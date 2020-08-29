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ЛНР обвинила ВСУ в попытках спровоцировать природный пожар
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в попытках... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T14:19
2020-08-29T14:19
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
киев
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> (ЛНР) Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в попытках спровоцировать природный пожар у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.По данным МЧС ЛНР, в республике действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная), за минувшие сутки в ЛНР ликвидирован 51 природный пожар."В зоне ответственности 1-го батальона 14-й бригады, в районе населенного пункта Новотошковское (под контролем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> у линии соприкосновения - ред.), украинские преступники предпринимали попытки поджога сухой травы, используя новый способ провокации с использованием сигнальных ракет", - рассказал Осадчий журналистам.Он уточнил, что данный факт зафиксировала система видеонаблюдения Народной милиции ЛНР, видео обнародовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства республики."Мы призываем украинскую сторону выполнять все пункты дополнительных мер, а представителей международных организаций принудить украинское руководство к отказу от действий, способных спровоцировать обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - дополнил Осадчий.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576195261.html
донбасс
луганская народная республика
киев
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киев, в мире

ЛНР обвинила ВСУ в попытках спровоцировать природный пожар

14:19 29.08.2020
9238
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный
Украинский военный
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в попытках спровоцировать природный пожар у линии соприкосновения в Донбассе.
По данным МЧС ЛНР, в республике действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная), за минувшие сутки в ЛНР ликвидирован 51 природный пожар.
"В зоне ответственности 1-го батальона 14-й бригады, в районе населенного пункта Новотошковское (под контролем Киева у линии соприкосновения - ред.), украинские преступники предпринимали попытки поджога сухой травы, используя новый способ провокации с использованием сигнальных ракет", - рассказал Осадчий журналистам.
Он уточнил, что данный факт зафиксировала система видеонаблюдения Народной милиции ЛНР, видео обнародовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства республики.
"Мы призываем украинскую сторону выполнять все пункты дополнительных мер, а представителей международных организаций принудить украинское руководство к отказу от действий, способных спровоцировать обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - дополнил Осадчий.
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Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КиевВ мире
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