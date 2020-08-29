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https://ria.ru/20200829/koronavirus-1576476835.html
У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих
В Германии задержали около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу, сообщил сенатор по РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T20:48
2020-08-29T23:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 29 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> задержали около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу, сообщил сенатор по внутренним делам столицы ФРГ Андреас Гайзель.Политик охарактеризовал протестующих как правых экстремистов, по его словам, они кидали камни и бутылки в полицейских. Среди правоохранителей пострадали семеро.В столице Германии в субботу прошел митинг противников ограничений, введенных властями для борьбы с COVID-19. Всего на улицы вышли примерно 38 тысяч человек. Полиция запретила активистам провести марш по центру города из-за несоблюдения мер безопасности. Часть протестующих все-таки пошла по маршруту, который пролегал в том числе мимо российского посольства. Там группа примерно из двух тысяч человек столкнулась с полицией.Марш и митинг организовали активисты штутгартского движения противников коронавирусных мер Querdenken 711, участники съехались в столицу из регионов, присутствовали граждане и других европейских стран, среди них встречаются националисты, антипрививочники, сторонники конспирологических теорий.Участники выкрикивали лозунги "Свобода", "Мы останемся здесь", "Мы — народ". Сторонники движения считают ограничительные меры нарушением своих конституционных прав и свобод.Акции Querdenken 711 в августе в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> стали предметом общефедеральной дискуссии. Первые прошли 1 августа, собрав около 20 тысяч человек. Тогда марш был досрочно завершен принудительно, митинг в том же месте, что и в субботу, также завершила полиция из-за нарушений норм инфекционной безопасности. Власти Берлина изначально запретили заявленные на 29 августа акции, но административный суд счел аргументацию столичной полиции — она ссылалась на прецедент 1 августа, обосновывая запрет возможными нарушениями — недостаточной и не соответствующей конституции Берлина.
https://ria.ru/20200619/1573159522.html
надо же! А как же оценка Германии о протестах в Белоруссии? Напомню " Правительство Германии считает действия властей Белоруссии по подавлению протестов "волной репрессий", осуждает насилие против мирных протестующих, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."
102
Меркель, уходи! ))
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германия
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

20:48 29.08.2020 (обновлено: 23:01 29.08.2020)
27753
© REUTERS / Christian MangПолицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
© REUTERS / Christian Mang
БЕРЛИН, 29 авг — РИА Новости. В Германии задержали около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу, сообщил сенатор по внутренним делам столицы ФРГ Андреас Гайзель.
Политик охарактеризовал протестующих как правых экстремистов, по его словам, они кидали камни и бутылки в полицейских. Среди правоохранителей пострадали семеро.
В столице Германии в субботу прошел митинг противников ограничений, введенных властями для борьбы с COVID-19. Всего на улицы вышли примерно 38 тысяч человек. Полиция запретила активистам провести марш по центру города из-за несоблюдения мер безопасности.
Часть протестующих все-таки пошла по маршруту, который пролегал в том числе мимо российского посольства. Там группа примерно из двух тысяч человек столкнулась с полицией.
Марш и митинг организовали активисты штутгартского движения противников коронавирусных мер Querdenken 711, участники съехались в столицу из регионов, присутствовали граждане и других европейских стран, среди них встречаются националисты, антипрививочники, сторонники конспирологических теорий.
© REUTERS / Christian MangЛюди во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Люди во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
© REUTERS / Christian Mang
Люди во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Участники выкрикивали лозунги "Свобода", "Мы останемся здесь", "Мы — народ". Сторонники движения считают ограничительные меры нарушением своих конституционных прав и свобод.
Акции Querdenken 711 в августе в Берлине стали предметом общефедеральной дискуссии. Первые прошли 1 августа, собрав около 20 тысяч человек. Тогда марш был досрочно завершен принудительно, митинг в том же месте, что и в субботу, также завершила полиция из-за нарушений норм инфекционной безопасности. Власти Берлина изначально запретили заявленные на 29 августа акции, но административный суд счел аргументацию столичной полиции — она ссылалась на прецедент 1 августа, обосновывая запрет возможными нарушениями — недостаточной и не соответствующей конституции Берлина.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
надо же! А как же оценка Германии о протестах в Белоруссии? Напомню " Правительство Германии считает действия властей Белоруссии по подавлению протестов "волной репрессий", осуждает насилие против мирных протестующих, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."
29 августа, 21:10
viki miks
9440103
Меркель, уходи! ))
29 августа, 21:16
ЕЗЕвгений Золотарев
53340113
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