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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/minsk-1576472358.html
В Минске проходит женская акция протеста
Оппозиционную акцию проводят женщины на площади Победы в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T17:27
2020-08-29T19:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК. 29 авг - РИА Новости. </strong>Оппозиционную акцию проводят женщины на площади Победы в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Изначально протестующие заняли пешеходные тротуары с нескольких сторон площади Победы и начали скандировать лозунги. При этом из одного переулка на площадь вышли около 10 человек, несших красно-зеленые (официальный флаг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>), оранжево-черные (в цвет георгиевской ленты) флаги, а также российский триколор.К месту проведения акции подъехали автозаки и машины милиции без номеров, из них вышли омоновцы и люди в штатском. Они просят собравшихся разойтись, но активно участников акции не разгоняют. Задержаний корреспондент РИА Новости пока не заметил.В акции, по подсчету корреспондента РИА Новости на месте событий, участвуют около 1 тысячи человек, рассредоточенных с разных сторон площади. Расчёт производился исходя из площади, занятой людьми во время акции, с учётом усреднённого показателя вместимости на один квадрантный метр.Протестующие, в большинстве своем девушки, выступают в поддержку пострадавших от силовых разгонов митингов и против результатов президентских выборов в Белоруссии, на которых, по официальным данным ЦИК республики, победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/lukashenko-1576467312.html
https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html
Какие чудные женщины! Красавицы!!!
46
Позорище
43
19
минск
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходит женская акция протеста

17:27 29.08.2020 (обновлено: 19:38 29.08.2020)
8237
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастницы женской акции протеста в Минске
Участницы женской акции протеста в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК. 29 авг - РИА Новости. Оппозиционную акцию проводят женщины на площади Победы в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Изначально протестующие заняли пешеходные тротуары с нескольких сторон площади Победы и начали скандировать лозунги. При этом из одного переулка на площадь вышли около 10 человек, несших красно-зеленые (официальный флаг Белоруссии), оранжево-черные (в цвет георгиевской ленты) флаги, а также российский триколор.
К месту проведения акции подъехали автозаки и машины милиции без номеров, из них вышли омоновцы и люди в штатском. Они просят собравшихся разойтись, но активно участников акции не разгоняют. Задержаний корреспондент РИА Новости пока не заметил.
В акции, по подсчету корреспондента РИА Новости на месте событий, участвуют около 1 тысячи человек, рассредоточенных с разных сторон площади. Расчёт производился исходя из площади, занятой людьми во время акции, с учётом усреднённого показателя вместимости на один квадрантный метр.
Сотрудник правоохранительных органов на улице в Минске, где проходит акция протеста
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В Минске начался автопробег в поддержку Лукашенко
Протестующие, в большинстве своем девушки, выступают в поддержку пострадавших от силовых разгонов митингов и против результатов президентских выборов в Белоруссии, на которых, по официальным данным ЦИК республики, победил Александр Лукашенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Какие чудные женщины! Красавицы!!!
29 августа, 17:57
MMaestro201261
20501218
Позорище
29 августа, 17:47
ASAlex Smolov
26003014
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