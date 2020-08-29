https://ria.ru/20200829/minsk-1576472611.html
В центре Минска закрыли четыре станции метро
Четыре центральные станции минского метро закрываются с середины субботы в целях обеспечения безопасности, поезда идут без остановок, сообщила в субботу... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T17:33
2020-08-29T17:33
2020-08-29T17:34
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<strong>МИНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> Четыре центральные станции <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">минского</a> метро закрываются с середины субботы в целях обеспечения безопасности, поезда идут без остановок, сообщила в субботу пресс-служба метро."В 16.35 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Октябрьская, Купаловская, Площадь Ленина и Площадь Победы",- говорится в сообщении пресс-службы минской подземки.Там отмечается, что "поезда следуют без остановки на данных станциях".Несколько позже две станции были открыты и закрыта еще одна. "В 16.47 открыты станции метро Площадь Ленина и Площадь Победы и закрыта на вход и выход станция Якуба Коласа",- сообщили в пресс-службе минского метрополитена.
https://ria.ru/20200829/minsk-1576472358.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире