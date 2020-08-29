https://ria.ru/20200829/lnr-1576467583.html

ЛНР обвинила ВСУ в попытках спровоцировать природный пожар

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в попытках... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T14:19

2020-08-29T14:19

2020-08-29T14:19

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

киев

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> (ЛНР) Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в попытках спровоцировать природный пожар у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.По данным МЧС ЛНР, в республике действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная), за минувшие сутки в ЛНР ликвидирован 51 природный пожар."В зоне ответственности 1-го батальона 14-й бригады, в районе населенного пункта Новотошковское (под контролем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> у линии соприкосновения - ред.), украинские преступники предпринимали попытки поджога сухой травы, используя новый способ провокации с использованием сигнальных ракет", - рассказал Осадчий журналистам.Он уточнил, что данный факт зафиксировала система видеонаблюдения Народной милиции ЛНР, видео обнародовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства республики."Мы призываем украинскую сторону выполнять все пункты дополнительных мер, а представителей международных организаций принудить украинское руководство к отказу от действий, способных спровоцировать обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - дополнил Осадчий.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576195261.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киев, в мире