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https://ria.ru/20200829/konflikt-1576474557.html
МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны
В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T19:01
2020-08-29T20:30
кириакос мицотакис
ионическое море
средиземноморье
мид греции‎
турция
оон
италия
в мире
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<strong>АФИНЫ, 29 авг — РИА Новости.</strong> В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.Как напомнили в Афинах, Турция обязана выполнять вторую статью Устава ООН, где говорится, что все члены международной организации должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения."В любом случае мы напоминаем ей, что осуществление греческого суверенитета не зависит от какого-либо вида турецкого вето", — заключили в МИД Греции.В августе Турция сообщила о начале сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.После этого премьер-министр Греции <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/">Кириакос Мицотакис</a> заявил, что страна расширяет до 12 миль свои территориальные воды в <a href="http://ria.ru/location_Ionian_Sea/">Ионическом море</a>.В свою очередь, Октай указал, что это решение Афин может спровоцировать военный конфликт и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/">Анкара</a> предпримет все необходимое для защиты "каждого квадратного сантиметра своих вод" в <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/">Средиземноморье</a>.<a href="https://ria.ru/20070329/62798690.html" target="_blank">Правовой режим территориальных вод</a> частично регулируется Конвенцией о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года, Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, а также внутренним законодательством.Конвенция ООН по морскому праву относит к территориальному морю прибрежную морскую полосу шириной не более 12 морских миль.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/turtsiya-1576462082.html
https://ria.ru/20200730/1575169739.html
слабый ответ, особенно с учетом того что все плевали на международное право
69
Ну ну....страны НАТО ))))
60
54
ионическое море
средиземноморье
турция
италия
РИА Новости
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60
кириакос мицотакис, ионическое море, средиземноморье, мид греции‎, турция, оон, италия, в мире

МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

19:01 29.08.2020 (обновлено: 20:30 29.08.2020)
46871
© AP Photo / Giannis PapanikosОфицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
© AP Photo / Giannis Papanikos
АФИНЫ, 29 авг — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.

"Беспрецедентное представление Турции о том, что она может угрожать соседним странам применением силы, когда они осуществляют свои законные права, противоречит современной политической культуре и основополагающим положениям международного права. Мы призываем Турцию осознать, что международное право и ценности, на которых построен современный международный порядок, обязательны для всех стран мира. Они не применяются выборочно, и международное сообщество обязано защищать их, поскольку их нарушение свидетельствует о максимальном риске", — говорится в сообщении.

Как напомнили в Афинах, Турция обязана выполнять вторую статью Устава ООН, где говорится, что все члены международной организации должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения.
"В любом случае мы напоминаем ей, что осуществление греческого суверенитета не зависит от какого-либо вида турецкого вето", — заключили в МИД Греции.
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В августе Турция сообщила о начале сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.
После этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна расширяет до 12 миль свои территориальные воды в Ионическом море.
В свою очередь, Октай указал, что это решение Афин может спровоцировать военный конфликт и Анкара предпримет все необходимое для защиты "каждого квадратного сантиметра своих вод" в Средиземноморье.
Правовой режим территориальных вод частично регулируется Конвенцией о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года, Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, а также внутренним законодательством.
Конвенция ООН по морскому праву относит к территориальному морю прибрежную морскую полосу шириной не более 12 морских миль.
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Обсудить 54
Кириакос МицотакисИоническое мореСредиземноморьеМИД Греции‎ТурцияООНИталияВ мире
Популярные комментарии
слабый ответ, особенно с учетом того что все плевали на международное право
29 августа, 19:04
НЕНиколай Ефимов
5960400
Ну ну....страны НАТО ))))
29 августа, 19:12
Гоша Гамин
37171113
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