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В Южной Осетии милиционеров заподозрили в причастности к гибели Джабиева
Восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием по делу о гибели подозреваемого в покушении на министра внутренних дел республики Игоря Наниева,... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T16:38
2020-08-29T17:06
анатолий бибилов
южная осетия
в мире
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<strong>ЦХИНВАЛ, 29 авг - РИА Новости.</strong> Восемь сотрудников МВД <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> находятся под следствием по делу о гибели подозреваемого в покушении на министра внутренних дел республики Игоря Наниева, заявил в своем обращении к народу президент республики <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Бибилов</a>."Восемь сотрудников Министерства внутренних дел находятся под следствием", - говорится в обращении.Бибилов также принёс соболезнования семье погибшего. "Южная Осетия сегодня переживает трагедию, вся республика испытывает острую боль и сопереживает семье и близким Инала Джабиева, воспринимает их горе как свое собственное. Я приношу самые глубокие соболезнования семье Инала", - сказал он.По его словам, непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к данной трагедии. "Расследование всех обстоятельств его гибели проходит под моим личным контролем. Уверен, что виновные в его смерти понесут наказание по всей строгости закона, невзирая на должности и звания. И я проконтролирую, чтобы ни один виновный не ушел от ответственности", - отметил президент.Глава республики призвал все политические силы и общественность к взвешенности и ответственности за каждое произнесенное слово или призыв. "Это просто безнравственно и по-человечески недопустимо, когда политические деятели используют происшедшую трагедию для удовлетворения своих личных амбиций. Недопустимы любые призывы, направленные на подрыв общественно-политической стабильности в республике", - заявил президент.В пятницу в Цхинвале прошёл стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследования смерти в республиканской больнице Инала Джабиева, содержавшегося в ИВС по подозрению в покушении на главу МВД.В пятницу министр внутренних дел Игорь Наниев был отстранён от должности. В субботу Бибилов отправил в отставку весь состав правительства во главе с председателем Эриком Пухаевым и назначил врио главы кабмина. Депутаты парламента Южной Осетии провели в субботу внеочередную сессию, на которой проголосовали за отставку генпрокурора республики Урузмага Джагаева.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/yuzhnaya-osetiya-1576469315.html
https://ria.ru/20200828/otstavka-1576456037.html
южная осетия
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анатолий бибилов, южная осетия, в мире

В Южной Осетии милиционеров заподозрили в причастности к гибели Джабиева

16:38 29.08.2020 (обновлено: 17:06 29.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц города Цхинвал
Местные жители на одной из улиц города Цхинвал
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Местные жители на одной из улиц города Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 29 авг - РИА Новости. Восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием по делу о гибели подозреваемого в покушении на министра внутренних дел республики Игоря Наниева, заявил в своем обращении к народу президент республики Анатолий Бибилов.
"Восемь сотрудников Министерства внутренних дел находятся под следствием", - говорится в обращении.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Вчера, 15:30
Президент Южной Осетии отправил в отставку правительство республики
Бибилов также принёс соболезнования семье погибшего. "Южная Осетия сегодня переживает трагедию, вся республика испытывает острую боль и сопереживает семье и близким Инала Джабиева, воспринимает их горе как свое собственное. Я приношу самые глубокие соболезнования семье Инала", - сказал он.
По его словам, непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к данной трагедии. "Расследование всех обстоятельств его гибели проходит под моим личным контролем. Уверен, что виновные в его смерти понесут наказание по всей строгости закона, невзирая на должности и звания. И я проконтролирую, чтобы ни один виновный не ушел от ответственности", - отметил президент.
Глава республики призвал все политические силы и общественность к взвешенности и ответственности за каждое произнесенное слово или призыв. "Это просто безнравственно и по-человечески недопустимо, когда политические деятели используют происшедшую трагедию для удовлетворения своих личных амбиций. Недопустимы любые призывы, направленные на подрыв общественно-политической стабильности в республике", - заявил президент.
В пятницу в Цхинвале прошёл стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследования смерти в республиканской больнице Инала Джабиева, содержавшегося в ИВС по подозрению в покушении на главу МВД.
В пятницу министр внутренних дел Игорь Наниев был отстранён от должности. В субботу Бибилов отправил в отставку весь состав правительства во главе с председателем Эриком Пухаевым и назначил врио главы кабмина. Депутаты парламента Южной Осетии провели в субботу внеочередную сессию, на которой проголосовали за отставку генпрокурора республики Урузмага Джагаева.
Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев
28 августа, 21:24
Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов
524124
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