_Mladich/" target="_blank" data-auto="true">Дарко Младич</a>.Двухдневные слушания начались в <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a> прошли в начале недели, 78-летний Младич находился в зале суда, наблюдая за процессом из отгороженного плексигласом отсека. Из-за мер в связи с COVID-19 из адвокатов в заседании участвовал только живущий в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> Драган Иветич. В связи с плохим состоянием здоровья подзащитного он назвал проведение заседания ошибкой и, согласно тексту апелляции, призвал судей провести повторное разбирательство по делу Младича или признать его невиновным.Обвинение изложило свою позицию об участии генерала в совместном преступном деянии (СПД) частью которого, по мнению прокуроров, был геноцид мусульманского населения <a href="http://ria.ru/location_Bosnia_and_Herzegovina/" target="_blank" data-auto="true">Боснии</a>. Подсудимый в ответном слове отверг обвинения и заявил, что трибунал в Гааге является "детищем Запада, который с 1986 года работает над тем, чтобы <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> расширялась к границам России"."Они не доказывают, что генерал Младич несет ответственность за конкретное преступление, им достаточно того, что преступление произошло, а генерала Младича они связывают с ним через СПД, вне зависимости от того, знал ли он о происходящем, участвовали ли и отдавал ли приказы. Прокуратура в Гааге показала, что, в отличие от нормального судопроизводства, им не важно доказать связь между конкретным человеком и событием", - заявил сын генерала агентству после разбора слушаний с адвокатами."Защита внимательно подошла к изучению самого этого инструмента обвинения – СПД. Анализ показал, что он неприменим, так как основывается на судебной практике времен (премьер-министра Бенито) Муссолини в фашистской Италии, который с помощью него боролся с инакомыслящими. Для меня лично невероятно, что <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, основанная на борьбе с фашизмом, допустила, чтобы ее судебный орган применял юридические инструменты из фашистского законодательства", - отметил Младич-младший.По его словам, защита "неоспоримо утвердила", изучая документы в архиве, что инструмент СПД взят из итальянских законов времен Муссолини."Возможно, это связано с тем, что судья первой инстанции Антонио Кассезе был итальянец, как и прокурор <a href="http://ria.ru/person_Karla_del_Ponte/" target="_blank" data-auto="true">Карла Дель Понте</a>, которая его ввела в практику трибунала, а в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> применяла в борьбе против мафии. Мне кажется, что Россия как постоянный член <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> может заинтересоваться тем, что юридические стандарты трибунала в этой части основывается на фашистских законах", - подчеркнул Дарко Младич.Он указал, что другой судебный орган - Международный уголовный суд в Гааге - дистанцировался от применения данного юридического инструмента.Адвокаты и семья генерала Младича ожидают, что коллегия судей вынесет вердикт по апелляции в период от 6 до 12 месяцев, "но сроки сейчас тяжело уточнить из-за пандемии коронавируса".Дело МладичаМладич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году.В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции.Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

https://ria.ru/20200328/1569292040.html

https://ria.ru/20200211/1564560101.html

https://ria.ru/20171221/1511347186.html

3

сербия

босния и герцеговина

нидерланды

югославия

италия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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