https://ria.ru/20200829/konflikt-1576474557.html

МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T19:01

2020-08-29T19:01

2020-08-29T20:30

кириакос мицотакис

ионическое море

средиземноморье

мид греции‎

турция

оон

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572614407_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3496225530a7f3a7f1a7cd892711cc92.jpg

<strong>АФИНЫ, 29 авг — РИА Новости.</strong> В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.Как напомнили в Афинах, Турция обязана выполнять вторую статью Устава ООН, где говорится, что все члены международной организации должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения."В любом случае мы напоминаем ей, что осуществление греческого суверенитета не зависит от какого-либо вида турецкого вето", — заключили в МИД Греции.В августе Турция сообщила о начале сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.После этого премьер-министр Греции <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/">Кириакос Мицотакис</a> заявил, что страна расширяет до 12 миль свои территориальные воды в <a href="http://ria.ru/location_Ionian_Sea/">Ионическом море</a>.В свою очередь, Октай указал, что это решение Афин может спровоцировать военный конфликт и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/">Анкара</a> предпримет все необходимое для защиты "каждого квадратного сантиметра своих вод" в <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/">Средиземноморье</a>.<a href="https://ria.ru/20070329/62798690.html" target="_blank">Правовой режим территориальных вод</a> частично регулируется Конвенцией о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года, Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, а также внутренним законодательством.Конвенция ООН по морскому праву относит к территориальному морю прибрежную морскую полосу шириной не более 12 морских миль.

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/turtsiya-1576462082.html

https://ria.ru/20200730/1575169739.html

Николай Ефимов слабый ответ, особенно с учетом того что все плевали на международное право 69

Гоша Гамин Ну ну....страны НАТО )))) 60

54

ионическое море

средиземноморье

турция

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кириакос мицотакис, ионическое море, средиземноморье, мид греции‎, турция, оон, италия, в мире