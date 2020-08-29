https://ria.ru/20200829/letalnost-1576462820.html
В России за сутки умерли 111 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 111 человек с выявленным COVID-19, за все время - 17 025, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:42
2020-08-29T10:42
2020-08-29T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 111 человек с выявленным COVID-19, за все время - 17 025, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 111 летальных случаев... За весь период по России умерло 17 025 человек", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество