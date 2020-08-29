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https://ria.ru/20200829/lebedev-1576470255.html
Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую
Дизайнер Артемий Лебедев и соосновательница "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T16:07
2020-08-29T17:09
артемий лебедев
лаборатория касперского
наталья касперская
владимир путин
infowatch
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Дизайнер <a href="http://ria.ru/person_Artemijj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Артемий Лебедев</a> и соосновательница "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008290001" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном портале правовой информации</a>.Лебедев награжден за заслуги в становлении и развитии российского сегмента Интернета. В 1995 году дизайнер основал студию, в которой работает более 300 человек. Она специализируется на промышленном, графическом и веб-дизайне. "Студия Артемия Лебедева" выполнила несколько тысяч проектов, среди которых ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метро, создание логотипов Крыма, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Полтавы, Ташкента, Костромы, Волоколамска и других городов и регионов. Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", генеральный директор компании <a href="http://ria.ru/organization_Infowatch/" target="_blank" data-auto="true">InfoWatch</a> <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Kasperskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Касперская</a>. Последняя — сооснователь компании "<a href="http://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank" data-auto="true">Лаборатория Касперского</a>", разрабатывающей программное обеспечение и высокотехнологичные решения для защиты корпоративных и домашних пользователей от различных киберугроз. Касперская возглавляла компанию десять лет в качестве генерального директора, а в 2007 году возглавила компанию InfoWatch.Кроме них медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена начальник управления дирекции по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Алиса Белановская. Также первый заместителя генерального директора агентства Галина Кожина получила Орден Почета. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — первая ступень к получению самого ордена IV степени. Чтобы стать претендентом на него, кандидату нужно получить еще медаль ордена I степени.
https://ria.ru/20200829/putin-1576467086.html
Это тот самый Артемий Лебедев, который блюёт при виде скульптуры Родина-Мать? Ну-ну.
99
Лебедев назвал «Родину-мать» «уродской», а Путин его награждает. Это издевательство над народом. Или кто-то подставляет президента.
94
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РИА Новости
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артемий лебедев, лаборатория касперского, наталья касперская, владимир путин, infowatch, технологии, общество

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

16:07 29.08.2020 (обновлено: 17:09 29.08.2020)
14769
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Артемий Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев и соосновательница "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Лебедев награжден за заслуги в становлении и развитии российского сегмента Интернета. В 1995 году дизайнер основал студию, в которой работает более 300 человек. Она специализируется на промышленном, графическом и веб-дизайне.
"Студия Артемия Лебедева" выполнила несколько тысяч проектов, среди которых ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метро, создание логотипов Крыма, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Полтавы, Ташкента, Костромы, Волоколамска и других городов и регионов.
Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская.
Последняя — сооснователь компании "Лаборатория Касперского", разрабатывающей программное обеспечение и высокотехнологичные решения для защиты корпоративных и домашних пользователей от различных киберугроз. Касперская возглавляла компанию десять лет в качестве генерального директора, а в 2007 году возглавила компанию InfoWatch.
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Кроме них медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена начальник управления дирекции по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Алиса Белановская. Также первый заместителя генерального директора агентства Галина Кожина получила Орден Почета.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — первая ступень к получению самого ордена IV степени. Чтобы стать претендентом на него, кандидату нужно получить еще медаль ордена I степени.
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Обсудить 61
Артемий ЛебедевЛаборатория КасперскогоНаталья КасперскаяВладимир ПутинInfowatchТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Это тот самый Артемий Лебедев, который блюёт при виде скульптуры Родина-Мать? Ну-ну.
29 августа, 16:17
СССергей Смирнов
7694217
Лебедев назвал «Родину-мать» «уродской», а Путин его награждает. Это издевательство над народом. Или кто-то подставляет президента.
29 августа, 16:23
egorka.popov.61
7294018
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