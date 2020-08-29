https://ria.ru/20200829/kredity-1576459853.html

Эксперты оценили вероятность массовых просрочек по кредитам

Российские заемщики активно пользовались предоставленной им в период коронавирусных ограничений возможностью отсрочить платежи по своим кредитам, однако... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T08:30

2020-08-29T08:30

2020-08-29T08:35

эльман мехтиев

госдума рф

анатолий аксаков

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Российские заемщики активно пользовались предоставленной им в период коронавирусных ограничений возможностью отсрочить платежи по своим кредитам, однако действие этой правительственной программы истекает уже 30 сентября. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, стоит ли банкам после этой даты ждать массовых неплатежей."Каникулы" не заканчиваются, завершается лишь срок приема заявок, однако закон позволяет правительству продлить его, поясняет президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) <a href="http://ria.ru/person_elman-mekhtiev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Мехтиев</a>.Впрочем, как сообщил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по финансовому рынку <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Aksakov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Аксаков</a>, вопрос пролонгации "коронавирусных каникул" пока не стоит. "Продление программы кредитных каникул из-за коронавируса в Госдуме пока не обсуждается, при этом по информации кредитных организаций многие заёмщики стремятся к тому, чтобы как можно быстрее выйти из-под действия "каникул" и возобновить кредитные отношения с банком согласно договору", - сказал он.Проблем не будет?Пиковых значений уровень просрочки по кредитам в случае отсутствия "второй волны" коронавируса может достигнуть в конце 2020 - начале 2021 года и превысить 10% от общего ссудного портфеля, считает аналитик БКС Егор Дахтлер.Но если количество должников, которые не вернуться в график платежей, будет больше обычного, банки и микрофинансовые организации (МФО) уже готовы к такому одномоментному росту просроченной задолженности и это не повлияет на их финансовую устойчивость, уверен Мехтиев."Учитывая, что уйти на кредитные каникулы по 106-ФЗ смогли порядка 200 тысяч заёмщиков, даже в случае негативного развития событий это не окажет серьезного влияния на количество дефолтов от общего портфеля", - уточняет генеральный директор коллекторского агентства НСВ Роман Волосников. А по данным исследовательских центров, средний потребительский чек за последние два месяца растёт, и если данные верны, то говорить о массовых дефолтах пока преждевременно, добавляет генеральный директор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.Более того, граждане стараются платить по своим кредитам до последнего: в период кризисных моментов клиенты в первую очередь отказываются от дорогостоящих покупок, перестают оплачивать текущие счета, в том числе за услуги ЖКХ, затем урезают ежемесячные траты в среднем на 15%, и только затем прекращают обслуживания кредитных обязательств, добавляет Кудряков."Несмотря на неизбежное негативное влияние на банковский сектор, российские банки намного лучше подготовлены по сравнению с 2014 годом", - заключает Дахтлер.С этим мнением согласуется и позиция Банка России. В майском обзоре финансовой стабильности регулятор указывал, что запас капитала банковского сектора с учетом надбавок поддержания достаточности капитала и системной значимости составляет 5 триллионов рублей, и этого достаточно для покрытия возможных потерь по кредитам даже в стрессовом сценарии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/bankrotstvo-1576452703.html

https://realty.ria.ru/20200828/ipoteka-1576442931.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман мехтиев, госдума рф, анатолий аксаков, общество, экономика