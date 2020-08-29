https://ria.ru/20200829/kriminal-1576469893.html

В Южной Осетии задержали подозреваемых в причастности к гибели Джабиева

В Южной Осетии задержаны сотрудники правоохранительных органов, подозреваемые в причастности к гибели Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД,... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T15:50

2020-08-29T15:50

2020-08-29T15:50

анатолий бибилов

давид санакоев

южная осетия

в мире

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<strong>ЦХИНВАЛ, 29 авг - РИА Новости.</strong> В Южной Осетии задержаны сотрудники правоохранительных органов, подозреваемые в причастности к гибели Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД, сообщил на внеочередной сессии парламента спикер Алан Тадтаев."По делу уже задержаны сотрудники правоохранительных органов", - сказал он добавив, что с подозреваемыми проводятся следственные мероприятия.В субботу депутат парламента республики <a href="http://ria.ru/person_David_Sanakoev/" target="_blank" data-auto="true">Давид Санакоев</a> сообщил РИА Новости, что 13 парламентариев подписали обращение к президенту республики <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Бибилову</a> с требованием отправить в отставку генпрокурора <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> Урузмага Джагаева. В час дня началась сессия, на которой обсуждается вопрос об отставке генпрокурора.Ранее сообщалось, что в пятницу на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева, содержавшегося в ИВС по подозрению в покушении на главу МВД.В пятницу председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку на фоне событий. Сам глава МВД Игорь Наниев был отстранен от должности указом президента республики.

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576456037.html

https://ria.ru/20200818/1575916538.html

южная осетия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий бибилов, давид санакоев, южная осетия, в мире