Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200829/liviya-1576457868.html
Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
Глава Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж на фоне протестов на западе страны отстранил от должности министра внутренних дел ПНС Фатхи РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T00:25
2020-08-29T00:25
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/125724/08/1257240831_0:0:3001:1688_1400x0_80_0_0_bf8ebcb4e4523feae6e795af353beecc.jpg
<strong>КАИР, 29 авг – РИА Новости.</strong> Глава Правительства национального согласия <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> (ПНС) Файез Саррадж на фоне протестов на западе страны отстранил от должности министра внутренних дел ПНС Фатхи Башагу, сообщил кабмин в <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a>."Отстранить министра внутренних дел Фатхи Башагу от своих обязанностей и привлечь его к административному расследованию", - говорится в заявлении ПНС.Причиной отстранения главы МВД стали "сделанные им заявления по поводу проходящих в Триполи демонстраций и нарушений в отношении протестующих".Временно исполняющим обязанности министра назначен Халед Тиджани Мазен.Триполи и ряд других городов в западной части Ливии с воскресенья охвачены акциями протеста, в рамках которых демонстранты, в основном молодые люди, требуют улучшения условий жизни и отставки Правительства национального согласия. Протестующие недовольны проблемами с выплатами в банках и отключениями электричества до десяти часов в сутки.Во вторник стало известно, что боевики из группировок, лояльных контролирующему территории на западе Ливии ПНС, использовали огнестрельное оружие для разгона демонстрантов в центре Триполи.ПНС на фоне массовых протестов объявило в среду о возобновлении действия комендантского часа. Премьер ПНС Файез Саррадж в обращении к ливийцам признал, что в ходе подавления протестов силовики превысили полномочия. Он отметил, что намерен провести перестановки в кабинете министров ПНС.В Ливии продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.
https://ria.ru/20200821/liviya-1576096077.html
https://ria.ru/20200728/1575051098.html
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/125724/08/1257240831_195:0:2799:1953_1400x0_80_0_0_c3144542217bc8ae5910e411736fd70e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ливия, в мире

Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов

00:25 29.08.2020
351
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
КАИР, 29 авг – РИА Новости. Глава Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж на фоне протестов на западе страны отстранил от должности министра внутренних дел ПНС Фатхи Башагу, сообщил кабмин в Триполи.
"Отстранить министра внутренних дел Фатхи Башагу от своих обязанностей и привлечь его к административному расследованию", - говорится в заявлении ПНС.
Причиной отстранения главы МВД стали "сделанные им заявления по поводу проходящих в Триполи демонстраций и нарушений в отношении протестующих".
Временно исполняющим обязанности министра назначен Халед Тиджани Мазен.
Триполи и ряд других городов в западной части Ливии с воскресенья охвачены акциями протеста, в рамках которых демонстранты, в основном молодые люди, требуют улучшения условий жизни и отставки Правительства национального согласия. Протестующие недовольны проблемами с выплатами в банках и отключениями электричества до десяти часов в сутки.
Бойцы правительства национального согласия в Ливии
21 августа, 14:46
ПНС Ливии объявило о немедленном прекращении огня
Во вторник стало известно, что боевики из группировок, лояльных контролирующему территории на западе Ливии ПНС, использовали огнестрельное оружие для разгона демонстрантов в центре Триполи.
ПНС на фоне массовых протестов объявило в среду о возобновлении действия комендантского часа. Премьер ПНС Файез Саррадж в обращении к ливийцам признал, что в ходе подавления протестов силовики превысили полномочия. Он отметил, что намерен провести перестановки в кабинете министров ПНС.
В Ливии продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
28 июля, 15:14
В Ливии при стрельбе погибли два мигранта
502001
Обсудить 0
ЛивияВ мире
Рекомендуем
Минск
В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
Полиция
Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Люди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы
В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
Открытая пивная банка
Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
Джо Байден
Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Курс рубля
На Западе сочли рубль слишком дешевым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния