https://ria.ru/20200829/liviya-1576457868.html

Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов

Глава Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж на фоне протестов на западе страны отстранил от должности министра внутренних дел ПНС Фатхи РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T00:25

2020-08-29T00:25

2020-08-29T00:25

ливия

в мире

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<strong>КАИР, 29 авг – РИА Новости.</strong> Глава Правительства национального согласия <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> (ПНС) Файез Саррадж на фоне протестов на западе страны отстранил от должности министра внутренних дел ПНС Фатхи Башагу, сообщил кабмин в <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a>."Отстранить министра внутренних дел Фатхи Башагу от своих обязанностей и привлечь его к административному расследованию", - говорится в заявлении ПНС.Причиной отстранения главы МВД стали "сделанные им заявления по поводу проходящих в Триполи демонстраций и нарушений в отношении протестующих".Временно исполняющим обязанности министра назначен Халед Тиджани Мазен.Триполи и ряд других городов в западной части Ливии с воскресенья охвачены акциями протеста, в рамках которых демонстранты, в основном молодые люди, требуют улучшения условий жизни и отставки Правительства национального согласия. Протестующие недовольны проблемами с выплатами в банках и отключениями электричества до десяти часов в сутки.Во вторник стало известно, что боевики из группировок, лояльных контролирующему территории на западе Ливии ПНС, использовали огнестрельное оружие для разгона демонстрантов в центре Триполи.ПНС на фоне массовых протестов объявило в среду о возобновлении действия комендантского часа. Премьер ПНС Файез Саррадж в обращении к ливийцам признал, что в ходе подавления протестов силовики превысили полномочия. Он отметил, что намерен провести перестановки в кабинете министров ПНС.В Ливии продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.

https://ria.ru/20200821/liviya-1576096077.html

https://ria.ru/20200728/1575051098.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливия, в мире