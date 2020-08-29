https://ria.ru/20200829/message-1576479454.html
Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова увидела скрытый смысл в словах президента России Владимира Путина о... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T22:51
2020-08-29T22:51
2020-08-29T22:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова увидела скрытый смысл в словах президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о протестах в стране. Трансляция ее выступления велась на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9mXOsAaSnR0" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Ранее российский президент сообщил, что по запросу <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на случай, если ситуация выйдет из под контроля.Колесникова заявила, что была "сильно поражена" этим. По мнению Колесниковой, Путин раскрыл информацию о поступившем от Лукашенко запросе и тем самым послал белорусам "месседж". Как считает представительница оппозиции, его суть заключается в том, что Лукашенко слаб и не слышит своих соотечественников. "Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет Калашникова, надевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН, и там он себя чувствует очень уютно", — продолжила она. Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. Россия признала выборы состоявшимися.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576468240.html
https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477330.html
ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ
А чем она удивлена , тем что не даст разграбить Белоруссию?
47
ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ
А те кто не может выйти на улицу , а могут только сходить проголосовать, они уже ничего для неё не значат?
44
33
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова увидела скрытый смысл в словах президента России Владимира Путина
о протестах в стране. Трансляция ее выступления велась на YouTube
.
Ранее российский президент сообщил, что по запросу Минска
сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии
на случай, если ситуация выйдет из под контроля.
Колесникова заявила, что была "сильно поражена" этим.
"Все заметили только одну часть, а там есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс", — сказала она.
По мнению Колесниковой, Путин раскрыл информацию о поступившем от Лукашенко запросе и тем самым послал белорусам "месседж". Как считает представительница оппозиции, его суть заключается в том, что Лукашенко слаб и не слышит своих соотечественников.
"Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет Калашникова, надевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН, и там он себя чувствует очень уютно", — продолжила она.
Ситуация в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко
. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила Светлана Тихановская
. Россия признала выборы состоявшимися.
В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.