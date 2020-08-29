https://ria.ru/20200829/koronavirus-1576476835.html

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

В Германии задержали около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу, сообщил сенатор по РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T20:48

2020-08-29T20:48

2020-08-29T23:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 29 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> задержали около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу, сообщил сенатор по внутренним делам столицы ФРГ Андреас Гайзель.Политик охарактеризовал протестующих как правых экстремистов, по его словам, они кидали камни и бутылки в полицейских. Среди правоохранителей пострадали семеро.В столице Германии в субботу прошел митинг противников ограничений, введенных властями для борьбы с COVID-19. Всего на улицы вышли примерно 38 тысяч человек. Полиция запретила активистам провести марш по центру города из-за несоблюдения мер безопасности. Часть протестующих все-таки пошла по маршруту, который пролегал в том числе мимо российского посольства. Там группа примерно из двух тысяч человек столкнулась с полицией.Марш и митинг организовали активисты штутгартского движения противников коронавирусных мер Querdenken 711, участники съехались в столицу из регионов, присутствовали граждане и других европейских стран, среди них встречаются националисты, антипрививочники, сторонники конспирологических теорий.Участники выкрикивали лозунги "Свобода", "Мы останемся здесь", "Мы — народ". Сторонники движения считают ограничительные меры нарушением своих конституционных прав и свобод.Акции Querdenken 711 в августе в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> стали предметом общефедеральной дискуссии. Первые прошли 1 августа, собрав около 20 тысяч человек. Тогда марш был досрочно завершен принудительно, митинг в том же месте, что и в субботу, также завершила полиция из-за нарушений норм инфекционной безопасности. Власти Берлина изначально запретили заявленные на 29 августа акции, но административный суд счел аргументацию столичной полиции — она ссылалась на прецедент 1 августа, обосновывая запрет возможными нарушениями — недостаточной и не соответствующей конституции Берлина.

https://ria.ru/20200619/1573159522.html

viki miks надо же! А как же оценка Германии о протестах в Белоруссии? Напомню " Правительство Германии считает действия властей Белоруссии по подавлению протестов "волной репрессий", осуждает насилие против мирных протестующих, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт." 102

Евгений Золотарев Меркель, уходи! )) 92

82

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире