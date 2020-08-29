https://ria.ru/20200829/koronavirus-1576462869.html

В России выявили 4941 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4941 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:43

2020-08-29T10:43

2020-08-29T11:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4941 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперштабе.В четверти случаев инфекция протекала без симптомов. Больше всего заразившихся в Москве (677), Санкт-Петербурге (189) и Подмосковье (163). Меньше всего — в Ненецкой автономии (3). Нет суточного прироста на Чукотке.Умерли еще 111 человек. За время пандемии в России погибли 17 025.Выздоровели 5917 пациентов. Всего из медучреждений выписали более 804 тысяч человек.Общее число случаев COVID-19 в стране выросло до 985 346. Прирост за сутки составил 0,5 процента.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200829/testirovanie-1576459975.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19