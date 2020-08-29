https://ria.ru/20200829/kriminal-1576471065.html

В Южной Осетии милиционеров заподозрили в причастности к гибели Джабиева

Восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием по делу о гибели подозреваемого в покушении на министра внутренних дел республики Игоря Наниева,... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T16:38

2020-08-29T16:38

2020-08-29T17:06

анатолий бибилов

южная осетия

в мире

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<strong>ЦХИНВАЛ, 29 авг - РИА Новости.</strong> Восемь сотрудников МВД <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> находятся под следствием по делу о гибели подозреваемого в покушении на министра внутренних дел республики Игоря Наниева, заявил в своем обращении к народу президент республики <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Бибилов</a>."Восемь сотрудников Министерства внутренних дел находятся под следствием", - говорится в обращении.Бибилов также принёс соболезнования семье погибшего. "Южная Осетия сегодня переживает трагедию, вся республика испытывает острую боль и сопереживает семье и близким Инала Джабиева, воспринимает их горе как свое собственное. Я приношу самые глубокие соболезнования семье Инала", - сказал он.По его словам, непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к данной трагедии. "Расследование всех обстоятельств его гибели проходит под моим личным контролем. Уверен, что виновные в его смерти понесут наказание по всей строгости закона, невзирая на должности и звания. И я проконтролирую, чтобы ни один виновный не ушел от ответственности", - отметил президент.Глава республики призвал все политические силы и общественность к взвешенности и ответственности за каждое произнесенное слово или призыв. "Это просто безнравственно и по-человечески недопустимо, когда политические деятели используют происшедшую трагедию для удовлетворения своих личных амбиций. Недопустимы любые призывы, направленные на подрыв общественно-политической стабильности в республике", - заявил президент.В пятницу в Цхинвале прошёл стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследования смерти в республиканской больнице Инала Джабиева, содержавшегося в ИВС по подозрению в покушении на главу МВД.В пятницу министр внутренних дел Игорь Наниев был отстранён от должности. В субботу Бибилов отправил в отставку весь состав правительства во главе с председателем Эриком Пухаевым и назначил врио главы кабмина. Депутаты парламента Южной Осетии провели в субботу внеочередную сессию, на которой проголосовали за отставку генпрокурора республики Урузмага Джагаева.

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/yuzhnaya-osetiya-1576469315.html

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576456037.html

южная осетия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий бибилов, южная осетия, в мире