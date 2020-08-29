https://ria.ru/20200829/message-1576479454.html

Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова увидела скрытый смысл в словах президента России Владимира Путина о... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T22:51

2020-08-29T22:51

2020-08-29T22:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова увидела скрытый смысл в словах президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о протестах в стране. Трансляция ее выступления велась на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9mXOsAaSnR0" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Ранее российский президент сообщил, что по запросу <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на случай, если ситуация выйдет из под контроля.Колесникова заявила, что была "сильно поражена" этим. По мнению Колесниковой, Путин раскрыл информацию о поступившем от Лукашенко запросе и тем самым послал белорусам "месседж". Как считает представительница оппозиции, его суть заключается в том, что Лукашенко слаб и не слышит своих соотечественников. "Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет Калашникова, надевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН, и там он себя чувствует очень уютно", — продолжила она. Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. Россия признала выборы состоявшимися.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576468240.html

https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477330.html

ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ А чем она удивлена , тем что не даст разграбить Белоруссию? 47

ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ А те кто не может выйти на улицу , а могут только сходить проголосовать, они уже ничего для неё не значат? 44

33

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире