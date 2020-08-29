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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200829/koronavirus-1576462869.html
В России выявили 4941 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4941 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:43
2020-08-29T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4941 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперштабе.В четверти случаев инфекция протекала без симптомов. Больше всего заразившихся в Москве (677), Санкт-Петербурге (189) и Подмосковье (163). Меньше всего — в Ненецкой автономии (3). Нет суточного прироста на Чукотке.Умерли еще 111 человек. За время пандемии в России погибли 17 025.Выздоровели 5917 пациентов. Всего из медучреждений выписали более 804 тысяч человек.Общее число случаев COVID-19 в стране выросло до 985 346. Прирост за сутки составил 0,5 процента.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выявили 4941 новый случай заражения коронавирусом

10:43 29.08.2020 (обновлено: 11:06 29.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4941 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперштабе.
В четверти случаев инфекция протекала без симптомов.
Пассажирка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Вчера, 08:29Распространение нового коронавируса
В России провели более 36 миллионов тестов на коронавирус
Больше всего заразившихся в Москве (677), Санкт-Петербурге (189) и Подмосковье (163). Меньше всего — в Ненецкой автономии (3). Нет суточного прироста на Чукотке.
Умерли еще 111 человек. За время пандемии в России погибли 17 025.
Выздоровели 5917 пациентов. Всего из медучреждений выписали более 804 тысяч человек.
Общее число случаев COVID-19 в стране выросло до 985 346. Прирост за сутки составил 0,5 процента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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