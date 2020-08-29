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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200829/letalnost-1576462820.html
В России за сутки умерли 111 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 111 человек с выявленным COVID-19, за все время - 17 025, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:42
2020-08-29T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 111 человек с выявленным COVID-19, за все время - 17 025, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 111 летальных случаев... За весь период по России умерло 17 025 человек", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки умерли 111 пациентов с коронавирусом

10:42 29.08.2020 (обновлено: 10:43 29.08.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За сутки в России умерли 111 человек с выявленным COVID-19, за все время - 17 025, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 111 летальных случаев... За весь период по России умерло 17 025 человек", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
2201002
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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