https://ria.ru/20200829/marsh-1576468292.html

Полиция в Берлине пресекла многотысячный марш "ковид-диссидентов"

Около 18 тысяч человек собрались в центре Берлина, чтобы принять участие в акции протеста против введенных властями ограничительных мер, связанных с... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T14:40

2020-08-29T14:40

2020-08-29T14:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости.</strong> Около 18 тысяч человек собрались в центре <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, чтобы принять участие в акции протеста против введенных властями ограничительных мер, связанных с коронавирусом, но полиция запретила ее проведение как раз из-за несоблюдения ими норм безопасности.Как сообщила РИА Новости представительница полиции, точных данных о числе участников на настоящий момент нет, но "около часа назад на улице Унтер ден Линден было примерно 18 тысяч человек". "По состоянию на настоящий момент оценок у нас нет", - заявила собеседница агентства.По ее словам, акция должна была начаться с марша, отправной точкой которого является станция Торштрассе. Однако до сих пор полиция не санкционировала старт колон, потому что участники не носят маски. "Мы работаем на месте, когда станет ясно, что организаторы могут обеспечить соблюдение требования ношения масок, тогда акция сможет начаться", - добавила она.Однако акция так и не началась, сообщила полиция в <a href="https://twitter.com/polizeiberlin" target="_blank">Twitter</a>. "Другой возможности, к сожалению, не остается: мы обратились к организаторам демонстрации и сообщили, что по требованию полиции акция окончена. Все предпринятой не привело к соблюдению мер", - сообщили в полиции.Субботние акции протеста организованы штутгартским движением Querdenken 711, которое критикует политику властей по борьбе с коронавирусом. Изначально власти Берлина отказались согласовать эти акции, ссылаясь на то, что на аналогичных акциях 1 августа, которые собрали порядка 20 тысяч человек, не соблюдались меры безопасности. Административный суд немецкой столицы накануне отменил это решение, отметив, что ссылка на то, что правила нарушилась в прошлом не является основанием считать, что они не будут соблюдаться на субботних акциях. При этом суд обязал организаторов обеспечить выполнение норм безопасности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200828/privivka-1576425849.html

Sergej Klassen Вот вам и двойные стандарты... В берлине нельзя, а в минске давай давай. Их не люди интересуют. 48

Алексей Не 18 тыс., а 50-70 тыс.. Немцы протестуют каждую неделю. Почти каждый раз водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Демократия, однако. 44

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берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, берлин (город), в мире